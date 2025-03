DEXIS stellt seine neuesten Innovationen auf der IDS 2025 vor

QUAKERTOWN, PA / ACCESS Newswire / 24. März 2025 / DEXIS, der international führende Anbieter von dentalen Bildgebungstechnologien, freut sich, seine Teilnahme an der International Dental Show (IDS) 2025 in Köln (Deutschland) bekannt zu geben.

Das Unternehmen wird neue Technologien innerhalb des digitalen DEXIS-Ökosystems präsentieren – einer KI-gestützten Plattform, die jeden Schritt des digitalen Workflows von der Diagnose bis zur Auslieferung verbindet. Das Ökosystem führt künstliche Intelligenz (KI), 2D- und 3D-Bildgebung, intraorale Scans, Diagnose und Behandlungsplanung in einer integrierten Lösung zusammen, die die einzelnen Prozesse rationalisiert und die Produktivität steigert.

Wir freuen uns, den IDS-Teilnehmern einen ersten Blick auf einige unserer neuen Technologien zu gewähren, so Robert Befidi, President von DEXIS. Alle unsere Innovationen sind darauf ausgerichtet, den Umgang mit Patienten zu verbessern und Zahnarztpraxen effektiver und effizienter zu machen. Wir sind bestrebt, unsere Produkte Zahnärzten an die Hand zu geben und die Möglichkeiten unserer neuen Technologien zu demonstrieren.

Zu diesen Innovationen gehören auch einige spannende Updates des DEXIS-Portfolios für intraorale Scans. Die Besucher werden einen exklusiven ersten Blick auf den in der Entwicklung befindlichen neuen Intraoralscanner Imprevo erhalten. Dank eines eleganten neuen Designs, komplett überarbeiteter Hardware und KI-gestützter Algorithmen wird Imprevo das neue hochleistungsfähige Aushängeschild des DEXIS IOS-Portfolios werden.

In einer Vorschau wird auch die neueste Version von IS ScanFlow, der Software für die Reihe der DEXIS-Intraoralscanner, IS ScanFlow 2.0, die mit einem neuen Smile Visualizer-Tool ausgestattet ist, vorgestellt. Mit diesem Tool können Zahnärzte ihren Patienten ein realistisches Bild ihres Lächelns vor und nach der Behandlung geben, was ihnen hilft, Behandlungsempfehlungen zu visualisieren und besser zu verstehen.

DEXIS wird außerdem Updates des ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D EX präsentieren, der in Kürze auch kephalometrische Aufnahmen ermöglichen wird. Die neue Kephalometrie-Modalität, die sich durch das patentierte ORTHOceph Plus-Design des Unternehmens auszeichnet, bietet die erforderlichen Protokolle wie laterale und pädiatrische laterale Projektionen, posterior-anteriore-Projektionen und Carpus-Aufnahmen* – und das alles mit kurzen Aufnahmezeiten und begrenzter Strahlendosis.

Zusätzlich wird im Rahmen des DEXIS 3D-Bildgebungsportfolios auch eine automatische Strahlendosissteuerung für den ORTHOPANTOMOGRAPH OP 3D LX eingeführt. Diese Funktion misst die Anatomie des Patienten und stellt automatisch die Belichtungsstufen für optimale Bildqualität und Strahlendosis ein. Es gibt bereits positives Feedback von ersten Anwendern:

Die neue automatische Strahlendosissteuerung ist eines der wenigen Dinge im Leben, die ich nicht hinterfragen muss, erklärt Dr. Katya Archambault vom San Diego Health Center. Sie bietet sowohl eine bessere als auch eine gleichmäßigere Bildqualität. Über die Ergebnisse kann ich mich nicht beschweren.

Vorgestellt werden auch neue Funktionen von DTX Studio Clinic, der Kernsoftware des digitalen DEXIS-Ökosystems. DTX Studio Clinic ist für ihre umfassende Integration aller Modalitäten von Patientendaten bekannt und rationalisiert die Diagnostik, Patientenaufklärung, Behandlungsplanung und die Erstellung von chirurgischen Bohrschablonen.

