    BildMünchen, 01. Januar 2026 – Ob Start-up, Mittelstand oder etablierte Marke: Der Name eines Produkts, ein prägnantes Logo oder ein wiedererkennbarer Slogan sind häufig entscheidend für den Markterfolg. Umso wichtiger ist es, diese Kennzeichen frühzeitig zu schützen. Wer eine Marke anmelden will, steht jedoch vor vielen Fragen: Welche Markenform ist sinnvoll? Welche Waren- und Dienstleistungsklassen sind die richtigen? Welche Risiken bestehen durch ältere Rechte? Und wie verhindert man teure Konflikte nach der Eintragung?

    Die Kanzlei LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte (München) begleitet Unternehmen beim gesamten Prozess der Markenanmeldung – von der ersten Strategie über Recherche und Anmeldung bis zur Markenüberwachung und Durchsetzung.

    „Wer eine Marke anmelden möchte, sollte das nicht als Formalie betrachten, sondern als strategische Investition in den Unternehmenswert. Der Markenschutz steht und fällt mit sauberer Vorbereitung – insbesondere bei Recherche und Klassenauswahl.“
    _Rechtsanwalt Daniel Loschelder, Fachanwalt für Gewerblichen Rechtsschutz und IT-Recht (Zitat-Entwurf)_

    Warum „Marke anmelden“ mehr ist als ein Eintrag im Register

    Eine eingetragene Marke kann Unternehmen helfen, sich dauerhaft vom Wettbewerb abzugrenzen. Neben dem Schutz vor Nachahmern stärkt sie die Wiedererkennbarkeit, schafft Vertrauen und kann wirtschaftlich verwertet werden – etwa durch Lizenzmodelle, Kooperationen oder einen späteren Unternehmensverkauf. Kurz: Eine Marke ist häufig ein zentraler Baustein der Markenstrategie – und ein Vermögenswert.

    Der typische Weg zur Markenanmeldung: Die wichtigsten Schritte

    Wer eine Marke anmelden will, sollte den Prozess strukturiert angehen. In der Praxis haben sich besonders diese Schritte bewährt:

    1) Markenidee & Markenform festlegen
    Soll es eine Wortmarke (Name), Bildmarke (Logo) oder eine Wort-/Bildmarke sein? Je nach Business-Ziel kann die passende Markenform unterschiedlich ausfallen.

    2) Nizza-Klassen strategisch auswählen
    Bei der Anmeldung wird festgelegt, für welche Waren und Dienstleistungen Schutz beansprucht wird (insgesamt 45 Klassen). Eine zu enge Auswahl kann den Schutz später ausbremsen – eine zu breite Auswahl kann Kosten verursachen und unnötige Angriffsflächen schaffen.

    „Ein häufiger Fehler beim Marke anmelden ist die unüberlegte Auswahl der Nizza-Klassen. Zu breit kostet oft unnötig – zu eng schützt am Bedarf vorbei. Entscheidend ist, die Klassen an den realistischen Geschäftsplan zu koppeln.“
    _Rechtsanwalt Daniel Loschelder (Zitat-Entwurf)_

    3) Markenrecherche: Konflikte früh erkennen
    Vor der Anmeldung ist eine gründliche Recherche essenziell: Neben Suchmaschinen gehören vor allem Register- und Datenbankrecherchen dazu (z. B. nationale Register, EU-Recherchen und internationale Datenbanken). Ziel: Ältere, identische oder verwechselbar ähnliche Marken finden – bevor es teuer wird.

    4) Anmeldung beim Markenamt & Gebühren
    In Deutschland erfolgt die Anmeldung typischerweise beim DPMA (online oder postalisch). Danach prüft das Amt u. a. sogenannte absolute Schutzhindernisse (z. B. fehlende Unterscheidungskraft).

    5) Veröffentlichung & Widerspruchsfrist
    Nach erfolgreicher Prüfung wird die Marke veröffentlicht. Es folgt eine Widerspruchsfrist (in der Praxis regelmäßig drei Monate), in der Inhaber älterer Rechte gegen die Eintragung vorgehen können.

    6) Markenüberwachung nach der Eintragung
    Auch nach erfolgreicher Eintragung bleibt das Thema aktuell: Neue Anmeldungen Dritter können kollidieren. Eine laufende Überwachung hilft, frühzeitig zu reagieren und Rechte aktiv zu sichern.

    „Viele unterschätzen, was nach dem Marke anmelden kommt: Markenschutz bedeutet auch, potenzielle Kollisionen im Blick zu behalten und bei Verletzungen konsequent zu handeln.“
    _Rechtsanwalt Daniel Loschelder (Zitat-Entwurf)_

    International denken: Wann sich EU- oder IR-Marken lohnen

    Wer über Deutschland hinaus aktiv ist oder expandieren will, sollte frühzeitig prüfen, ob statt einer rein nationalen Anmeldung eine Unionsmarke (EU-weit) oder eine internationale Registrierung (IR-Marke) sinnvoll ist. Oft ist der internationale Schutz günstiger als späteres „Nachziehen“ – insbesondere, wenn bereits Dritte in Zielmärkten aktiv werden.

    Typische Risiken – und wie Unternehmen sie vermeiden

    Beim Marke anmelden treten immer wieder dieselben Stolpersteine auf:

    * Zu späte Anmeldung (Name/Logo ist bereits am Markt, Dritte haben schneller registriert)
    * Unzureichende Recherche (Konflikte mit älteren Marken, Abmahnungen, Widersprüche)
    * Falsche oder unklare Klassenwahl (Schutz passt nicht zum Geschäftsmodell)
    * Keine Überwachung (neue kollidierende Marken werden zu spät entdeckt)

    Eine anwaltlich geführte Markenstrategie reduziert diese Risiken deutlich – und kann im Konfliktfall wertvolle Zeit sparen.

    Beratung & Unterstützung: Markenstrategie aus einer Hand

    LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte unterstützen Unternehmen u. a. bei:

    * Markenrecherche und Risikobewertung
    * Strategie zur Markenform (Wort-, Bild-, Wort/Bild-Marke etc.)
    * Auswahl und Formulierung von Waren-/Dienstleistungsverzeichnissen
    * Anmeldung beim DPMA / EUIPO sowie internationale Schutzwege
    * Markenüberwachung und Widerspruchs-/Löschungsverfahren
    * Durchsetzung bei Markenverletzungen (außergerichtlich und gerichtlich)

    Über LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte

    LoschelderLeisenberg Rechtsanwälte mit Sitz in München beraten Unternehmen, Selbständige und Organisationen insbesondere in den Bereichen Markenrecht, Wettbewerbsrecht und IT-Recht. Ein Schwerpunkt liegt auf der strategischen Markenanmeldung, der Markenüberwachung sowie der konsequenten Durchsetzung von Schutzrechten.

