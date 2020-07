Die richtige Vorbereitung für den Polizei Einstellungstest

Durchfallquoten bis zu 90% beim Einstellungstest. Für viele angehende Polizisten stellt der Aufnahmetest eine unüberwindbare Hürde dar. Doch mit gezieltem Training können Sie …

Traumberuf Polizist? Nicht wenige Personen fühlen sich zum Polizeidienst berufen, doch nur die Wenigsten schaffen es tatsächlich. Die große Mehrheit der Polizeianwärter scheitern am Einstellungstest.

Das Auswahlverfahren der Polizei ist relativ einfach aufgebaut. Jedoch gibt es kleinere Abweichen zwischen den einzelnen Ländern. So ist wird für die Bewerbung in NRW ein Sportabzeichen in Bronze und das deutsche Schwimmabzeichen in Gold erforderlich, bei der Berliner Polizei muss man hingegen nur einen Sporttest absolvieren.

Die größte Hürde ist für die meisten Kandidaten der Deutschtest und der Computertest wo logische Aufgaben wie Zahlenreihen unter Zeitdruck gelöst werden müssen. Auch das räumliche Vorstellungsvermögen und Allgemeinwissen wird geprüft.

Die gute Nachricht: All diese Aufgaben kann man gezielt trainieren!

Wer solche Aufgaben beim Einstellungstest das erste Mal sieht, der wird mit großer Wahrscheinlichkeit daran verzweifeln und den Test nicht bestehen. Wer sich hingegen bereits im Vorfeld mit den einzelnen Prüfungsabschnitten intensiv beschäftigt und diese auch trainiert, der hat ziemlich gute Chancen den Einstellungstest zu bestehen.

Beim Einstellungstest kommt von der Systematik her nichts Neues oder überraschendes, die Bereiche sind bekannt und kann jeder Kandidat zuhause üben. Die jeweiligen Fragen unterscheiden sich natürlich schon von Einstellungstest zu Einstellungstest.

Wenn Sie also unbedingt Polizist werden möchten, dann empfehlen wir Ihnen, sich gezielt auf das Auswahlverfahren vorzubereiten. Und genau hier können wir Ihnen weiterhelfen. Oft sind die Kandidaten schlichtweg überfordert und wissen nicht wie und wo sie an besten starten sollen.

Auf Grundlage eigener Erfahrungen – der Entwickler des Online Einstellungstest Trainings war selber Polizist – und aufgrund von zahlreichen Erfahrungsberichten wurde ein online Kurs entwickelt, der eine gezielte Vorbereitung auf den Polizeieinstellungstest ermöglicht.

HIER geht’s zum online Training für den Polizei Einstellungstest.

Sie können das Lerntempo individuell bestimmen und Aufgaben so oft wiederholen wie Sie nur möchten. Die einzelnen Module sind so aufgebaut, das man sie auch kurz zwischendurch üben kann, z.B. in der Mittagspause während der Arbeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

polizeieinstellungstest.info

Herr Micahel Bichler

Kleibergasse 1

1050 Wien

Deutschland

fon ..: 066473718564

web ..: https://polizeieinstellungstest.info/

email : hello@polizeieinstellungstest.info

Pressekontakt:

polizeieinstellungstest.info

Herr Michael Bichler

Kleibergasse 1

1050 Wien

fon ..: 066473718564

web ..: https://polizeieinstellungstest.info/

email : hello@polizeieinstellungstest.info

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

GR Silver Mining beginnt mit Bohrungen beim Projekt Plomosas in Mexiko und stellt Unternehmensupdate bereit Mannloch-Absicherungen für Einstiege, Schächte Inspektionsöffnungen usw.