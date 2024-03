Manganese X Energy Corp. meldet bedeutende Fortschritte und Ziele für 2024

Montreal, Quebec – 27. März 2024 / IRW-Press / Manganese X Energy Corp. (TSXV: MN) (FWB: 9SC) (TRADEGATE: 9SC) (OTCQB: MNXXF) (das Unternehmen oder Manganese X) freut sich, umfangreiche Nachrichten aus dem Unternehmen zu melden und insbesondere Leistungen und anstehende Ziele vorzustellen. Das Unternehmen erwartet, im Jahr 2024 in jedem der unten aufgeführten Projekte Fortschritte zu erzielen, während es sein Vorhaben weiterverfolgt, sich zum ersten börsennotierten Bergbauunternehmen in Kanada und den USA zu entwickeln, das hochreines, für den Einsatz in Elektrofahrzeugen (EV) kompatibles Mangan vermarktet.

Kemetco Research Inc.:

– Manganese X feiert wichtige Meilensteine bei der Verfeinerung und Erweiterung der EV-Spezifikationen, was für die Produktion von EV-Kathoden in seinem Pilotanlagen-Projekt bei Kemetco Research in Richmond, BC , von zentraler Bedeutung ist.

– Derzeit werden weitere Proben produziert, um die potenzielle Nachfrage zu befriedigen.

Aktuelle Informationen zur Absichtserklärung mit C4V

– Die Synthese von Mangansulfat-Proben für die CAM-Prozessprüfung stellt einen entscheidenden Schritt für potenzielle Partnerschaften mit großen Erstausrüstern und Gigafactorys dar.

– Das vor kurzem von Manganese X verfasste Unterstützungsschreiben an C4V unterstreicht sein Engagement, die nationalen Lieferketten zu unterstützen und die Fertigung von Batteriematerialien voranzubringen.

Einladung an Erstausrüster

– Es wurde eine Einladung zur Teilnahme an den OEM Suppliers Days versandt, womit zukünftige Möglichkeiten einer Partnerschaft mit Lieferanten signalisiert werden.

Partnerschaften und Abnahmevereinbarung

– Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf die Bestätigung der Spezifikationen von C4V, einem führenden US-amerikanischen Batterietechnologieunternehmen, und die Sicherung verbindlicher Abnahmevereinbarungen.

– An potenzielle Kunden – Erstausrüster und Batteriezellenhersteller – wurden Einladungsschreiben versandt, in denen diese zur Vorprüfung der Proben von Manganese X aufgefordert wurden.

Drittvalidierung

– Im Streben nach Transparenz und Glaubwürdigkeit beauftragte Manganese X ein in akkreditiertes metallurgisches Labor in den USA mit einer unabhängigen Validierungsanalyse seines Mangansulfats (HPMSM) in Batteriequalität, um die Einhaltung der Qualitätsstandards sicherzustellen.

Bohrprogramm

– Für ein Bohrprogramm mit 12-15 Diamantbohrlöchern wurde ein Genehmigungsantrag gestellt; das Programm soll im Frühjahr in der Lagerstätte Battery Hill aufgenommen werden. Das Programm ist darauf ausgelegt, vor Beginn unserer Vormachbarkeitsstudie wichtige Bereiche der oberflächennahen, hochgradigen Mineralisierung in die Kategorien der nachgewiesenen und angedeuteten Ressourcen hochzustufen.

Vormachbarkeitsstudie (PFS)

– Das Unternehmen plant den Beginn der PFS im dritten Quartal, um die Erschließung und das Genehmigungsverfahren für die Lagerstätte Battery Hill zu beschleunigen und seine Strategie der schnellen Fortschritte beizubehalten.

Umweltstudien und Untersuchungen im Rahmen der Vormachbarkeitsstudie

– Die laufenden Studien zu den Bereichen Umwelt, Soziales/Gemeinschaft und Geotechnik werden die anstehende Vormachbarkeitsstudie unterstützen. Umfassende Studien zur Lebenszyklusanalyse werden Projektentwicklungsentscheidungen unterstützen und die Verhandlungen mit potenziellen Partnern vereinfachen.

Martin Kepman, CEO von Manganese X Energy Corp., merkte dazu wie folgt an: Wir sind unglaublich stolz auf die Fortschritte, die wir erzielt haben, und die vielversprechenden Aussichten für unsere Projekte im Jahr 2024. Mit unserem Engagement für Qualität, Innovation und nachhaltige Praktiken sind wir gut aufgestellt für kontinuierliches Wachstum und Erfolg im aufstrebenden EV-Markt.

Über Manganese X Energy Corp.

Manganese X hat sich zum Ziel gesetzt, sein Projekt Battery Hill zu einem Produktionsbetrieb auszubauen, um so das erste börsennotierte Manganbergbauunternehmen in Kanada und den USA zu sein, das hochreines, EV-kompatibles Mangan zur Versorgung der nordamerikanischen Lieferkette vermarktet. Das Unternehmen beabsichtigt, die Lithiumionenbatteriebranche und andere alternative Energiesektoren mit Mehrwertstoffen zu versorgen, und strebt nach neuen kohlenstoffarmen und effizienteren Methoden, die auch eine Herstellung von Mangan zu geringeren, wettbewerbsfähigen Kosten ermöglichen.

Weitere Informationen erhalten Sie auf der Webseite www.manganesexenergycorp.com.

Für das Board of Directors von

MANGANESE X ENERGY CORP.

Martin Kepman

CEO und Direktor

E-Mail: martin@kepman.com

Tel: 1-514-802-1814

Die TSX Venture Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen (zusammenfassend zukunftsgerichtete Aussagen) im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, wie z.B. Aussagen in Bezug auf die zukünftigen Geschäftstätigkeiten und Aktivitäten des Unternehmens, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf die Ziele und Pläne des Unternehmens für 2024, einschließlich, aber nicht beschränkt auf sein Pilotanlagenprojekt und die PFS. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse könnten wesentlich von jenen abweichen, die in solchen Aussagen vorausgesagt wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen spiegeln die Überzeugungen, Meinungen und Prognosen zu dem Zeitpunkt wider, an dem die Aussagen gemacht werden, und basieren auf einer Reihe von Annahmen und Schätzungen, die, obwohl sie von Manganese X als vernünftig angesehen werden, von Natur aus erheblichen geschäftlichen, wirtschaftlichen, wettbewerblichen, politischen und sozialen Unsicherheiten und Unwägbarkeiten unterliegen. Viele bekannte und unbekannte Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, und die Parteien haben Annahmen und Schätzungen vorgenommen, die auf vielen dieser Faktoren beruhen oder mit ihnen zusammenhängen. Diese und andere Risiken werden in der Einreichung des Unternehmens auf SEDAR+ offengelegt, die Investoren vor jeder Transaktion mit den Wertpapieren des Unternehmens lesen sollten. Die Leser sollten sich nicht vorbehaltlos auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Manganese X übernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen über Überzeugungen, Meinungen, Prognosen oder andere Faktoren zu aktualisieren, sollten sich diese ändern, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Manganese X Energy Corp.

Martin Kepman

146 Bd Brunswick

H9R 5P9 Pointe-Claire

Kanada

email : martin@kepman.com

