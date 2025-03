Markteinführung der milliardenschweren globalen Sportmarke U.S. Polo Assn. in Australien

WEST PALM BEACH, FL, UND SYDNEY, AUSTRALIEN / ACCESS Newswire / 25. März 2025 / U.S. Polo Assn., die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), gibt gemeinsam mit ihrem Partner Brand Machine Group (BMG) mit Stolz ihre Einführung auf dem australischen Markt bekannt. Dieser Markteintritt stärkt die weltweite Präsenz der mehrere Milliarden Dollar schweren Marke U.S. Polo Assn. noch mehr und erweitert ihre Reichweite auf einen weiteren neuen und spannenden Markt.

U.S. Polo Assn.

U.S. Polo Assn. führte vor kurzem ihre australische Einzelhandelswebsite www.uspoloassn.com.au mit einem nahtlosen Zugang zu den Kultkollektionen der Marke ein und präsentierte ihre Fusion von klassischem und zeitgenössischen Stil, der sich an die Lebens-, Arbeits- und Freizeitgewohnheiten der Australier anpasst. Bestellungen über die Website werden nunmehr für ganz Australien und Neuseeland direkt vom neuen Lager in Sydney ausgeführt.

Mit über 40 Jahren Erfahrung auf dem Markt ist BMG ein hervorragender Partner für US. Polo Assn. im Vereinigten Königreich und anderen europäischen Regionen, sagte J. Michael Prince, President und CEO von USPA Global, dem Unternehmen, das die mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. verwaltet und beaufsichtigt. Während wir 135 Jahre sportlicher Inspiration feiern, sind wir zuversichtlich, dass unsere Partnerschaft mit BMG auf dem australischen Markt das weltweite Wachstum der Marke unterstützen und außergewöhnliche Styles für unsere Fans und Konsumenten hervorbringen wird.

Der australische Markt für Modeeinzelhandel wächst weiter und entwickelt sich mit neuen Trends, sich wandelnden Vorlieben der Konsumenten und neuen Technologien. U.S. Polo Assn. möchte mit dieser Markteinführung an der Entwicklung der Mode in dieser Region teilhaben, indem es den Sport unterstützt und ihre authentische Verbindung mit dem Polosport nach Australien bringt, so Prince weiter.

BMG hat in Australien eigens eine Niederlassung eingerichtet, die von Kevin Cliffe, Country Manager, geleitet wird und über einen hochmodernen, 220 Quadratmeter großen Showroom in Sydney verfügt. Das neue Team umfasst Vertrieb, Logistik, E-Commerce und Kundenservice und gewährleistet eine solide Grundlage für Wachstum.

Der Eintritt in den dynamischen australischen Markt stellt einen weiteren bedeutenden Meilenstein für US. Polo Assn. und für BMG auf seinem weiteren Weg zur Revolutionierung der E-Commerce- und Einzelhandelslandschaft dar, erklärte Boo Jalil, CEO von Brand Machine Group. Als eine der beliebtesten Marken der Welt ist U.S. Polo Assn. nunmehr ideal aufgestellt, um auf diesem einzigartigen und richtungsweisenden australischen Markt noch mehr Konsumenten denn je zuvor zu erreichen.

Über U.S. Polo Assn. und USPA Global

U.S. Polo Assn. ist die offizielle Marke der United States Polo Association (USPA), dem größten Verband von Poloclubs und Polospielern in Nordamerika, der 1890 gegründet wurde und seinen Sitz im USPA National Polo Center in Wellington (Florida) hat. Dieses Jahr feiert die U.S. Polo Assn. zusammen mit der USPA 135 Jahre sportliche Inspiration. Mit einer mehrere Milliarden Dollar schweren weltweiten Präsenz und einem weltweiten Vertrieb über mehr als 1.200 Einzelhandelsgeschäfte von U.S. Polo Assn. sowie tausenden von weiteren Vertriebsstellen bietet U.S. Polo Assn. Bekleidung, Zubehör und Schuhe für Herren, Damen und Kinder in mehr als 190 Ländern weltweit. Durch historische Deals mit ESPN in den Vereinigten Staaten und Star Sports in Indien werden jetzt mehrere der herausragenden Polomeisterschaften, gesponsert von U.S. Polo Assn., weltweit übertragen und machen diesen spannenden Sport somit erstmals Millionen von Sportfans weltweit zugänglich.

Laut License Global gilt U.S. Polo Assn. durchgängig als einer der global führenden Sportlizenzgeber der Welt neben der NFL, NBA und MLB. Darüber hinaus ist die sportlich inspirierte Marke international durch Auszeichnungen für globales und digitales Wachstum anerkannt. Aufgrund seines enormen Erfolgs als globale Marke wurde in Forbes, Fortune, Modern Retail und GQ sowie auf Yahoo Finance und Bloomberg über U.S. Polo Assn. berichtet, um nur einige beachtenswerte Medienquellen rund um den Globus zu nennen.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte uspoloassnglobal.com und folgen Sie @uspoloassn.

USPA Global ist eine Tochtergesellschaft des USPA und verwaltet die globale, mehrere Milliarden Dollar schwere Marke U.S. Polo Assn. Über seine Tochtergesellschaft Global Polo Entertainment (GPE) managt USPA Global auch Global Polo TV, welches Sport- und Lifestyle-Content bietet. Für weiteren Sport-Content besuchen Sie bitte globalpolo.com.

Über Brand Machine Group (BMG)

BMG ist im Bereich Modeinnovation international führend und hat sich als vertikaler Hersteller und weltweiter Lizenzierungsspezialist mit mehr als 40 Jahren Branchenerfahrung etabliert. Durch Partnerschaften mit anerkannten Marktführern sorgt BMG für einen nahtlosen und kooperativen Prozess von Design, Herstellung und Lieferung qualitativ hochwertiger Produkte und vertritt gleichzeitig die DNA eines vielfältigen Portfolios von Marken. Das Spektrum umfasst Mode, Sport, Outdoor- und Haushaltswaren, unter anderem Mode für Erwachsene und Kinder sowie Accessoires.

Das Markenportfolio von BMG umfasst U.S. Polo Assn. Penfield, New Balance Kids, Duchamp, Jack Wills, Flyers American Born, Lee Kids, Peckham Rye, Wrangler Kids, Juicy Couture und Franklin & Marshall. BMG bekräftigt sein Engagement für die Einhaltung nachhaltiger und ethischer Geschäftspraktiken durch Gewährleistung vollständiger Transparenz in seiner gesamten weltweiten Lieferkette im Einklang mit dem ETI Base Code. Besuchen Sie www.brandmachinegroup.com und folgen Sie @brandmachinegroup

Kontaktdaten

Gina Digregorio

Marketing Director (U.K.)

gina.digregorio@brandmachinegroup.com

+44 (0) 2039 593 330

Stacey Kovalsky

Vice President, Global PR and Communications (U.S.)

skovalsky@uspagl.com

+001.561.790.8036

