  • SheConnect in Bad Berka: Thüringer Justizministerin Beate Meißner im Gespräch über Schutz vor Gewalt

    Beim SheConnect am 26. März 2026 im Zeughaus Bad Berka diskutiert Thüringens Justizministerin Beate Meißner über Schutz vor häuslicher Gewalt, Stalking und digitaler Gewalt.

    Apolda, 17.02.206

    Am Donnerstag, 26. März 2026, lädt das politische Diskussionsformat SheConnect ins Zeughaus Bad Berka ein. Gastgeber ist die FrauenUnion Weimarer Land gemeinsam mit dem CDU-Ortsverband Bad Berka. Beginn ist 18:00 Uhr.

    Zu Gast ist Beate Meißner, Thüringer Ministerin für Justiz, Migration und Verbraucherschutz. Im Mittelpunkt des Abends steht das Thema: „Sicher leben – konsequent schützen: häusliche Gewalt, Stalking, digitale Gewalt“. Dabei werden Fragen diskutiert, die viele Frauen unmittelbar betreffen: Wie schnell und wirksam ist Schutz heute? Was tut das Land gegen digitale Gewalt und Identitätsmissbrauch? Wo hakt Hilfe in der Praxis – bei Polizei, Justiz und Beratungsstellen – und was wird konkret verbessert?

    SheConnect ist ein offenes Gesprächsformat und richtet sich an alle interessierten Frauen – auch ohne Mitgliedschaft in FrauenUnion oder CDU. Die Teilnehmerzahl ist auf 50 Plätze begrenzt.

    „Viele Frauen erleben Gewalt nicht nur körperlich, sondern auch als Kontrolle, Bedrohung und digitale Übergriffe. Wir wollen nicht drum herum reden, sondern konkrete Antworten und Verbesserungen diskutieren“, sagt Diana Walther, Vorsitzende der FrauenUnion Weimarer Land.

    Termin: Donnerstag, 26.03.2026, 18:00 Uhr
    Ort: Zeughaus Bad Berka
    Format: Impuls – moderierte Diskussion – Publikumsfragen – Austausch im Anschluss
    Einlass: 17:30 Uhr
    Anmeldung: diana.walther@dw-edutainment.de

    Pressehinweis: O-Töne und kurze Interviewmöglichkeiten im Anschluss sind möglich.

    Kontakt:
    Diana Walther
    Vorsitzende FrauenUnion Weimarer Land

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Diana Walther Edutainment e.K.
    Diana Walther
    Ködderitzsch 9
    99518 Bad Sulza
    Deutschland

    fon ..: 017365696630
    web ..: https://dianawalther-action.coach/
    email : diana.walther@dw-edutainment.de

    Über Diana Walther Edutainment e.K.

    Diana Walther ist Business Coach und Inhaberin von Diana Walther Edutainment e.K. mit Sitz in Apolda. Sie begleitet kleine und mittlere Unternehmen, insbesondere Handwerksbetriebe, bei Fragen rund um Führung, Organisation und Unternehmensentwicklung.

    Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt auf der Strukturierung wachsender Betriebe sowie der Weiterentwicklung von Führungs- und Kommunikationsprozessen. Neben individuellen Coachings bietet sie unter anderem Unternehmerfrühstücke und Praxisformate an, in denen sich Inhaber regionaler Betriebe austauschen und Impulse für ihre Weiterentwicklung erhalten.

    Pressekontakt:

    Diana Walther Edutainment e.K.
    Diana Walther
    Ködderitzsch 9
    99518 Bad Sulza

    fon ..: 01736569630
    email : diana.walther@dw-edutainment.de


    Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

    Wer Wo Was Wann Warum Wie - die W-Fragen
    Lesen Sie auf Wo Was auch:
    1. RITTWEGER + TEAM einziger Thüringer Vertreter beim Festival of the New European Bauhaus in Brüssel
      Agentur RITTWEGER + TEAM setzt sich mit zwei Projekten beim europäischen Bewerbungsverfahren für Festival durch. Messestand und Workshop: einziger Thüringer Vertreter auf Festival in Brüssel....

    2. Häusliche Gewalt wirkt sich auch auf den Arbeitsmarkt aus
      Häusliche Gewalt verschlechtert nicht nur das persönliche Wohlbefinden, sondern birgt auch Risiken für den beruflichen Erfolg von Frauen...

    3. Forum gegen Gewalt zur Förderung einer Kultur des Friedens mit der UNESCO
      In diesem Forum wurden verschiedene und vertiefende Diskussionen über die aktuelle Situation von Gewalt, Lösungen und Friedenserziehung geführt....

    4. Das Thüringer Urlaubsparadies im „Grünen Herzen Deutschlands“ lädt zum Entdecken ein
      Rund um die Städte Saalfeld - Rudolstadt - Bad Blankenburg zwischen dem wildromantischen Schwarzatal und der fjordähnlichen Landschaft "Thüringer Meer" gibt es einmalige touristische Attraktionen....

    5. GEWALT – Persönliche Erlebnisse und fiktive Gespräche
      Bernd Müller-Kaller erlaubt den Lesern in "GEWALT" Einblicke in Haftschicksale....

    6. Gewalt ausüben oder vermeiden? – Gesellschaftskritisches Buch
      Otto W. Bringer wirft in "Gewalt ausüben oder vermeiden?" einen Blick auf eine Frage, die bereits seit Abel und Kain gestellt wurde....

    Categories: Presse - News

    Comments are currently closed.