Montréal, Québec, Kanada, 2. Januar 2025 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN; FWB: 9SC) (Manganese X oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass das Unternehmen eine Privatplatzierung ohne Brokerbeteiligung durchgeführt hat, bei der bis zu 60.000.000 Zeichnungsscheine (die Zeichnungsscheine) zum Preis von 0,035 $ pro Zeichnungsschein ausgegeben wurden, um einen Bruttoerlös von bis zu 2.100.000 $ zu generieren (die Platzierung).

Manganese X freut sich, mitteilen zu können, dass Herr Eric Sprott zugestimmt hat, 57.142.857 Stück der Zeichnungsscheine für eine Beteiligung in Höhe von 2.000.000 $ zu zeichnen. Dadurch wird Herr Sprott zu einer neuen Control Person (gemäß der Richtlinien der TSX Venture Exchange (TSXV)) des Unternehmens. Die Schaffung einer neuen Control Person bedarf der Zustimmung der unbeteiligten Aktionäre des Unternehmens sowie der Zustimmung der TSXV (die Genehmigungen).

Der Erlös aus den Zeichnungsscheinen wird bei Abschluss der Platzierung auf einem Treuhandkonto hinterlegt und nach Erhalt aller Genehmigungen an Manganese X ausbezahlt. Der Erlös aus der Platzierung wird in erster Linie zur Finanzierung der laufenden Programme von Manganese X verwendet, um das Projekt Battery Hill in New Brunswick in die Erschließungsphase zu bringen und die geplante Vormachbarkeitsstudie durchzuführen. Ein Teil des Erlöses wird außerdem für das allgemeine Working Capital verwendet. Das Unternehmen nimmt die von der TSXV genehmigte Ausnahmeregelung zum Mindestpreis (Minimum Price Exception) in Anspruch, welche die Ausgabe von Zeichnungsscheinen zu einem Preis von unter 0,05 $ pro Zeichnungsschein erlaubt. In diesem Sinne wird vom Unternehmen bestätigt, dass der Erlös in keinster Weise für Zahlungen an sogenannte Non-Arms Length Parties (siehe Fremdvergleichsgrundsatz) bzw. Personen, die Investor Relations-Aktivitäten durchführen, verwendet wird.

Darüber hinaus wird, vorbehaltlich und nach Erhalt aller Genehmigungen, jeder Zeichnungsschein automatisch und ohne zusätzliche Gegenleistung in eine Wertpapiereinheit des Unternehmens (Einheit) umgewandelt. Jede Einheit besteht aus einer (1) Stammaktie des Unternehmens (Aktie) und der Hälfte (1/2) eines (1) Aktienkaufwarrants, wobei jeder ganze Aktienkaufwarrant den Inhaber zum Erwerb einer zusätzlichen Aktie (Warrant-Aktie) zum Ausübungspreis von 0,06 $ pro Warrant-Aktie über einen Zeitraum von 36 Monaten ab dem Abschluss der Platzierung berechtigt.

Die im Zusammenhang mit dem Angebot zu emittierenden Wertpapiere unterliegen einer gesetzlichen viermonatigen Haltefrist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und einer gleichzeitigen Börsenhaltefrist (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV).

Sollten die Genehmigungen nicht bis zum 31. März 2025 erteilt werden, wird jeder Zeichnungsschein annulliert und die Zeichnungsgelder werden an die Zeichner zurückgegeben. Der Abschluss der im Rahmen des Angebots vorgesehenen Transaktionen unterliegt noch bestimmten Bedingungen, unter anderem dem Erhalt der Genehmigung durch die nicht betroffenen Aktionäre des Unternehmens und der Annahme durch die TSXV.

Aktionärsversammlung

Die Genehmigung der Schaffung einer neuen Control Person gemäß der Platzierung wird auf einer vom Unternehmen anberaumten Aktionärsversammlung (die Versammlung) eingeholt. Die Versammlung wird erwartungsgemäß Ende Februar 2025 oder Anfang März 2025 stattfinden.

