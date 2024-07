Urlaubsstress vermeiden auf Usedom

Wer auf volle Strände und Gedränge auf der Seebäderpromenade verzichten kann, findet im Usedomer Achterland noch unberührte Natur, charmante Orte und idyllische Genießer-Hotels.

Urlaub im eigenen Land im Trend

Urlaub im eigenen Land steht auch in diesem Jahr bei vielen Deutschen wieder hoch im Kurs. Da sich im August alle Bundesländer in den Ferien befinden, kann es in den beliebtesten Urlaubsregionen auch schon mal voll werden. Das gilt insbesondere für die deutschen Ostsee-Inseln. Wer Urlaubsstress vermeiden will, sollte nicht auf sein Glück vor Ort vertrauen, sondern sich vor Antritt der Reise über die jeweilige Situation oder mögliche Staus bei der Anreise mit dem Auto informieren.

Sonneninsel Usedom

Wie kaum eine andere Destination an der Ostsee profitiert auch die Ostseeinsel Usedom vom Urlaub im eigenen Land. Hier scheint mit fast 2000 Stunden im Jahr die Sonne öfter als sonst irgendwo in Deutschland. Darüber hinaus kann die zweitgrößte deutsche Insel mit glasklarer Ostsee sowie dem 42 Kilometer langen Sandstrand und der gut acht Kilometer langen Promenade punkten, welche die drei Kaiserbäder Bansin, Heringsdorf und Ahlbeck miteinander verbindet.

Natur pur und charmante Orte im Usedomer Achterland

Wer auf Flanieren, Sehen und Gesehen werden sowie auf volle Strände und Gedränge auf der Seebäderpromenade gut verzichten kann, kommt im Usedomer Achterland auf seine Kosten. Hier kann man den Sommerurlaub auf der Sonneninsel Usedom auch in der Hauptsaison noch stressfrei genießen. Dazu tragen nicht nur die 14 Naturschutzgebiete mit ihrer einzigartigen Flora und Fauna, das idyllische Achterwasser, zahlreiche Binnenseen und alte Wälder bei. Hier kann man auch noch inseltypische Orte voller Charme und bewegter Historie entdecken.

Das Wasserschloss Mellenthin im Mittelpunkt der Insel

Einer der schönsten Orte befindet sich genau im geografischen Mittelpunkt der Insel. Bekannt ist das nur etwa 500 Einwohner zählende Mellenthin wegen des gleichnamigen Wasserschlosses. Das Renaissanceschloss aus dem 16. Jahrhundert beherbergt heute ein Wellness-Hotel mit eigener Brauerei, Destillerie, Kaffeerösterei, Insel-Manufaktur und Schloss-Shop sowie einem der schönsten Biergärten Usedoms. Die Produktvielfalt an handwerklich gut gemachten Bieren, edlen Spirituosen und aromatischen Kaffees aus aller Welt ist beachtlich. Über die Landesgrenzen hinaus bekannt sind auch die bunten kulinarischen Themen-Buffets, die im Sommer an sechs Tagen die Woche stattfinden.

Doch nicht nur Genießer sowie Ruhesuchende und Stressgeplagte kommen in dem Wohlfühl-Hotel mit dem großzügigen Wellness-Bereich auf ihre Kosten. Nicht zuletzt aufgrund seiner einzigartigen Lage, umgeben von einem 20 Meter breiten Wassergraben und eingebettet in eine waldreiche Kulturlandschaft, begeistert das Wasserschloss auch Aktiv-Urlauber. Schließlich starten einige der schönsten Rad- und Wandertouren zu den beeindruckendsten Naturschutzgebieten und Zielen der Insel genau vom Wasserschloss Mellenthin aus.

Mehr Informationen unter https://www.wasserschloss-mellenthin.de/.

