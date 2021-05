Marcopolo-Schweinfurt

MARC O’POLO Schweinfurt startet brandneue Internetpräsenz

Schweinfurt, 27.05.2021: Die Unternehmensphilosophie von MARC O’POLO auch auf der Webpräsenz.

Um die Unternehmensphilosophie von MARC O’POLO auch auf der Webpräsenz sichtbar und spürbar zu machen, wurde Marcopolo-Schweinfurt.de neu aufgestellt. Die Seite ist klar und offen gestaltet und spiegelt die Key Values der Unternehmenskultur von MARC O’POLO Schweinfurt wider. Auf der neuen Internetpräsenz werden die Eckpfeiler für den Erfolg von MARC O’POLO beschrieben und gezeigt. Dazu gehören Vertrauen, Respekt, Fairness und Verantwortung für die Umwelt und die Menschen.

MARC O’POLO – international tätig und regional für die Menschen da

Die Marke MARC O’POLO ist ein bekanntes und international tätiges Modelabel. Für Matthias und Daniela Wöhrl ist es ein besonderes Anliegen ihren MARC O’POLO Store in Schweinfurt regional und überregional zu stärken. Durch die neue Internetpräsenz wird der Mehrwert für die Kunden nicht nur online, sondern auch beim Besuch im Store in Schweinfurt gesteigert. Es werden auf der Webseite mehr Informationen, mehr Hintergrundwissen und immer die neuesten Aktionen für die Besucher bereitgestellt. Alle Vorteile, Rabattaktionen und Angebote, die bisher nur online über Facebook, Instagram und andere soziale Medien erhältlich waren, stehen nun auch über die Webseite zeitgleich zur Verfügung. Das bedeutet, egal ob sich der Kunde für Herrenmode Schweinfurt interessiert oder die Kundin für Damenmode Schweinfurt, auf der neuen Webseite kann die Mode bequem online bestellt werden mit allen Vorteilen der angebotenen Aktionen.

Jeder Besucher der Webseite hat zudem die Möglichkeit Geschenkgutscheine zu ordern, die vom Beschenkten im Ladengeschäft oder im Online-Shop eingelöst werden können. Betreuung und Informationen rund um die Uhr.

Nachhaltigkeit und umfangreicher Service inklusive

Was in einem Ladengeschäft selten in derart ausführlicher Form zum Tragen kommt, sind die detaillierten Informationen über die Nachhaltigkeits-Philosophie der Modemarke. Es liegt Matthias und Daniela Wöhrl besonders am Herzen ihren Kundinnen und Kunden die vielfältigen Schritte für Nachhaltigkeit bei Material, Geschäftspartnern und Forschung zu zeigen, die MARC O’POLO geht. Damit treffen sie den Nerv vieler modebewusster Menschen, denen nachhaltige Mode von Bedeutung ist. Auf der Webseite können diese Schritte ausführlich nachgelesen werden. Gibt es über dieses Thema Neues zu berichten, wird das umgehend veröffentlicht.

Was MARC O’POLO Schweinfurt sonst noch an Leistungen und Service zu bieten hat, findet ebenso seinen Platz auf der neuen Webpräsenz. So ist zum Beispiel die Verknüpfung von Klick & Meet mit Terminvergabe nur ein Punkt. Nicht nur zur Anprobe oder zur Abholung, sondern auch für eine ausführliche Stilberatung. Ohne Zeitdruck, ohne Störung sind die ausgebildeten Stilberater bei MARC O’POLO Schweinfurt über die Webseite für einen Termin erreichbar. Wie praktisch, wenn vorab bereits die Damenmode und die Herrenmode auf der Webseite genauestens begutachtet werden können. Und passt ein neues Lieblingsstück nicht sofort wie angegossen, so ist der Änderungsservice ein Segen. Die Mitarbeiter im Ladengeschäft stecken alles passend ab und die Änderungsschneiderei macht den Rest. Wer möchte, kann sich das geänderte Kleidungsstück nach Hause liefern lassen.

Vorteile der Verknüpfung von Online- und Offline-Welt

Mit der Eröffnung der neuen Internetpräsenz von marcopolo-schweinfurt.de gelingt Matthias und Daniela Wöhrl die perfekte Verknüpfung der Vorteile aus beiden Welten. So kann bequem vorab in der Mode von MARC O’POLO gesurft werden. Entweder die Mode wird sofort im Shop bestellt, oder die/der Kundin/Kunde macht sich auf den Weg zum Ladengeschäft im Herzen von Schweinfurt. Mit Termin, ebenfalls online getätigt, oder einfach so, um sich von der Qualität mit den eigenen Augen und Händen zu überzeugen. Nicht nur die Unternehmensphilosophie von MARC O’POLO, sondern auch die der Inhaber von MARC O’POLO Schweinfurt verdeutlicht die Webseite hervorragend. Zugewandt, immer den Menschen und seine Bedürfnisse im Blick und mit einem erstklassigen Dienstleistungsangebot.

Rabattaktionen, Neuigkeiten und Sonstiges rund um die Mode von MARC O’POLO und dem Ladengeschäft in Schweinfurt sind ab sofort auf der Webseite zu sehen und nutzbar. Es lohnt sich immer mal wieder vorbei zu schauen, auf der Webseite Tag und Nacht und im Ladengeschäft sowieso. Auf ein Feedback freut sich marcopolo-schweinfurt.de.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Marc O´Polo Store GbR, Daniela und Matthias Wöhrl

Herr Matthias Matthias

Spitalstrasse 11

97421 Schweinfurt

Deutschland

fon ..: 097214749622

web ..: https://www.marcopolo-schweinfurt.de

email : info@marcopolo-schweinfurt.de

„Sie können diese Pressemitteilung – auch in geänderter oder gekürzter Form – mit Quelllink auf unsere Homepage auf Ihrer Webseite kostenlos verwenden.“

