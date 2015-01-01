-
SheConnect in Bad Berka: Thüringer Justizministerin Beate Meißner im Gespräch über Schutz vor Gewalt
Beim SheConnect am 26. März 2026 im Zeughaus Bad Berka diskutiert Thüringens Justizministerin Beate Meißner über Schutz vor häuslicher Gewalt, Stalking und digitaler Gewalt.
Apolda, 17.02.206
Am Donnerstag, 26. März 2026, lädt das politische Diskussionsformat SheConnect ins Zeughaus Bad Berka ein. Gastgeber ist die FrauenUnion Weimarer Land gemeinsam mit dem CDU-Ortsverband Bad Berka. Beginn ist 18:00 Uhr.
Zu Gast ist Beate Meißner, Thüringer Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz. Im Mittelpunkt des Abends steht das Thema: „Sicher leben – konsequent schützen: häusliche Gewalt, Stalking, digitale Gewalt“. Dabei werden Fragen diskutiert, die viele Frauen unmittelbar betreffen: Wie schnell und wirksam ist Schutz heute? Was tut das Land gegen digitale Gewalt und Identitätsmissbrauch? Wo hakt Hilfe in der Praxis – bei Polizei, Justiz und Beratungsstellen – und was wird konkret verbessert?
SheConnect ist ein offenes Gesprächsformat und richtet sich an alle interessierten Frauen – auch ohne Mitgliedschaft in FrauenUnion oder CDU. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Plätze begrenzt.
„Viele Frauen erleben Gewalt nicht nur körperlich, sondern auch als Kontrolle, Bedrohung und digitale Übergriffe. Wir wollen nicht drum herum reden, sondern konkrete Antworten und Verbesserungen diskutieren“, sagt Diana Walther, Vorsitzende der FrauenUnion Weimarer Land.
Termin: Donnerstag, 26.03.2026, 18:00 Uhr
Ort: Zeughaus Bad Berka
Format: Impuls – moderierte Diskussion – Publikumsfragen – Austausch im Anschluss
Einlass: 17:30 Uhr
Anmeldung: diana.walther@dw-edutainment.de
Pressehinweis: O-Töne und kurze Interviewmöglichkeiten im Anschluss sind möglich.
Kontakt:
Diana Walther
Vorsitzende FrauenUnion Weimarer Land
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Diana Walther Edutainment e.K.
Diana Walther
Ködderitzsch 9
99518 Bad Sulza
Deutschland
fon ..: 017365696630
web ..: https://dianawalther-action.coach/
email : diana.walther@dw-edutainment.de
Über Diana Walther Edutainment e.K.
Diana Walther ist Business Coach und Inhaberin von Diana Walther Edutainment e.K. mit Sitz in Apolda. Sie begleitet kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere Handwerksbetriebe, bei Fragen rund um Führung, Organisation und Unternehmensentwicklung.
Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Strukturierung wachsender Betriebe sowie der Weiterentwicklung von Führungs- und Kommunikationsprozessen. Neben individuellen Coachings bietet sie unter anderem Unternehmerfrühstücke und Praxisformate an, in denen sich Inhaber regionaler Betriebe austauschen und Impulse für ihre Weiterentwicklung erhalten.
Pressekontakt:
Diana Walther Edutainment e.K.
Diana Walther
Ködderitzsch 9
99518 Bad Sulza
fon ..: 01736569630
