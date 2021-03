Maria Wagner bietet Paarberatung, Berufungscoaching und Achtsamkeitstraining in München an

Unterstützung in schwierigen Lebensphasen erfahren Menschen durch Maria Wagner. In Ihrer Praxis in München bietet sie Paarberatung, Berufungscoaching und Achtsamkeitstraining an.

Die psychologische Psychotherapeutin, Paarberaterin und Coach Maria Wagner unterstützt Menschen auf dem Weg zu einem entspannteren, genussvolleren, erfüllten Leben. In ihrer Praxis in München bietet sie professionelle Paarberatung, Berufungscoaching und das Trainieren von emotionaler Intelligenz und Achtsamkeit an. Leistungsorientierte Menschen können mit ihrer Hilfe alle Lebensbereiche erfüllt leben. In den Sitzungen arbeitet Maria Wagner viel mit Körpergefühlen. Das Ziel: mehr Leichtigkeit und Klarheit in das eigene Leben zu bringen. Paare können mit der Hilfe der Psychotherapeutin ihre Partnerschaft neu beleben. Mit Embodimentmethoden, Wertearbeit oder praktischen und erlebnisfördernden Übungen verhilft Maria Wagner in ihrer Paarberatung, Paaren ihre Verbindung wieder bewusster und erlebbarer zu machen, sich neu zu finden und die Kommunikation und Empathie für den anderen zu fördern. Die Methoden wählt sie individuell nach Fragestellung aus. In ihrem Berufungs- und Zufriedenheitscoaching begleitet sie ihre Klienten dabei, ihre Berufung, den inneren Kompass zu finden. Spezialisiert ist Maria Wagner in ihrer Praxis in München auf die Potenzialanalyse, in der Werte, Bedürfnisse und Stärken ermittelt werden. Anschließend werden Strategien entwickelt, um Visionen zu erreichen. In einem Erstgespräch findet die Psychotherapeutin gemeinsam mit ihren Klienten heraus, was im individuellen Fall die geeignete Hilfe darstellt. Für die Themen Paarberatung, Berufung und Achtsamkeit führt Maria Wagner auch Onlinekurse durch.

Maria Wagner ist psychologische Psychotherapeutin und Coach für Partnerschaft, Glück, Zufriedenheit, Gesundheit, Entspannung und Genuss. Sie hilft in ihrer Münchener Praxis Menschen dabei, das Leben wieder zu genießen.

