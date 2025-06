Malersoftware-Vergleich.de ist online: Neues Vergleichsportal für digitale Lösungen im Malerhandwerk

Ab sofort ist ein neues Online-Portal verfügbar, das Malern hilft, die richtige Malersoftware zu finden.

Göttingen, 18. Juni 2025 – Unter https://malersoftware-vergleich.de ist ein neues, unabhängiges Vergleichsportal gestartet, das speziell auf die Bedürfnisse von Malerbetrieben zugeschnitten ist. Ziel der Plattform ist es, Malerinnen und Malern eine fundierte und herstellerunabhängige Orientierung bei der Wahl der passenden Softwarelösung zu bieten – kostenlos, praxisnah und redaktionell geprüft.

Das Malerhandwerk ist im Wandel: Steigende Anforderungen an Kalkulation, Angebotswesen, Zeiterfassung, Baustellenorganisation und Abrechnung machen digitale Lösungen immer wichtiger – sowohl für Ein-Mann-Betriebe als auch für wachsende Teams mit mehreren Baustellen gleichzeitig. Die passende Software kann dabei nicht nur Zeit sparen, sondern auch betriebliche Abläufe professionalisieren und Fehler vermeiden. Doch angesichts der Vielzahl an Anbietern und Lösungen ist es nicht leicht, den Überblick zu behalten. Genau hier setzt _Malersoftware-Vergleich.de_ an.

Die Plattform bietet einen strukturierten Überblick über alle relevanten Softwarelösungen für das Malerhandwerk – von etablierten Branchengrößen bis zu spezialisierten Nischenanbietern. Neben redaktionellen Bewertungen, echten Erfahrungsberichten und praxisnahen Testanalysen finden Nutzerinnen und Nutzer auch interaktive Vergleichstools, mit denen sie gezielt nach Kriterien wie Funktionsumfang, Preisstruktur, mobilen Einsatzmöglichkeiten oder Integrationen mit Buchhaltungs- und Planungssystemen filtern können.

„Viele Malerbetriebe stehen vor der Herausforderung, ihren Betrieb digitaler aufzustellen – ohne genau zu wissen, welche Software wirklich zu ihren täglichen Anforderungen passt“, erklärt Nico Müller, Betreiber der Plattform. „Mit Malersoftware-Vergleich.de schaffen wir eine zentrale Anlaufstelle für fundierte Entscheidungen – transparent, neutral und frei von Werbung.“

Im Fokus der Softwarebewertungen stehen u. a. Module für Kalkulation, Angebots- und Rechnungserstellung, Materialverwaltung, Zeit- und Leistungserfassung, Fotodokumentation und Baustellenplanung. Die vorgestellten Lösungen werden übersichtlich und nachvollziehbar präsentiert, wobei technische Voraussetzungen, Benutzerfreundlichkeit, Supportleistungen und Datenschutzaspekte gleichermaßen berücksichtigt werden.

In Planung ist auch ein Schnell-Check, der Malerbetrieben künftig auf Basis weniger Angaben passende Softwarelösungen vorschlägt. Ergänzend sind Interviews mit Handwerksbetrieben, Marktanalysen und digitale Leitfäden zur Einführung von Malersoftware vorgesehen.

Malersoftware-Vergleich.de ist ein unabhängiges Vergleichs- und Informationsportal für digitale Softwarelösungen im Malerhandwerk. Ziel der Plattform ist es, Malerbetrieben eine fundierte und herstellerneutrale Orientierung bei der Auswahl der passenden Software zu bieten – von Angebots- und Rechnungserstellung über Baustellenplanung und Materialverwaltung bis hin zur mobilen Zeiterfassung. Neben redaktionell geprüften Testberichten und echten Nutzererfahrungen stehen auch interaktive Vergleichstools zur Verfügung, mit denen individuelle Anforderungen mit den verfügbaren Lösungen abgeglichen werden können. Der Zugang ist kostenlos.



