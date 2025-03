Triple Mystery-Schnitzeljagd durch Wolfsburg

Teilnehmende erwarten attraktive Gewinne

Wolfsburg, 24.03.2025 – Mit spannenden Rätselaufgaben auf Entdeckungstour gehen – das verspricht die Triple Mystery-Schnitzeljagd durch die drei Wolfsburger Zentren Innenstadt, Fallersleben und Vorsfelde, die die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) in Zusammenarbeit mit der Stadt Wolfsburg und dem Zentrenbüro vom 1. bis 20. April 2025 im Rahmen der „dreimal wow“-Imagekampagne für die drei Ortsteile veranstaltet. Auf die Teilnehmenden warten attraktive Preise.

„Unsere drei Wolfsburger Zentren sind so unterschiedlich und vielfältig. Sie bestechen mit reicher Historie, besonderem Charme und zahlreichen Freizeitangeboten. Die Triple Mystery bietet allen die Möglichkeit die Innenstadt, Fallersleben und Vorsfelde spielerisch besser kennenzulernen und charmante Details in den Ortsteilen zu entdecken, die man im Alltag manchmal einfach übersieht“, verspricht Jens Hofschröer, Wirtschaftsdezernent und Geschäftsführer der WMG.

Die Triple Mystery führt Teilnehmende auf drei erlebnisreiche Routen durch die Zentren Innenstadt, Fallersleben und Vorsfelde. Rätselfragen und Aufgaben, die eingebettet in spannende Storys vor Ort gelöst werden müssen, leiten online per Smartphone von Station zu Station durch die Ortsteile. Die Schnitzeljagd eignet sich sowohl für Wolfsburgerinnen und Wolfsburger sowie für Gäste der Stadt. Die drei Routen, die jeweils ca. 40 Minuten in Anspruch nehmen, können unabhängig voneinander und von Teilnehmenden aller Altersklassen absolviert werde. Teilnehmende, die alle drei Ortsteile durchspielen, erhalten einen der limitierten Kampagnen-Beutel aus Bio-Baumwolle und Jute, die im exklusiven Design symbolhaft die drei Zentren zeigen. Zehn von ihnen können sich darüber hinaus per Losverfahren auf einen Geschenkkorb freuen, der von Institutionen und Händlern aus den drei Ortsteilen mit Gutscheinen, Eintrittskarten, Rabatten und Produkten bestückt wurde.

Jasmin Guss-Klier, Mitarbeiterin im Bereich Marketing der WMG, ergänzt: „Wir bedanken uns herzlich bei allen Händlern und Institutionen aus den Ortsteilzentren, die mit ihren Spenden diese Schnitzeljagd unterstützen. Das große Engagement, unter anderem von Blumenstube Rex, Eiscafé San Marco, Hohls, der Vinothek, dem phaeno, der City-Galerie Wolfsburg, Superleggera, Cadera und vielen mehr, zeigt die starke Verbundenheit unserer lokalen Akteure mit ihrem Stadtteil.“

Interessierte können sich online unter www.dreimalwow.de mit einer E-Mail-Adresse für die Triple Mystery-Schnitzeljagd anmelden.

Zur „dreimal wow“-Imagekampagne:

Die Imagekampagne der WMG und der Stadt Wolfsburg rückt unter dem Slogan „dreimal wow“ seit August 2024 mit verschiedensten Maßnahmen die drei Wolfsburger Zentren Innenstadt, Fallersleben und Vorsfelde in den Fokus.

In den letzten Monaten machten bereits bunte Motive mit charmanten Sprüchen und Bezug zu lokalen Ikonen wie beispielsweise Hoffmann von Fallersleben oder der Froschstatur am Ütschenpaul in Vorsfelde unter anderem auf Plakaten, City Cards, Flaggen und digitalen Flächen stadtweit und über Social Media auf den Charme, die Historie sowie die zahlreichen Freizeitangebote der drei Zentren aufmerksam. Auch bei Veranstaltungen in den Ortsteilen wies die Kampagne beispielweise mit bedruckten Liegestühlen auf die Vorzüge von Innenstadt, Fallersleben und Vorsfelde hin. City Cards und Aufkleber mit den bunten Motiven wurden an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet zum Mitnehmen ausgelegt.

Umgesetzt wird die Kampagne im Rahmen des Bundesförderprogramms „Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren“, welches vor allem im Angesicht der Auswirkungen der Corona-Pandemie die Förderung von Innenstadt-, Zentren- und Ortsentwicklung zum Ziel hat. Mit den durch die Stadt Wolfsburg in diesem Kontext eingeworbenen Fördermitteln wurden bereits einige Maßnahmen erfolgreich umgesetzt. Unter anderem wurde eine Imageanalyse der beiden Stadtteilzentren Fallersleben und Vorsfelde erstellt, welche nun die Basis der Imagekampagne bildet, welche noch bis Mitte dieses Jahres läuft.

Unter www.dreimalwow.de stehen Informationen zur Kampagne und den drei Zentren zur Verfügung.

Die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH (WMG) vereint die vier Bereiche Wirtschaftsförderung, Marketing, Citymanagement und Tourismus mit dem Ziel der proaktiven Stadtentwicklung. Mit einem starken Netzwerk an lokalen und regionalen Partnern arbeitet die WMG unermüdlich daran, die Stadt Wolfsburg aktiv mitzugestalten. Alle Projekte und Aktivitäten der WMG richten sich nach den strategischen Grundpfeilern „Willkommen. Erleben. Investieren.“ aus. Zusammengeführt und in enger Abstimmung miteinander steigert die WMG so die Attraktivität Wolfsburgs ganzheitlich als Wirtschafts-, Wohn- und Reisestandort.

