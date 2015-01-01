Traktor Theorieprüfung Kat. G: Verkehrssituationen besser verstehen mit 3D Fahrsimulator

Wer sich in der Schweiz auf die Traktor-Theorieprüfung Kategorie G vorbereitet, kann mit e.driver neu die erste Lektion des 3D Fahrsimulators nutzen und Verkehrssituationen interaktiv trainieren.

Die Traktor-Theorieprüfung der Kategorie G ist in der Schweiz für viele Jugendliche im ländlichen Raum der erste Schritt zum Führen landwirtschaftlicher Fahrzeuge. Wer die Theorieprüfung beim ersten Versuch bestehen möchte, sucht heute gezielt nach Lernmethoden, die über das reine Auswendiglernen von Prüfungsfragen hinausgehen. Wer landwirtschaftliche Fahrzeuge im öffentlichen Strassenverkehr führt, trägt zudem eine besondere Verantwortung. Traktoren und andere langsame Fahrzeuge bewegen sich oft zwischen unterschiedlichen Verkehrsteilnehmern und stellen dadurch spezielle Anforderungen an Aufmerksamkeit und Fahrverhalten.

Mit e.driver steht in der Schweiz ein digitales Lernprogramm zur Verfügung, das die Vorbereitung auf die THEORIEPRÜFUNG KATEGORIE G mit modernen Lernmethoden kombiniert. Neu erhalten Lernende zusätzlich Zugang zur ersten Lektion des e.driver 3D Fahrsimulators.

Der 3D Fahrsimulator vermittelt allgemeine Verkehrssituationen aus der Fahrerperspektive und ergänzt das Lernen mit offiziellen asa-Prüfungsfragen um virtuell erlebbare Szenarien, die typische Herausforderungen im Alltag zeigen. Die dabei trainierten Themen wie das richtige Einschätzen von Vortrittssituationen oder das sichere Verhalten auf Landstrassen gelten für Fahrer landwirtschaftlicher Fahrzeuge genauso wie für andere Verkehrsteilnehmer.

Gerade im landwirtschaftlichen Bereich spielen Übersicht, Aufmerksamkeit und das Verständnis für andere Verkehrsteilnehmer eine wichtige Rolle. Interaktive Verkehrssituationen können helfen, solche Situationen frühzeitig besser zu verstehen.

e.driver arbeitet mit den offiziellen asa-Prüfungsfragen und kombiniert diese mit Expertenkommentaren, adaptivem Lernen sowie ergänzendem Lernmaterial. Das Lernsystem analysiert den individuellen Lernstand und wiederholt schwierige Inhalte gezielt.

Die Kombination aus Theoriefragen, Lernsystem und Simulator verfolgt das Ziel, nicht nur das Bestehen der Theorieprüfung zu unterstützen, sondern auch das Verständnis für sicheres Verhalten mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen im Strassenverkehr zu fördern.

Ein Produktvideo zeigt die Funktionen der Lernplattform und App im Überblick.

Der Zugriff auf e.driver erfolgt flexibel über Webbrowser oder App auf Smartphone, Tablet und Computer.

ZU DEN ZENTRALEN MERKMALEN VON E.DRIVER FÜR DIE TRAKTOR THEORIEPRÜFUNG GEHÖREN

– offizielle asa-Prüfungsfragen

– Expertenkommentare zu den Fragen

– adaptives Lernsystem

– Zugriff via Web und App

– mehrsprachige Nutzung

– Zugang zur ersten Lektion des e.driver 3D Fahrsimulators

– praxisnahe Verkehrssituationen für landwirtschaftliche Fahrzeuge

Weitere Informationen zur e.driver Lernplattform:

e.driver App und Web Lernplattform

Eine Übersicht zu allen Theorieprüfungskategorien – Auto, Motorrad, Mofa, Traktor und Baumaschinen – ist verfügbar unter:

Theorieprüfung Schweiz – Übersicht aller Kategorien

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Walter Systems ag

Herr Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 Bern

Schweiz

fon ..: +41319984171

web ..: http://www.e-university.ch

email : connektar@e-university.ch

Das Schweizer Unternehmen e-university – Walter Systems AG entwickelt und vertreibt seit mehreren Jahren digitale Lernprogramme für die Prüfungsvorbereitung. Zum Portfolio gehören interaktive Lernlösungen für Theorieprüfungen in den Bereichen Auto, Motorrad, LKW, Bus, CZV, Taxi, Mofa und E-Bike sowie für Traktor- und Baumaschinenprüfungen in der Schweiz.



Pressekontakt:

Walter Systems AG

Herr Beat Walter

Morgenstrasse 129

3018 Bern

fon ..: +41319984171

web ..: http://www.e-university.ch

email : info2@e-university.ch

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Pflege – Reform auf dem Rücken pflegender Angehöriger Bestandsverkauf Region Münster – Wer führt Ihr Lebenswerk weiter?