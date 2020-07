Mannloch-Absicherungen für Einstiege, Schächte Inspektionsöffnungen usw.

Die visuelle Identifizierung von engen Räumen bzw. Mannlöchern mit sehr gut sichtbaren Absperrungen und Gefahrenhinweisen retten Leben. MAKRO IDENT stellt die neuen Mannloch-Absicherungen vor.

Neu im Sortiment des bekannten Brady-Distributors sind eine Reihe verschiedener Mannloch-Absicherungen. Mit diesen sehr gut sichtbaren Sicherheitsabdeckungen können Einstiege, Bearbeitungs- oder Inspektionsöffnungen und Schächte sehr gut abgesichert werden.

Mit dieser neuen Reihe an robusten Mannloch-Sicherheitsabdeckungen können die meisten Einstiege und Öffnungen abgesichert werden und somit Unfälle vermieden werden. Mit diesen Abdeckungen können außerdem auch solche Öffnungen abgecekckt werden, die bisher unachtsam als Mülleimer verwendet wurden. Ebenso können sie zum Schutz vor Vögel oder unerwünschten Tiere verwendet werden. Sie verhindern zudem das Eindringen von Schmutz, Steinchen, Pollen, Laub und vieles mehr.

Einsetzbar sind die Mannloch-Absicherungen für Tanks, Schiffe, Rohre, Mischer, Luftkanäle und alle anderen absperrbaren engen Räume und Zonen, um unachtsames Handeln anderer zu verhindern. Im Gegensatz zu Warnbändern sind diese Abdeckungen für mehrere Projekte wiederverwendbar. Damit wird unnötiger Abfall vermieden und es wird nachhaltiger gearbeitet.

Gefertigt sind die Mannloch-Sicherheitsabdeckungen aus widerstandsfähigem Polyestergewebe mit PVC-Beschichtung, dass sich durch eine äußerst hohe Beständigkeit gegen Öle und Kohlenwasserstoffe auszeichnet. MAKRO IDENT verfügt über ein breites Spektrum verschiedener Modelle, die nachfolgend aufgeführt sind.

Die festen, abschließbaren Abdeckungen sind ideal für Tankanlagen mit gereinigten Behältern und für wasserempfindliche Bereiche. Für noch mehr Sicherheit sind verschließbare Ausführungen erhältlich, an denen autorisierte Personen ein Vorhängeschloss anbringen können, um den Zugang einzuschränken.

Die festen belüfteten und abschließbaren Abdeckungen eignen sich ideal für Bereiche, in denen giftige Gase auftreten können. Sie sind mit einer 38 mm großen Öffnung versehen, über die das Vorhandensein von Gas überprüft werden kann, ohne dass die Abdeckung dazu entfernt werden muss. Für noch mehr Sicherheit sind verschließbare Ausführungen erhältlich, an denen autorisierte Personen ein Vorhängeschloss anbringen können, um den Zugang einzuschränken. Gefertigt sind diese Mannloch-Absicherungen aus widerstandsfähigem Gewebe, das sich durch eine äußerst hohe Beständigkeit gegen Öle und Kohlenwasserstoffe auszeichnet.

Abschließbare Netzabdeckungen sind ideal als verschließbare Einstiegslösung für Unternehmen, die hohen Wert auf Sicherheit legen, aber nur über ein begrenztes Budget verfügen. Mittels Vorhängeschloss wird die Netzabdeckung verriegelt.

Die Netzabdeckungen mit elastischem Gummiband sind nicht abschließbar. Sie eignen sich für den schnellen Einsatz und ermöglichen bei Bedarf eine Belüftung. Sie bestehen aus den Materialien Messing, Metall, Nylon und Polyester.

MAKRO IDENT hat außerdem auch magnetische Abdeckungen für beengte Platzverhältnisse im Sortiment. Diese lassen sich einfach an Öffnungen mit verschiedenen Größen und Formen anpassen. Sie eignen sich beispielsweise für Mannlöcher mit Scharnieren und Türflügel. Verwendet werden diese Sicherheitsabdeckungen zum Beispiel für flanschlose Schächte, Öffnungen an Panzern, für Turm- und Schiffszargen, Düsen, Türblätter und D-Türen, Scharnierschächte und jede andere Öffnung, an der Magnete halten.

Mit den verschließbaren Ratschengurt-Abdeckungen (viereckig) gibt es viele Einsatzmöglichkeiten. Durch eine visuelle Kennzeichnung von engen Räumen sorgt man für die Einhaltung der Sicherheitsbestimmungen. Mit dieser Sicherheitsabdeckung kann man – zum Schutz der Mitarbeiter – eine weitere Sicherheitsmaßnahme ergreifen. Für noch mehr Sicherheit sind diese verschließbaren Ausführungen erhältlich, an denen autorisierte Personen ein Vorhängeschloss anbringen, um den Zugang einschränken zu können.

Die Anwendungsmöglichkeiten für diese viereckige Modelle sind zum Beispiel Türme, Rohre, Tunnel, Tanks, Öffnungen mit kleiner hervorstehender Lippe und jede andere Öffnung, auf der kein Flansch oder nur ein sehr kleiner Flansch vorhanden ist. Geliefert werden die viereckigen Mannloch-Sicherheitsabdeckungen mit Ratschen als Set. Zusätzliche Abdeckungen, wie auch Ratschengurte ,sind einzeln erhältlich, sodass man mehrere Öffnungen abdecken und sichern kann.

Weitere Informationen zu den Mannloch-Sicherheitsabdeckungen sind unter folgendem Link zu finden: www.lockout-tagout.de/lockout-tagout/mannloch-sicherheitsabdeckungen.html

