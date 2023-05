Meistere die Kunst des Verhandelns mit den neuesten Techniken

Als Geschäftsführer oder Manager ist es unerlässlich, dass man das Handwerk der Verhandlung beherrscht.

Ob es darum geht, einen neuen Kunden zu gewinnen, eine Gehaltserhöhung zu verhandeln oder einen Streit beizulegen, die Kunst der Verhandlung kann den Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg ausmachen. In diesem Blogartikel werden wir einige der neuesten Techniken vorstellen, um dir zu helfen, die Kunst der Verhandlung zu meistern und deine Ziele zu erreichen.

?Warum ist Verhandlung wichtig?

Verhandlung ist eine Fähigkeit, die in fast allen Lebensbereichen von Bedeutung ist. Es geht darum, Kompromisse zu finden und die Interessen beider Parteien zu berücksichtigen. Eine erfolgreiche Verhandlung kann dazu beitragen, Beziehungen zu stärken und langfristige Geschäftsbeziehungen aufzubauen. Gleichzeitig kann eine schlechte Verhandlung zu Frustration und Unzufriedenheit führen und sogar langfristige Beziehungen beeinträchtigen.

?Gängige Verhandlungstaktiken

Es gibt viele verschiedene Verhandlungstaktiken, die in verschiedenen Situationen eingesetzt werden können. Einige der gängigen Taktiken sind:

Die Forderungstaktik: Eine Partei legt ihre Forderungen auf den Tisch und fordert die andere Partei auf, darauf zu reagieren.

Die Kompromisstaktik: Beide Parteien geben in bestimmten Bereichen nach, um eine Einigung zu erzielen.

Die Drohungstaktik: Eine Partei droht damit, die Verhandlungen abzubrechen oder eine andere Aktion zu ergreifen, wenn ihre Forderungen nicht erfüllt werden.

Die Schweigetaktik: Eine Partei schweigt und wartet darauf, dass die andere Partei ein Angebot macht oder eine Lösung vorschlägt.

Was sind die neuesten Verhandlungstechniken?

?Einige dieser Techniken sind nicht unbedingt „neu“, aber sie haben sich weiterentwickelt oder wurden in jüngerer Zeit stärker betont:

Integrative Verhandlungen: Auch bekannt als „win-win“-Verhandlungen, bei denen beide Parteien nach gemeinsamen Interessen suchen, um eine Lösung zu finden, die für beide Seiten vorteilhaft ist. Diese Technik konzentriert sich auf Zusammenarbeit, Kreativität und Problemlösung, um langfristige Beziehungen aufzubauen.

Emotionale Intelligenz: Verhandlungsführer erkennen immer mehr die Bedeutung der emotionalen Intelligenz in Verhandlungen. Dies beinhaltet, die eigenen Emotionen und die der anderen Partei zu erkennen und zu steuern, um die Kommunikation zu verbessern und bessere Ergebnisse zu erzielen.

„Anker setzen“: Diese Technik beinhaltet das Setzen eines Anfangsangebots, das als Referenzpunkt für zukünftige Verhandlungen dient. Ein gut gesetzter Anker kann den Verlauf der Verhandlungen beeinflussen und das Endergebnis verbessern.

Informationsmanagement: Der gezielte Einsatz von Informationen, um die eigene Verhandlungsposition zu stärken, ist entscheidend. Dazu gehört auch, Informationen zurückzuhalten, die der anderen Partei einen Vorteil verschaffen könnten, sowie das geschickte Präsentieren von Informationen, um die eigene Position zu unterstützen.

„Das Salami-Taktik“: Diese Technik beinhaltet das schrittweise Anbieten von Zugeständnissen, um die andere Partei dazu zu bringen, ebenfalls Zugeständnisse zu machen. Dabei werden die Zugeständnisse in kleineren „Scheiben“ präsentiert, anstatt alles auf einmal anzubieten.

„Best Alternative to a Negotiated Agreement“ (BATNA): Diese Technik beinhaltet die Identifizierung der besten Alternative, die ein Verhandler hat, wenn keine Einigung erzielt wird. Die Kenntnis der eigenen BATNA kann dazu beitragen, in einer Verhandlung selbstbewusster und zielgerichteter aufzutreten.

Virtuelle Verhandlungen: Aufgrund von Fortschritten in der Kommunikationstechnologie und der COVID-19-Pandemie sind virtuelle Verhandlungen immer häufiger geworden. Verhandlungsführer müssen lernen, wie sie in virtuellen Umgebungen effektiv verhandeln, einschließlich der Anpassung an verschiedene Kommunikationsplattformen und dem Umgang mit technischen Herausforderungen.

