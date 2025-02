Marktführer truu verzeichnet 10 Prozent Wachstum

* Hersteller für hochwertige Wasserfilteranlagen 2024 mit Umsatzvolumen wie alle Mitbewerber im Marktsegment zusammen

* Marktführerschaft und Internationalisierung soll 2025 weiter ausgebaut werden

Der führende Anbieter für hochwertige Wasserfilter-Anlagen, truu, verzeichnete im vergangenen Jahr ein deutliches Wachstum von 10% im Vergleich zum Vorjahr. Das Unternehmen aus Pforzheim konnte damit nach der Covid-Zäsur im dritten Jahr in Folge eine Steigerung erzielen und erreichte ein Umsatzvolumen, das dem aller Mitbewerber zusammen entspricht. Im neuen Jahr liegt der Fokus auf weiterem Wachstum und der internationalen Expansion.

„Zu Beginn des Jahres 2025 haben wir die beste Ausgangssituation aller Zeiten“, betont truu CEO Timo Krause. „Durch die Einführung des truu quattro bei unseren aktuellen Produkten für reines Wasser in allen Lebensbereichen konnten wir unsere Kennzahlen in allen Bereichen erheblich verbessern. Mit dem neuen Vorfilter bieten wir unseren Kunden Service pur, da er unkompliziert selbst ausgetauscht werden kann. Wir starten voller Elan in das neue Jahr, um durch Wachstum auf allen Ebenen unsere Marktführerschaft und auch die internationale Expansion weiter auszubauen. Dabei legen wir weiterhin großen Wert auf die herausragende Qualität unserer Produkte ,Made in Germany‘, die uns deutlich von den Mitbewerbern am Markt abhebt“, fügt Krause hinzu.

Nach ersten Erfolgen am neuen Standort Spanien Expansion in neue Märkte

Nach dem Aufbau eines Vertriebsnetzes in UK im Jahr 2023 startete truu im vergangenen Jahr auch in Spanien mit einem Vertriebsteam, das bereits erste Erfolge verzeichnen konnte. In Zusammenarbeit mit der Zenit-Clinic in Alicante an der Costa Blanca wurde das Klinikangebot um das truu fountain Highend-Wasserfiltersystem erweitert. Die truu fountain mit einem 85l Wasserreservoir ist das Flaggschiff für die Gesundheitsförderung in Unternehmen (BGM), Fitnessstudios, Gastronomie/Hotellerie, Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen.

Für die truu fountain soll ab März 2025 ein neues attraktives Lizenzsystem für alle Branchen eingeführt werden.

Die Kooperation mit der Zenit-Clinic soll weiter ausgebaut werden. Für 2025 plant das Unternehmen, neben Vertriebsstandorten in Spanien und UK sowie ersten Aktivitäten in Paraguay, weitere internationale Märkte wie Australien, die USA und Kanada zu erschließen.

„Unser Ziel ist es, unser Engagement für Mensch und Umwelt international weiter zu stärken, indem wir vor Ort präsenter sind“, erklärt Krause.

Ausgezeichnetes Qualitäts- und Umweltmanagement

truu wurde 2024 nach einem intensiven Prüfungsprozess auch mit den ISO-Zertifikaten für Qualitäts- und Umweltmanagement ausgezeichnet. Diese Zertifikate bestätigen das außergewöhnliche Engagement des Unternehmens für hohe Qualitätsstandards sowie den Schutz der Umwelt und die nachhaltige Nutzung von Ressourcen.

„truu heroes e.V.“ zeigt Einsatz für Gesundheit und Umwelt

truu demonstrierte sein Engagement für Gesundheit und Umwelt zudem auch im Jahr 2024 durch verschiedene Aktionen des truu heroes e.V. Der Verein nahm im Juni mit einem Team am „Lake District Ultra Challenge 2024“ teil, bei dem die Teilnehmer einen 100 km langen Rundkurs absolvierten und Spenden für den guten Zweck sammelten.

Des Weiteren erzielte truu-Held Mateusz Tondel im vergangenen Jahr beim Ultra-Radrennen „North Cape 4000“ eine beeindruckende Platzierung. Auch in diesem Jahr wird Mateusz als truu hero erneut eine besondere Herausforderung annehmen und am „45-southwest“ teilnehmen. Das Rennen führt über 4.400 km von Krakau nach Tarifa mit etwa 50.000 Höhenmetern.

Aktueller Trinkwasser-Alarm zeigt Trinkwassergefährdung

truu-Filteranlagen bieten jederzeit Zugang zu sauberem und frischem Trinkwasser. Die einzigartigen truu Anlagen mit ihrem hochwertigen, neunstufigen Filtersystem filtern 99 % aller Schadstoffe im Leitungswasser heraus. Über den Stand der Verunreinigungen können sich Verbraucher im „Trinkwasser-Alarm“ auf truu.com einen Überblick verschaffen. Dort bietet das Unternehmen einen laufenden Service an, der Verbrauchern ermöglicht, sich kostenfrei und aktuell über Trinkwasser-Verunreinigungen in den Städten und Gemeinden im deutschsprachigen Raum (DACH) zu informieren. Mit Blogs wie dem jüngsten Beitrag über den PFAS-Alarm in Europa blicken wir auch über die Grenzen hinaus.

„Reines Trinkwasser ohne Schadstoffe ist weltweit eine Herausforderung, da Verunreinigungen immer mehr zunehmen“, betont Timo Krause. „Unser qualitativ hochwertiges System bietet eine attraktive und sichere Lösung für jeden, der Wert auf seine Gesundheit und die Umwelt legt. „

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

truu gmbh

Herr Timo Krause

westring 14

75180 pforzheim

Deutschland

fon ..: +49 7231 1333 500

web ..: https://www.truu.com

email : info@truu.com

Zu truu:

Mit knapp 30.000 Kunden gehört truu zu den führenden Anbietern von hochwertigen Wasserfilteranlagen. Durch ihren 9-stufigen Aufbau werden selbst mikroskopisch kleinste Rückstände aus dem Leitungswasser entfernt. Die neueste Generation der truu Highend-Filtersysteme, die truu home 2.Q für den Festeinbau in der Küche, die truu mobile 2.Q für den mobilen Lebensstil und die truu fountain mit 85l Wasserreservoir für Unternehmen (BGM), Fitnessstudios, Gastronomie/Hotellerie, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sorgen jederzeit für reinstes, schadstofffreies Wasser. Das Unternehmen aus Pforzheim blickt auf eine mehr als hundertjährige Tradition als Familienunternehmen zurück. 2009 startete die Produktion von hochwertigen Wasserfilter-Systemen aus eigener Entwicklung, die erstmals alle am Markt bekannten Techniken in einem Gerät vereinen. Seit Anfang 2019 werden die Produkte unter dem Namen truu weltweit vermarktet.

www.truu.com

