Manhattan Associates meldet Rekordzahlen für das erste Quartal

Der führende Anbieter von Supply-Chain- und Omnichannel-Commerce-Lösungen, Manhattan Associates Inc, meldete einen Umsatz von 221,0 Millionen US-Dollar für das erste Quartal 2023.

RPO-Buchungen steigen aufgrund starker Nachfrage um 42 % gegenüber dem Vorjahr

Erhöhte Prognose für das Gesamtjahr 2023

ATLANTA, 25. April 2023

Der führende Anbieter von Supply-Chain- und Omnichannel-Commerce-Lösungen, Manhattan Associates Inc. (NASDAQ: MANH), meldete einen Umsatz von 221,0 Millionen US-Dollar für das erste Quartal, das am 31. März 2023 endete. Der verwässerte GAAP-Gewinn pro Aktie für das erste Quartal 2023 betrug 0,62 US-Dollar, verglichen mit 0,48 US-Dollar im ersten Quartal 2022. Der bereinigte verwässerte Non-GAAP-Gewinn pro Aktie für das erste Quartal 2023 betrug 0,80 US-Dollar gegenüber 0,60 US-Dollar im ersten Quartal 2022.

„Manhattan Associates hat einen großartigen Start ins Jahr 2023 hingelegt. Die Nachfrage ist stark, die Kundenzufriedenheit ist solide und unsere konsequenten Investitionen in Forschung und Entwicklung bauen unsere Marktposition weiter aus. Das Wachstum der Cloud- und Serviceumsätze hat unsere Erwartungen übertroffen. Dies führte zu einem über den Erwartungen liegenden Umsatz- und Gewinnwachstum in diesem Quartal“, so Eddie Capel, President und CEO von Manhattan Associates.

„Auch wenn wir in Bezug auf die Weltwirtschaft angemessen vorsichtig bleiben, setzen wir uns weiterhin ambitionierte Wachstums- und Investitionsziele, die darauf ausgerichtet sind, unsere Kunden bei der digitalen Transformation ihrer Unternehmen bestmöglich zu unterstützen“, so Eddie Capel abschließend.

FINANZIELLE ZUSAMMENFASSUNG DES ERSTEN QUARTALS 2023:

– Der konsolidierte Gesamtumsatz lag im ersten Quartal 2023 bei 221,0 Millionen US-Dollar, verglichen mit 179,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022.

* Die Einnahmen aus Cloud-Abonnements beliefen sich im ersten Quartal 2023 auf 57,2 Millionen US-Dollar, verglichen mit 37,3 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022.

* Die Lizenzeinnahmen beliefen sich im ersten Quartal 2023 auf 5,4 Millionen US-Dollar, verglichen mit 8,4 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022.

* Der Dienstleistungsumsatz betrug 116,2 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023, verglichen mit 89,9 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022.

– Der verwässerte GAAP-Gewinn pro Aktie lag im ersten Quartal 2023 bei 0,62 US-Dollar, verglichen mit 0,48 US-Dollar im ersten Quartal 2022.

– Der bereinigte verwässerte Gewinn pro Aktie, eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, lag im ersten Quartal 2023 bei 0,80 US-Dollar, verglichen mit 0,60 US-Dollar im ersten Quartal 2022.

– Das GAAP-Betriebsergebnis betrug 47,1 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2023, verglichen mit 34,0 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022.

– Das bereinigte Betriebsergebnis, eine nicht GAAP-konforme Kennzahl, belief sich im ersten Quartal 2023 auf 63,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 48,1 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022.

– Der Cashflow aus dem operativen Geschäft belief sich im ersten Quartal 2023 auf 58,7 Millionen US-Dollar, verglichen mit 31,8 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2022. Die Außenstandsdauer des Umsatzes betrug 65 Tage zum 31. März 2023, verglichen mit 77 Tagen zum 31. Dezember 2022.

– Die liquiden Mittel beliefen sich am 31. März 2023 auf 181,6 Millionen US-Dollar, verglichen mit 225,5 Millionen US-Dollar am 31. Dezember 2022.

– In den drei Monaten bis zum 31. März 2023 kaufte das Unternehmen 514.838 Stammaktien von Manhattan Associates im Rahmen des vom Vorstand genehmigten Aktienrückkaufprogramms für eine Gesamtinvestition von 74,2 Millionen US-Dollar zurück. Im April 2023 genehmigte der Verwaltungsrat die Aufstockung der verbleibenden Aktienrückkaufsbefugnis des Unternehmens auf insgesamt 75,0 Millionen US-Dollar an Stammaktien des Unternehmens.

ÜBER MANHATTAN ASSOCIATES

Manhattan Associates ist ein Technologieführer im Bereich Supply Chain- und Omnichannel-Handel. Wir führen Informationen über das ganze Unternehmen hinweg zusammen, damit Front-End-Verkäufe und Back-End-Supply Chains genau übereinstimmen. Unsere Software, Plattformtechnologie und fundierte Erfahrung unterstützen Kunden, optimales Wachstum ohne Einbußen bei Umsatz- und Ertragszielen zu verwirklichen.

Manhattan Associates plant, erstellt und liefert zukunftsweisende Cloud-Lösungen, damit Anwender im Laden, über ihr Netzwerk oder von ihrem Fulfillment Center aus vom Omnichannel-Marktplatz profitieren. Weitere Informationen: https://www.manh.com/de-de