Es ist wichtig zu beachten, dass Verhandlungstechniken und -strategien ständig weiterentwickelt und angepasst werden, um den sich ändernden Anforderungen und Umständen gerecht zu werden. Erfolgreiche Verhandler sind in der Lage, verschiedene Techniken je nach Situation und den Bedürfnissen der beteiligten Parteien einzusetzen und anzupassen.

?5 Tipps für maximalen Verhandlungserfolg

Um maximalen Verhandlungserfolg zu erzielen, sollten Verhandler auf fünf Schlüsselfaktoren achten:

Vorbereitung: Eine gründliche Vorbereitung ist entscheidend für den Erfolg einer Verhandlung. Verhandler sollten ihre Ziele und Prioritäten klar definieren, mögliche Alternativen und Zugeständnisse identifizieren und sich über die Interessen und Bedenken der anderen Partei informieren. Durch umfassende Recherche und Analyse können Verhandler ihre Position stärken und die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Abschlusses erhöhen.

Strategie: Die Entwicklung einer klaren Verhandlungsstrategie hilft Verhandlungsführern, fokussiert und zielgerichtet zu bleiben. Dazu gehört, zu entscheiden, ob eine kooperative (integrative) oder wettbewerbsorientierte (distributive) Verhandlung angebracht ist, sowie die Festlegung von Taktiken, wie Anker setzen, Salami-Taktik oder die Anwendung der BATNA.

Kommunikation: Effektive Kommunikation ist ein zentraler Faktor für den Verhandlungserfolg. Verhandler sollten klar, präzise und überzeugend kommunizieren, sowohl verbal als auch nonverbal. Aktives Zuhören und das Stellen offener Fragen helfen dabei, die Bedürfnisse und Interessen der anderen Partei besser zu verstehen und darauf einzugehen.

Emotionale Intelligenz: Die Fähigkeit, die eigenen Emotionen und die der anderen Partei zu erkennen, zu verstehen und zu steuern, ist entscheidend für den Verhandlungserfolg. Verhandler mit hoher emotionaler Intelligenz können Beziehungen aufbauen, Vertrauen schaffen und Konflikte effektiv lösen, um bessere Ergebnisse zu erzielen.

Flexibilität und Anpassungsfähigkeit: Verhandlungen sind dynamische Prozesse, in denen Verhandler auf unerwartete Situationen, Widerstände oder neue Informationen reagieren müssen. Um erfolgreich zu sein, müssen Verhandler flexibel und anpassungsfähig sein, ihre Strategie und Taktik an die sich ändernden Umstände anpassen und bereit sein, Kompromisse einzugehen, um eine für beide Parteien akzeptable Lösung zu finden.

Indem Verhandler diese fünf Tipps beachten und in ihre Verhandlungspraxis integrieren, erhöhen sie ihre Chancen auf maximalen Verhandlungserfolg.

?Verhandlungstraining und Kurse

In der heutigen Geschäftswelt ist Verhandlung eine Schlüsselkompetenz, die jeder Geschäftsführer oder Manager beherrschen sollte. Mit den neuesten Techniken und etwas Übung kannst du ein Meister der Verhandlung werden, der weiß, wie man das bekommt, was man will, während man positive Beziehungen aufrechterhält.

Es ist wichtig, sich auf die Bedürfnisse und Interessen der anderen Partei zu konzentrieren und eine Win-win-Strategie zu verfolgen. Mit aktiven Zuhören, dem Aufbau einer Beziehung zur anderen Partei und der Verwendung von BATNA kannst du eine erfolgreiche Verhandlung führen und langfristige Geschäftsbeziehungen aufbauen.

Verhandlungstraining und Kurse von S+P helfen dir, deine Fähigkeiten in der Verhandlung zu verbessern.

?Was kann ich von S+P Seminare erwarten?

S+P Seminare sind für alle, die ihr Wissen erweitern und ihre Fähigkeiten verbessern wollen. Wir bieten eine Vielzahl an interessanten und informativen Seminaren, die dir helfen, dich weiterzuentwickeln und dein Potenzial voll auszuschöpfen.

Ob du ein Neueinsteiger im Beruf bist oder ein Experte bist, bei uns findest du das passende Seminar für deine Bedürfnisse.

S+P Online Schulungen sind etwas ganz Besonderes. Hier lernst du nicht nur die Theorie, sondern setzt das Gelernte auch direkt in der Praxis um. In kleinen Gruppen übst du anhand von konkreten Fallbeispielen und mit Hilfe der S+P Tool Box, wie du dein Wissen in der Praxis umsetzen kannst.

Profitiere von langjähriger Erfahrung und Expertise – unsere Trainer kennen sich aus.

So kannst du dir sicher sein, dass du am Ende des Seminars alles Wissenswerte rund um das Thema gelernt hast und die neuen Erkenntnisse sofort in deiner täglichen Arbeit anwenden kannst.

Weitere Seminare zum Thema Arbeitstechniken

