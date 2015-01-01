Bestandsverkauf Region Münster – Wer führt Ihr Lebenswerk weiter?

Junger Unternehmer sucht Maklerbestände oder ein Maklerunternehmen zur langfristigen Nachfolge

Viele Versicherungsmaklerinnen und Versicherungsmakler stehen in den kommenden Jahren vor einer wichtigen Entscheidung: Wer übernimmt das eigene Unternehmen, die langjährig aufgebauten Kundenbeziehungen und die Verantwortung für Mitarbeitende, wenn der Ruhestand näher rückt?

Ein junger Unternehmer aus Münster möchte genau diese Verantwortung übernehmen und sucht gezielt bestehende Maklerunternehmen oder Makler-GmbHs, die einen passenden Nachfolger für ihr Lebenswerk suchen.

Der heute Ende 20-jährige Finanz- und Versicherungsexperte ist seit 2016 in der Finanzberatung tätig und verfügt über umfassende Qualifikationen als Versicherungsfachmann, Finanzanlagenfachmann und Fachmann für Immobiliardarlehensvermittlung. Ergänzt wird seine praktische Erfahrung durch einen Bachelorabschluss in Betriebswirtschaftslehre sowie einen Masterabschluss in Wirtschaftswissenschaften.

„_Mir geht es nicht darum, einzelne Bestände einzusammeln. Ich suche Unternehmen, deren Geschichte, Kundenbeziehungen und Mitarbeitende ich langfristig begleiten und weiterentwickeln darf_“, erklärt der Unternehmer.

Ganzheitliche Beratung mit langfristiger Perspektive

Mit seiner Makler-GmbH verfolgt er einen ganzheitlichen Allfinanz-Ansatz. Kundinnen und Kunden erhalten eine zentrale Ansprechperson für nahezu alle Themen der privaten Finanzplanung. Im Mittelpunkt stehen individuelle Finanzkonzepte statt isolierter Produktlösungen.

Die Beratungsphilosophie basiert auf drei Grundsätzen:

[*]Ganzheitliche Finanzplanung statt Einzelproduktverkauf

[*]Strategisch aufeinander abgestimmte Gesamtkonzepte

[*]Transparente Beratung nach dem Motto: „Erst verstehen, dann versichern“

Für Spezialthemen greift er auf ein etabliertes Netzwerk aus Expertinnen und Experten zurück, um eine dauerhaft hohe Beratungsqualität sicherzustellen.

Unternehmenskultur und Mitarbeitende sollen erhalten bleiben

Besonders wichtig ist ihm der respektvolle Umgang mit dem Lebenswerk des bisherigen Inhabers.

_“Viele Makler haben über Jahrzehnte hinweg Vertrauen aufgebaut – bei ihren Kunden ebenso wie bei ihren Mitarbeitenden. Dieses Vertrauen möchte ich bewahren und weiterführen.“_

Gesucht werden deshalb insbesondere bestehende Unternehmen mit gewachsenen Strukturen und Mitarbeitenden in Assistenz, Innendienst oder Beratung. Ziel ist eine möglichst vollständige Übernahme, die Kontinuität für Kunden und Beschäftigte gewährleistet.

Im Fokus stehen:

[*]Erhalt der Unternehmenskultur und Philosophie

[*]Fortführung bestehender Kundenbeziehungen

[*]Sicherung von Arbeitsplätzen

[*]Nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens

[*]Langfristige Integration in eine zukunftsfähige Unternehmensstruktur

Regionale Schwerpunkte in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen

Der Schwerpunkt der Nachfolgesuche liegt aktuell in Münster und den umliegenden Regionen. Besonders interessant sind Unternehmen aus Münster, Dortmund, Osnabrück, Bielefeld, Köln, Haltern am See, Ahaus, Hamm, Düsseldorf, Emsdetten, Gütersloh, Warendorf, Lippstadt und Greven.

Auch darüber hinaus ist ein Austausch ausdrücklich erwünscht, wenn Unternehmensphilosophie, Kundenstruktur und persönliche Vorstellungen zueinander passen.

Nachfolge mit Augenmaß und Wertschätzung

Für viele Unternehmerinnen und Unternehmer stellt die Nachfolge nicht nur eine wirtschaftliche Entscheidung dar, sondern eine sehr persönliche. Deshalb setzt der Kaufinteressent auf offene Gespräche, gegenseitiges Vertrauen und einen respektvollen Übergabeprozess.

Maklerinnen und Makler, die sich frühzeitig mit ihrer Nachfolge beschäftigen und ihr Unternehmen in verantwortungsvolle Hände geben möchten, sind herzlich eingeladen, unverbindlich Kontakt aufzunehmen.

Kontakt über den Makler Nachfolger Club e.V.

Der Makler Nachfolger Club e.V. unterstützt Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Suche nach passenden Nachfolgelösungen und stellt den vertraulichen Erstkontakt her.

Kontaktanfrage Bestandsnachfolger Nr: 48260520 an:

Thomas Suchoweew, Geschäftsführer bei Suchoweew Consulting GmbH & Co.KG und Vorstand im Makler Nachfolger Club e.V. Betreiber von Bestandsnachfolge24.

Die TOP Experten für erfolgreiche Nachfolgeplanung im Münsterland.

Bei Interesse an einer Zusammenarbeit oder zur Vereinbarung eines vertraulichen Erstgesprächs nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf und senden uns eine E-Mail an info@suchoweew.de oder nützen Sie unser Kontaktformular wir werden uns dann umgehend bei Ihnen melden.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

Deutschland

fon ..: 0172-8629096

web ..: https://www.makler-nachfolger-club.de

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

Der ersten deutschen Makler Nachfolger Club e.V. hat sich darauf spezialisiert Maklern und Unternehmen auf die Übergabe ihres Bestands vorzubereiten. Dazu bringt der Verein Maklerunternehmen mit den passenden Nachfolgerkandidaten oder potenziellen Kaufinteressenten zusammen. Mit einem bundesweiten Nachfolger-Poll von über 2.000 Kandidaten ist der Verein in der Lage den optimalen Nachfolger zu vermitteln. Zu den Zielen des Makler-Nachfolger-Clubs gehören die Sicherstellung eines nachhaltigen Generationenwechsels, und damit des aufgebauten Lebenswerks sowie eine nachhaltige Betreuung der Kundenbestände. Dazu kommt auch die Erzielung eines optimalen Verkaufspreises, allerdings immer mit dem Ziel, einen würdigen Nachfolger zu finden, der den Unternehmenswert zu schätzen weiß. Mit dieser Arbeit leistet der Makler-Nachfolger-Club sowohl einen Beitrag zur Sicherstellung persönlich erarbeiteter Assets Werte als auch zur Fortführung wirtschaftlich gesunder Unternehmen.

Pressekontakt:

Makler Nachfolger Club e.V.

Herr Thomas Suchoweew

Rothenbühlstraße 1

96163 Gundelsheim bei Bamberg

fon ..: 01728629096

email : suchoweew@makler-nachfolger-club.de

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