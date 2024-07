Innovatives IAB-Projekt für private Dachportfolios: PLAN-B NET ZERO schafft Win-Win-Situation

Win Win Situation für Investoren und Privatleute dank PBNZ

Zug/Mühlheim, 29 Juli 2024: Mit einem neuen Angebot, das Investoren die Möglichkeit bietet, in ein Portfolio von Photovoltaikanlagen auf privaten Dachflächen zu investieren, schafft die PLAN-B NET ZERO-Gruppe mit ihrer deutschen Tochtergesellschaft PLAN-B NET ZERO PV-SYSTEMS GmbH eine echte Win-Win-Situation. Es ermöglicht auch kleineren Investoren ab sofort, ihre Steuerlast über den Investitionsabzugsbetrag (IAB) zu reduzieren und gleichzeitig nachhaltige Energieprojekte zu fördern.

Große Steuerersparnis und nachhaltige Investition für Unternehmen

Der Investitionsabzugsbetrag (IAB) ermöglicht es Unternehmen und Steuerpflichtigen, einen Teil ihres Gewinns vorab von der Steuer abzuziehen, wenn dieser für zukünftige Investitionen in abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter, wie Photovoltaikanlagen, verwendet wird. Richtig umgesetzt, führt dieszu einer immer wieder erneuerbaren Steuerersparnis und erleichtert gleichzeitig die Finanzierung von Investitionen. PLAN-B NET ZERO PV-SYSTEMS bietet eine einzigartige Möglichkeit, diesen Steuervorteil im Rahmen der Finanzierung von Photovoltaik-Anlagen auf privaten Dachflächen zu nutzen und gleichzeitig den privaten Hauseigentümern eine bislang gewerblichen Kunden vorbehaltene Finanzierungslösung anzubieten.

„Dieses Modell schafft eine noch nie dagewesene Win-Win-Situation für Investoren und private Hausbesitzer, die von günstigem, grünem Strom profitieren, ohne die Investition in eine Photovoltaikanlage stemmen zu müssen,“ erklärt Bradley Mundt, Gründer und Head of Strategy von PLAN-B NET ZERO.

Von der Risikostreuung über maßgeschneiderten PV-Anlage bis hin zur dezentralen Stromvermarktung: Die Vorteile des IAB-Projekts

Das IAB-Projekt von PLAN-B NET ZERO zeichnet sich durch mehrere Alleinstellungsmerkmale aus:

Risikostreuung: Durch die Investition in ein Portfolio von Photovoltaikanlagen auf verschiedenen Einfamilien- und Zweifamilienhäusern können Investoren ihr Risiko zum Gewerbeimmobilien-IAB streuen.

Maßgeschneiderte PV-Anlagen: Investoren erhalten dabei das alleinige Eigentum an maßgeschneiderten PV-Anlagen auf Privathausdächern.

Dezentrale Stromvermarktung: Der erzeugte Strom wird dezentral direkt an die Nutzer der Gebäude vermarktet, was eine direkte und effiziente Nutzung ermöglicht.

Das neue IAB-Projekt schafft so eine Win-Win-Situation für alle Beteiligten:

Für Privatpersonen: Sie erhalten eine Photovoltaikanlage zum Nulltarif, indem sie ihre Dachfläche verpachten und so ohne eigene Investition günstigen grünen Strom vom eigenen Dach beziehen..

Für Investoren: Sie bekommen eine völlig neue, lukrative Möglichkeit, ihren IAB einzusetzen und dabei gleichzeitig ihren CO2-Fußabdruck zu verbessern.

„Dieses Projekt ist ein hervorragendes Beispiel dafür, wie wir nachhaltige Energielösungen vorantreiben und gleichzeitig wirtschaftliche Vorteile für unsere Investoren und die Gesellschaft schaffen können,“ so Bradley Mundt über die Bemühungen um Nachhaltigkeit bei optimaler Effizienz.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PLAN-B NET ZERO

Herr Maximilian Koch

Gubelstrasse 12

6300 Zug

Deutschland

fon ..: +41 41 52 076 92

web ..: https://planbnetzero.com/

email : presse@planbnetzero.com

Über PLAN-B NET ZERO

PLAN-B NET ZERO ist ein GreenTech-Startup mit Sitz in Zug, Schweiz. Das Unternehmen wurde im April 2023 von Bradley Mundt gegründet und hat sich zum Ziel gesetzt, die CO2-Reduktion maßgeblich voranzutreiben. PLAN-B NET ZERO bietet nachhaltige, umfassende Energielösungen für Industrie- und Privatkunden und deckt alle strategischen Teile der Green-Energy-Wertschöpfungskette ab, einschließlich Direktvertrieb, Planung und Bau von EE-Anlagen, Betrieb der Anlagen sowie ein eigenes Energieversorgungs- und Energiehandelsunternehmen.

Pressekontakt:

PLAN-B NET ZERO

Herr Maximilian Koch

Gubelstrasse 12

6300 Zug

fon ..: +41 41 52 076 92

email : presse@planbnetzero.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Urlaubsstress vermeiden auf Usedom HSMA Hotelcamp 2024: Das Branchenevent feiert in Norddeutschland Premiere