truu startet Klinik-Kooperation am neuen Standort in Spanien

* Kooperation mit Zenit-Clinic in Alicante

* truu fountain Highend-Wasserfiltersystem rundet Klinikangebot ab

* Zusammenarbeit soll noch weiter ausbaut werden

truu, der führende Anbieter hochwertiger Wasserfilter-Anlagen, hat kurz nach der Eröffnung seines Standorts in Spanien bereits einen ersten Vertriebserfolg erzielt. In Zusammenarbeit mit der Zenit-Clinic in Alicante an der Costa Blanca im Südosten Spaniens wurde das Klinikangebot um das truu fountain Highend-Wasserfiltersystem erweitert. Die Kooperation soll noch weiter ausgebaut werden. Die Zenit-Clinic, eine renommierte Zahnklinik in Alicante, hat in ihrem Empfangs- und Wartebereich der kürzlich eröffneten zweiten Filiale eine truu fountain mit 85l Wasserreservoir installiert. Patienten können somit vor ihrer Behandlung reinstes, schadstofffreies Wasser genießen. Die Zenit-Clinic ist bekannt für ihre führende Rolle im Bereich der Zahnästhetik und fortschrittlichen Implantologie für Patienten aus aller Welt. Die Klinik befindet sich an der Playa de La Bufeta, einem der traditionellsten und beliebtesten Strände Alicantes.

„Wir freuen uns, dass wir bereits kurz nach der Eröffnung unseres Standorts in Spanien mit der Zenit-Clinic einen namhaften Partner für unsere Highend-Wasserfiltersysteme gewinnen konnten. Unsere Systeme tragen maßgeblich zur Gesundheit der Menschen bei, indem sie schadstofffreies, zellverfügbares Wasser bieten“, betont truu-CEO Timo Krause. Die truu-Systeme entfernen durch ihren einzigartigen 9-stufigen Aufbau selbst mikroskopisch kleinste Rückstände aus Leitungswasser. Auch Ewigkeitschemikalien (PFAS) und Mikroplastik können rausgefiltert werden.

Der neue truu-Standort in Alicante gewinnt an Fahrt

Im Zuge der weltweiten Expansion hat truu erst kürzlich den Standort in Alicante eröffnet. Zur Unterstützung der Vertriebsaktivitäten wurde länderspezifischer Lern-Content zum Thema Trinkwasser eingeführt, auch über E-Learning. Ein Schulungszentrum für Führungskräfte ist ebenfalls geplant. Mit dem Neuzugang Erika Garcia verstärkt seit dem vergangenen Monat ein weiteres Mitglied in Alicante, das nun kurz nach der Eröffnung den ersten Vertriebserfolg verbuchen kann.

truu ergänzt Klinik-Angebot für gesunde Lebensweise

Die neue Zenit-Filiale in La Bufeta legt nicht nur den Fokus auf ästhetische Zahnheilkunde und fortschrittliche Implantologie, sondern erweitert das Angebot um ästhetische Medizin und Schönheitspflege. Patienten erhalten somit einen umfassenden Service, der Gesundheit und Ästhetik vereint und in einem komfortablen Umfeld stattfindet. Innerhalb der letzten drei Jahre hat sich die Zenit-Clinic mit zu einer der Top-Adressen unter den Zahnkliniken in Alicante entwickelt. Die Installation der truu fountain im Wartebereich bietet den Patienten ein weiteres Top-Angebot für eine gesunde Lebensweise und verdeutlicht den steigenden Bedarf an reinem Wasser.

Hightech made in Germany von truu war für Zenit-Clinic alternativlos

Dr. Vicente Belvis, Leiter der Klinik, betont die bewusste Entscheidung für die Zusammenarbeit mit truu: „Da wir den Anspruch haben, die besten am Markt zu sein, haben wir auch den Anspruch das beste Wasser in unserer Praxis anzubieten und da gibt es nur eine Wahl – nämlich truu. Hightech made in Germany und die hochwertigste Wasseraufbereitung, die es gibt. Wir planen in Zukunft die Zusammenarbeit mit truu noch weiter auszubauen, da Wasser ein wichtiger Faktor für die Gesundheit ist und truu ein äußerst interessantes Produkt für unsere Patienten darstellt, um ihr Wohlbefinden zu verbessern. „

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

truu GmbH

Herr Timo Krause

Westring 14

75180 Pforzheim

Deutschland

fon ..: +49 7231 1333 500

fax ..: +49 7231 1333 5885

web ..: https://truu.com

email : timo.krause@truu.com

Mit über 28.000 Kunden gehört truu zu den führenden Anbietern von hochwertigen Wasserfilteranlagen. Durch ihren 9-stufigen Aufbau werden selbst mikroskopisch kleinste Rückstände aus dem Leitungswasser entfernt. Die neueste Generation der truu Highend-Filtersysteme, die truu home 2.Q für den Festeinbau in der Küche, die truu mobile 2.Q für den mobilen Lebensstil und die truu fountain mit 85l Wasserreservoir für Unternehmen (BGM), Fitnessstudios, Gastronomie/Hotellerie, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen sorgen jederzeit für reinstes, schadstofffreies Wasser. Das Unternehmen aus Pforzheim blickt auf eine mehr als hundertjährige Tradition als Familienunternehmen zurück. 2009 startete die Produktion von hochwertigen Wasserfilter-Systemen aus eigener Entwicklung, die erstmals alle am Markt bekannten Techniken in einem Gerät vereinen. Seit Anfang 2019 werden die Produkte unter dem Namen truu weltweit vermarktet.

Pressekontakt:

MediaManagement

Herr Bernd von der Heyde

Auf der Löh 32

53797 Lohmar

fon ..: +49 15158817228

email : info@Bernd-von-der-Heyde.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Frau gewinnen: So hilft Perfektes Paar bei der Suche nach deiner Traumfrau Neue Umfrage zur Unterstützung für neurodiverse Soloselbstständige