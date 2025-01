Sicherheit als Elementarbedürfnis: Frequentis punktet mit High-Tech-Lösungen für kritische Infrastruktur

Leben retten und systemrelevante Infrastruktur schützen: Das sind die Hauptbelange der österreichischen Frequentis AG (ISIN: ATFREQUENT09, WKN: A2PHG5). Seit über 75 Jahren ist das Wiener Unternehmen auf sicherheitskritische Kommunikations- und Informationslösungen spezialisiert.

Den Hidden Champion Frequentis mit seinem stabilen Geschäftsmodell entdecken auch immer mehr Investoren. Denn der bedeutende Akteur in Bereichen wie der Flugsicherung, Bundeswehr, Polizei und dem Notfallmanagement ist in 50 Ländern vertreten, hat einen globalen Marktanteil von 30% bei Sprachkommunikationssystemen für die Flugsicherung und verfügt über innovative Lösungen für Kontrollzentralen.

Ein aktuelles Projekt ist beispielsweise die Modernisierung des Radardatennetzes der Bundeswehr (1). Dieses System ist von zentraler Bedeutung für die Luftverteidigung Deutschlands und sichert eine stabile und skalierbare Übertragung von Luftlagebildern zwischen verschiedenen Einrichtungen. Mit der Erneuerung des Netzwerks durch Frequentis wird die Bundeswehr über ein im weltweiten Vergleich erstklassiges Sensornetzwerk verfügen, mit dem sie den deutschen Luftraum noch effizienter überwachen – und auch einen wesentlichen Beitrag für die gesamteuropäische Luftverteidigung leisten kann.

Am anderen Ende der Welt, in Australien, liefert Frequentis seit 20 Jahren Lösungen für die Sicherheit in der Region mit besonders hohen Anforderungen an die Überwachung von Luft- und Seeverkehr (2). Die Systeme des Unternehmens unterstützen heute den Betrieb wichtiger Organisationen wie Airservices Australia, die Royal Australian Air Force, Sydney Trains, Marine Rescue New South Wales und Airways New Zealand. Zudem investiert Frequentis in innovative Technologien wie das Flight Information Management System, das künftig Millionen unbemannter Flüge im stark frequentierten australischen Luftraum verwalten wird.

Profitieren von Mega-Trends

Frequentis zeigt mit seinen vielseitigen Projekten weltweit, wie mit innovativer Technologie die Sicherheit von Menschen und Infrastrukturen gewährleistet werden kann – in einer zunehmend komplexen Welt. Die Kombination aus modernster Technologie, langjähriger Erfahrung und globaler Präsenz macht Frequentis zu einem unverzichtbaren Partner für sicherheitskritische Anwendungen.

Darauf vertrauen eine Vielzahl globaler Großkunden wie beispielsweise die NASA, Fraport, US Navy sowie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienste in vielen Ländern. Neben größtenteils langjährigen Kundenbeziehungen profitiert Frequentis auch von aktuellen Megatrends. Dazu zählen beispielsweise steigende Verteidigungsausgaben, die fortschreitende Digitalisierung sowie Klimaschutzmaßnahmen im Flugverkehr – etwa, indem der Start- und Landeverkehr an Airports mit Frequentis Systemen optimiert wird.