Gemäß den Richtlinien der TSXV handelt es sich bei einer Control Person um eine Person, die eine ausreichende Anzahl von Wertpapieren eines Emittenten hält oder zu einer Gruppe von Personen gehört, die eine ausreichende Anzahl von Wertpapieren eines Emittenten hält, um einen beherrschenden Einfluss auf diesen Emittenten auszuüben, oder die mehr als 20 % der ausstehenden Stimmrechtsaktien eines Emittenten hält, es sei denn, es kann nachgewiesen werden, dass der Inhaber dieser Wertpapiere keinen beherrschenden Einfluss auf den Emittenten ausübt. Falls eine Transaktion zur Schaffung einer neuen Control Person führt, wird die TSXV das Unternehmen gemäß den TSXV-Richtlinien anhalten, die Genehmigung seiner unbeteiligten Aktionäre für eine solche Transaktion einholen (damit sind alle Aktien, die von der vorgeschlagenen neuen Control Person und dessen Partnern und verbundenen Unternehmen gehalten werden, ausgeschlossen).

Nachdem Herr Sprott die Absicht hat, 57.142.857 Stück der Zeichnungsscheine zu einem Gesamtkaufpreis von 2.000.000 $ zu zeichnen, würde Herr Sprott zu einer Control Person des Unternehmens werden. Die unbeteiligten Aktionäre des Unternehmens werden im Rahmen der Versammlung gebeten, einen entsprechenden Beschluss, der die Schaffung einer solchen neuen Control Person mit Herrn Sprott genehmigen soll (Beschluss über die Control Person) zu prüfen und gegebenenfalls zu verabschieden.

Weitere Informationen über das Angebot und den Beschluss über die Control Person werden in dem Informationsrundschreiben für die Versammlung enthalten sein.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten oder in einem Land dar, in dem ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Qualifizierung oder Registrierung gemäß den Wertpapiergesetzen des jeweiligen Landes rechtswidrig wäre. Die angebotenen Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen nicht in den Vereinigten Staaten oder an oder für Rechnung oder zugunsten von US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von den US-Registrierungsvorschriften und den geltenden Wertpapiergesetzen der US-Bundesstaaten ausgenommen.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen und beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu beliefern. Darüber hinaus strebt das Unternehmen nach neuen klimaneutralen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen. Zu den strategischen Zielen des Unternehmens zählt einerseits, sich als erster börsennotierter, aktiv gehandelter Manganproduzent in Kanada und den Vereinigten Staaten zu etablieren, der hochreines Mangan für den Einsatz in Elektrofahrzeugen vermarktet, und andererseits, nach Möglichkeit zu einem Lieferanten in der nordamerikanischen Lieferkette zu werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergy.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze.Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind ohne Einschränkung zukunftsgerichtete Aussagen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten werden, können, könnten oder sollten erreicht werden. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich unter anderem auf den voraussichtlichen Umfang des Angebots, die Fähigkeit des Unternehmens, alle Bedingungen für den Abschluss des Angebots zu erfüllen, und die voraussichtliche Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Die tatsächlichen zukünftigen Ergebnisse können erheblich abweichen. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können erheblich von den in solchen Aussagen erwarteten abweichen. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die das Unternehmen zwar für angemessen hält, die aber naturgemäß erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerbsbezogenen, politischen und sozialen Unwägbarkeiten und Eventualitäten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren basieren oder mit ihnen in Zusammenhang stehen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem die Fähigkeit des Unternehmens, die erforderlichen Genehmigungen für das Angebot zu erhalten, einschließlich der Zustimmung der nicht interessierten Aktionäre des Unternehmens in Bezug auf die Schaffung einer neuen Kontrollperson und der Akzeptanz durch die TSXV, die Fähigkeit des Unternehmens, das Angebot zu den erwarteten Bedingungen oder überhaupt abzuschließen, die Fähigkeit des Unternehmens, die Explorationsarbeiten und deren Ergebnisse abzuschließen, die kontinuierliche Verfügbarkeit von Kapital sowie Änderungen der allgemeinen Wirtschafts-, Markt- und Geschäftsbedingungen. Die Leser sollten sich nicht in unangemessener Weise auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen zu diesen Punkten verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, falls sich diese ändern sollten, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.

