Malchiner Königskinder starten mit starkem Zeichen für Leadership und Perspektive

Am 6. März 2026 um 11:30 Uhr starten die Malchiner Königskinder mit einem Initialkonzert in der Lindenhalle. Musik als Auftakt für Leadership, Verantwortung und nachhaltige Nachwuchsförderung.

Initialkonzert am 6. März 2026 in der Lindenhalle Malchin Am 6. März 2026 um 11:30 Uhr beginnt in der Lindenhalle Malchin ein besonderer Bildungsprozess mit einem sichtbaren Auftakt: Die Warener Königskinder eröffnen das Projektjahr für die Malchiner Königskinder mit einem Initialkonzert vor den 8. und 9. Klassen der beiden weiterführenden Schulen in Malchin.

Was zunächst wie ein Konzert wirkt, ist in Wahrheit ein strukturiertes Format zur Nachwuchsförderung, Azubi-Motivation und Stärkung von Leadership-Kompetenzen. Vier Wochen später folgt der nächste konsequente Schritt: Die Kernband der Malchiner Königskinder wird ihr erstes eigenes Konzert vor den 7. Klassen der beiden Schulen spielen – und damit selbst Verantwortung übernehmen.

Bühne als Trainingsfeld für Ausbildung, Commitment und Verantwortung

Das Projekt „Königskinder“ versteht die Bühne nicht als Show, sondern als Lernraum für Verständnis, Disziplin, Respekt und Commitment. Jugendliche übernehmen konkrete Rollen, organisieren sich eigenständig und erleben, dass Führung nicht Lautstärke bedeutet, sondern Verlässlichkeit und Verantwortung.

Der Ablauf ist bewusst entwickelt:

Inspiration durch Gleichaltrige,

intensive Proben- und Entwicklungsphase,

eigenes öffentliches Auftreten,

Weitergabe von Erfahrung an jüngere Jahrgänge.

So entsteht ein kontinuierlicher Lernprozess, der weit über Musik hinausgeht. Jugendliche erfahren Selbstwirksamkeit, Teamfähigkeit und Zielorientierung – Kompetenzen, die später in Ausbildung, Beruf und Führung entscheidend sind.

Bildung als Antwort auf Fachkräftemangel

Gerade im ländlichen Raum steht die Region vor großen Herausforderungen: Fachkräftemangel, sinkende Ausbildungszahlen und fehlende Perspektiven für junge Menschen.

Hier setzt das Projekt an. Wer früh Verantwortung übernimmt, lernt, im Team zu arbeiten, Konflikte konstruktiv zu lösen und langfristige Ziele zu verfolgen, entwickelt genau jene Kompetenzen, die Betriebe heute dringend suchen.

Azubi-Motivation beginnt nicht erst im ersten Lehrjahr. Sie beginnt dort, wo junge Menschen erleben, dass sie gebraucht werden und Wirkung entfalten können.

Leadership beginnt vor der Ausbildung

Sandra Weckert, Initiatorin der Königskinder, Leadership-Speakerin und Bildungsexpertin, begleitet diesen Prozess seit Jahren. In ihren Vorträgen zu Azubi-Motivation, Fachkräftemangel, Perspektive und Respekt in der Ausbildung zeigt sie, wie entscheidend frühzeitige Verantwortungserfahrungen für nachhaltiges Commitment sind.

„Wenn junge Menschen lernen, Verantwortung zu übernehmen und sich auf ein gemeinsames Ziel zu verpflichten, entsteht Bindung – an Projekte, an Menschen und an die eigene Region“, so Weckert.

Leadership beginnt nicht in Vorstandsetagen. Es beginnt dort, wo Jugendliche lernen, Verantwortung für sich und andere zu tragen.

Perspektive schaffen statt nur diskutieren

Das Initialkonzert am 6. März ist daher mehr als ein musikalischer Termin. Es ist ein sichtbarer Startpunkt für einen Prozess, der auf Perspektive, Respekt und nachhaltige Entwicklung setzt.

Vier Wochen später steht die Malchiner Kernband selbst auf der Bühne. Dieser Schritt von Inspiration zu eigener Verantwortung macht den Kern des Projekts aus: Slow, strukturiert und verbindlich – mit klarer Zielsetzung.

Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Verunsicherung zeigt sich: Beständiges, konkretes Arbeiten in der Bildung ist der wirksamste Weg gegen Orientierungslosigkeit und Perspektivverlust.

Weitere Informationen zum Projekt:

www.48koenige.de

Sandra Weckert ist eine der außergewöhnlichsten Rednerinnen Deutschlands, wenn es um Zukunftsfragen von Ausbildung, Jugend und sozialer Verantwortung geht. Sie erlernte ihr Handwerkszeug an Neuköllner Schulen, in der Arbeit mit Häftlingen in der JVA Moabit oder im Auftrag des Auswärtigen Amtes in den Randbezirken der Millionenstadt Casablanca.

Heute ist sie mit ihrem Projekt „48 Könige“ deutschlandweit bekannt – einer bildgewaltigen und tiefgreifenden Initiative, bei der Jugendliche mit Biografien abseits der Norm auf der Bühne stehen, lernen, performen und Veränderung leben. Ihre Erfahrungen aus über 20 Jahren Praxis in sozialen Brennpunkten kombiniert sie mit einem mitreißenden Bühnenauftritt, messerscharfer Analyse und emotionaler Tiefe.

Sandra Weckert ist Rednerin, Mentorin und Visionärin mit Haltung – authentisch, unangepasst, leidenschaftlich. Sie spricht dort, wo Wandel notwendig ist: in Unternehmen, Schulen, Ministerien und auf großen Bühnen. Ihr Thema: Wie wir Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und ihr Commitment durch echte Chancen gewinnen.