Zu den neuen Funktionen der Software gehört eine Reihe von Tools, die den Planungsprozess für Implantatbehandlungen straffen sollen. Anwender können nun in weniger als 3 Minuten am Behandlungsstuhl eine Implantatbehandlung planen und eine automatische Bohrschablone erstellen. Darüber hinaus führt die Software ein Modul für die assistierte Implantatplanung ein, das die anfängliche Implantatpositionierung automatisiert, sowie ein Gesichtsscan-Tool, das Gesichtsscans mit 3D-Röntgenbildern integriert und den Planungsprozess weiter verbessert.

Die Teilnehmer werden auch die Möglichkeit haben, einen ersten Blick auf neue Innovationen zu werfen, die im Rahmen zukünftiger Updates von DTX Studio Clinic veröffentlicht werden sollen. Dazu gehört unter anderem eine neue, KI-gestützte Endodontie-Funktion, die Wurzelkanäle in 3D-Ansicht abbildet und so die Diagnosegenauigkeit und Behandlungseffizienz verbessert. Darüber hinaus werden Updates des Tools zur Erkennung von Fokusbereichen vorgestellt, das die Visualisierung von Zähnen in intraoralen Röntgenbildern verbessert und acht weitere zahnmedizinische Befunde erkennt.

DTX Studio Clinic wird auch eine neue Cloud-basierte Lösung einführen, mit der Ärzte ihre Praxen vernetzen und Daten an einem Ort zusammenführen können. Ziel dieser Funktion ist es, die Zusammenarbeit zu verbessern und Arbeitsabläufe zu rationalisieren, was letztendlich zu einer gesteigerten Praxiseffizienz und zu besseren Patientenergebnissen führt. Diese Fortschritte zeigen die Zukunft der Dentaltechnologie und machen DTX Studio Clinic zu einem integralen Bestandteil der modernen Zahnmedizin.

DEXIS lädt alle IDS-Teilnehmer ein, das Unternehmen in Halle 11.2 am Stand K050 L069 zu besuchen, um die Innovationen von DEXIS zu erleben. Das Expertenteam von DEXIS steht für Vorführungen und zur Beantwortung von Fragen bereit.

Mit mehr als 165.000 Lösungen, die weltweit im Einsatz sind, setzt DEXIS weiterhin den Standard für Qualität und Zuverlässigkeit in der dentalen Bildgebung. Für weitere Informationen über DEXIS und seine Teilnahme an der IDS besuchen Sie DEXIS bitte auf der IDS 2025.

Über DEXIS

DEXIS ist der weltweit führende Anbieter im Bereich der dentalen Bildgebung. Wir vereinen die vertrauenswürdigsten Marken für 2D- und 3D-Bildgebung, intraorale Scanlösungen und Diagnosesoftware in einem vernetzten und KI-gestützten Ökosystem. Unsere innovativen und preisgekrönten Technologien stehen im Zeichen der Smart Simplicity, um die Produktivität zu steigern und die Diagnosesicherheit zu erhöhen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte DEXIS.com.

Über Envista

Envista Holdings Corporation ist eine globale Familie von über 30 renommierten Marken der Zahnheilkunde, einschließlich Nobel Biocare, Ormco, DEXIS und Kerr, die durch ein gemeinsames Ziel vereint sind: mit Professionisten zusammenzuarbeiten, um Leben zu verbessern. Envista unterstützt seine Kunden dabei, die bestmögliche Patientenversorgung durch branchenführende Verbrauchsmaterialien, Lösungen, Technologien und Dienstleistungen im Bereich der Zahnheilkunde zu gewährleisten. Sein umfassendes Portfolio, einschließlich Zahnimplantate und Behandlungsoptionen, Kieferorthopädie sowie digitaler Bildgebungstechnologien, deckt ein breites Spektrum an klinischen Anforderungen von Zahnärzten für die Diagnose, Behandlung und Prävention von Zahnerkrankungen sowie für die Verbesserung der Ästhetik des menschlichen Lächelns ab. Mit der bewährten Envista Business System- (EBS)-Methodik als Grundlage, einem erfahrenen Führungsteam und einer starken Unternehmenskultur, die auf kontinuierlicher Verbesserung, Engagement für Innovation und ausgeprägter Kundenorientierung basiert, befindet sich Envista in einer günstigen Position, um die umfassenden Anforderungen von Professionisten der Zahnheilkunde weltweit zu erfüllen. Envista ist eines der größten globalen Unternehmen für Dentalprodukte mit einer bedeutsamen Marktposition in einigen der attraktivsten Segmente der Dentalproduktindustrie. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.envistaco.com.

