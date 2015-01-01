  • NDR 2 Spezial: Wie wir Stress neu denken können

    Wenn das Leben laut wird, hilft Verständnis statt Widerstand. Stress Expertin Joana Rann erklärt im NDR 2 Spezial, wie Stress zum Kompass für innere Stärke wird.

    BildWie können wir Stress so verstehen, dass er uns nicht schwächt – sondern stärkt?
    Mit dieser Frage beschäftigt sich die Hamburger Stress Expertin Joana Rann, die im NDR 2-Spezial „Ständig unter Strom – Wenn die Stressfalle zuschnappt und wie wir da wieder rauskommen“ über gesunde Stressbewältigung sprach.
    In dem rund einstündigen NDR 2 Spezial erläutert Joana Rann, warum Stress kein Feind ist, sondern ein natürlicher Hinweis auf das, was uns wirklich wichtig ist. „Wenn wir verstehen, was hinter unserem Stress steckt, können wir ihn gezielt in Kraft, Klarheit und Motivation verwandeln“, erklärt sie.

    Joana Rann beschreibt, wie entscheidend es ist, Stress nicht bekämpfen und vermeiden zu wollen, sondern ihn zu verstehen und mit ihm zu arbeiten. Gesunde Stressbewältigung bedeutet, die eigenen Stress-Muster zu erkennen, handlungsfähig zu bleiben und einen Ausgleich zwischen Anspannung und Entspannung zu schaffen.

    „Stress ist kein Gegner, sondern ein Thermostat für Wichtigkeit. Er zeigt uns, wo unsere Energie und unsere Werte liegen“, sagt Joana Rann im Interview. „Je besser wir uns selbst verstehen, desto leichter gelingt es, gelassen zu bleiben, auch dann, wenn das Leben laut wird.“

    Das vollständige NDR 2-Interview ist online abrufbar

    Über Joana Rann:
    Die Hamburgerin arbeitet als zertifizierte Stress-Coachin in ihrer Praxis für Stressmanagement und Burnoutprävention in Barmbek-Nord. Dort begleitet sie Menschen dabei, Stress in Stärke zu verwandeln – für mehr Gelassenheit, Lebensfreude und Balance.
    Neben Einzelcoachings für Privatpersonen bietet sie Workshops und Vorträge für Unternehmen an, um gesunde Stressbewältigung nachhaltig in den Berufsalltag zu integrieren.

