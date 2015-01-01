SheConnect in Bad Berka: Thüringer Justizministerin Beate Meißner im Gespräch über Schutz vor Gewalt

Beim SheConnect am 26. März 2026 im Zeughaus Bad Berka diskutiert Thüringens Justizministerin Beate Meißner über Schutz vor häuslicher Gewalt, Stalking und digitaler Gewalt.

Apolda, 17.02.206

Am Donnerstag, 26. März 2026, lädt das politische Diskussionsformat SheConnect ins Zeughaus Bad Berka ein. Gastgeber ist die FrauenUnion Weimarer Land gemeinsam mit dem CDU-Ortsverband Bad Berka. Beginn ist 18:00 Uhr.

Zu Gast ist Beate Meißner, Thüringer Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz. Im Mittelpunkt des Abends steht das Thema: „Sicher leben – konsequent schützen: häusliche Gewalt, Stalking, digitale Gewalt“. Dabei werden Fragen diskutiert, die viele Frauen unmittelbar betreffen: Wie schnell und wirksam ist Schutz heute? Was tut das Land gegen digitale Gewalt und Identitätsmissbrauch? Wo hakt Hilfe in der Praxis – bei Polizei, Justiz und Beratungsstellen – und was wird konkret verbessert?

SheConnect ist ein offenes Gesprächsformat und richtet sich an alle interessierten Frauen – auch ohne Mitgliedschaft in FrauenUnion oder CDU. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Plätze begrenzt.

„Viele Frauen erleben Gewalt nicht nur körperlich, sondern auch als Kontrolle, Bedrohung und digitale Übergriffe. Wir wollen nicht drum herum reden, sondern konkrete Antworten und Verbesserungen diskutieren“, sagt Diana Walther, Vorsitzende der FrauenUnion Weimarer Land.

Termin: Donnerstag, 26.03.2026, 18:00 Uhr

Ort: Zeughaus Bad Berka

Format: Impuls – moderierte Diskussion – Publikumsfragen – Austausch im Anschluss

Einlass: 17:30 Uhr

Anmeldung: diana.walther@dw-edutainment.de

Pressehinweis: O-Töne und kurze Interviewmöglichkeiten im Anschluss sind möglich.

Kontakt:

Diana Walther

Vorsitzende FrauenUnion Weimarer Land

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Diana Walther Edutainment e.K.

Diana Walther

Ködderitzsch 9

99518 Bad Sulza

Deutschland

fon ..: 017365696630

web ..: https://dianawalther-action.coach/

email : diana.walther@dw-edutainment.de

Über Diana Walther Edutainment e.K.

Diana Walther ist Business Coach und Inhaberin von Diana Walther Edutainment e.K. mit Sitz in Apolda. Sie begleitet kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere Handwerksbetriebe, bei Fragen rund um Führung, Organisation und Unternehmensentwicklung.

Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Strukturierung wachsender Betriebe sowie der Weiterentwicklung von Führungs- und Kommunikationsprozessen. Neben individuellen Coachings bietet sie unter anderem Unternehmerfrühstücke und Praxisformate an, in denen sich Inhaber regionaler Betriebe austauschen und Impulse für ihre Weiterentwicklung erhalten.

Pressekontakt:

Diana Walther Edutainment e.K.

Diana Walther

Ködderitzsch 9

99518 Bad Sulza

fon ..: 01736569630

email : diana.walther@dw-edutainment.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Bremen erweitert Polizeibefugnisse: Schutzinstrument oder Einstieg in die Vorfeldkontrolle? Malchiner Königskinder starten mit starkem Zeichen für Leadership und Perspektive