  • Markttrend Barrierefreiheit: Sitzlifte sind Deutschlands häufigster Treppenlift-Typ

    Drei von vier Treppenliften in Deutschland sind mittlerweile Sitzlifte

    BildBarrierefreiheit ist kein Zukunftsthema mehr, sondern Gegenwart. Und der Sitzlift führt diese Entwicklung an. Rund drei von vier Treppenliften in Deutschland sind mittlerweile Sitzlifte – Tendenz weiter steigend. Das liegt nicht nur am Preis, sondern an der Kombination aus Technik, Komfort und Alltagstauglichkeit, die ihn zur ersten Wahl macht.

    Der Sitzlift auf einen Blick

    Marktanteil: über 75 % aller Treppenliftinstallationen in Deutschland

    Preisvorteil: Einstieg meist ab ca. 3.500 bis 5.500 Euro (inkl. Montage)

    Förderung: Zuschüsse der Pflegekasse bis 4.180 Euro pro Person, bei zwei Antragstellern bis zu 8.360 Euro möglich

    Installationsdauer: in vielen Fällen innerhalb eines Tages

    Einsatzbereich: gerade, kurvige oder enge Treppen – innen wie außen

    Im Vergleich zu Plattform- oder Hubliften, die häufig zwischen 10.000 und 18.000 Euro kosten und bauliche Anpassungen erfordern, ist der Sitzlift für den Großteil der privaten Haushalte die wirtschaftlichste Lösung. Er lässt sich nahezu überall nachrüsten, benötigt kaum Platz und fügt sich harmonisch in die Wohnumgebung ein.

    Warum der Sitzlift überzeugt

    Platzsparend und unauffällig: Die Schiene folgt dem Treppenverlauf millimetergenau, der Sitz lässt sich hochklappen und verschwindet, wenn er nicht gebraucht wird.

    Einfach in der Bedienung: Steuerung über Armlehnenknopf, Fernbedienung oder App; automatische Drehsitze erleichtern den Einstieg.

    Technisch ausgereift: Akkubetrieb mit Notlauf bei Stromausfall, Sanftanlauf und Hinderniserkennung gehören längst zum Standard.

    Design & Komfort: ergonomische Polster, Farbwahl und ruhiger Lauf machen ihn zu einem Teil des Wohnraums – nicht zu einem Fremdkörper.

    Nachhaltig gedacht: viele Modelle sind als geprüfte Gebraucht- oder Mietlifte verfügbar, mit Garantie und Wartungsoption.

    „Der Sitzlift steht heute für Freiheit, nicht für Einschränkung“, erklärt die Geschäftsführung von Regional Treppenlift. „Er zeigt, dass Barrierefreiheit kein Luxus ist, sondern ein Stück Lebensqualität, das sich jeder leisten kann – mit oder ohne Förderung.“

    Förderungen und Preis-Leistung im Vergleich

    Lifttyp Durchschnittspreis (inkl. Montage)Typische FörderungBesonderheiten Sitzlift 3.500 – 5.500 EURbis 8.000 EUR (2 Antragsteller) Schnell montiert, ideal für Einfamilienhäuser Plattformlift 10.000 – 18.000 EURbis 4.000 EUR Für Rollstuhlnutzer, höherer Platzbedarf Hublift 12.000 – 20.000 EURbis 4.000 EUR Kurze Höhenunterschiede, Außenbereich

    Der deutliche Preisunterschied erklärt den Marktanteil, doch die Entscheidung fällt selten nur aus Kostengründen. Immer mehr Menschen entscheiden sich präventiv für den Einbau eines Sitzlifts, lange bevor Mobilität zum Problem wird. Regional Treppenlift berät diese Zielgruppe herstellerunabhängig – mit Fokus auf den tatsächlichen Bedarf, nicht auf den maximalen Preis.

    Das Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden bundesweit von der ersten Beratung über Förderanträge bis zur Inbetriebnahme. Mit erfahrenen Partnern, transparenten Prozessen und klaren Empfehlungen sorgt Regional Treppenlift dafür, dass Barrierefreiheit kein unüberschaubares Projekt bleibt, sondern ein lösbares Ziel.

    Der Sitzlift ist heute Symbol einer neuen Haltung: Barrierefrei wohnen ist kein Kompromiss, sondern eine bewusste Entscheidung für Lebensqualität.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    Regional Treppenlift
    Herr Günther Peinemann
    Richmodstraße 8
    50667 Köln
    Deutschland

    fon ..: 0800 3562673
    web ..: https://www.regional-treppenlift.de/
    email : info@regional-treppenlift.de

    Regional Treppenlift ist Deutschlands spezialisierte Beratungsplattform für Sitzlifte und barrierefreies Wohnen. Das Unternehmen begleitet Kundinnen und Kunden von der ersten Orientierung bis zur fertigen Installation – unabhängig, markenübergreifend und mit einem Ziel: die beste Lösung für mehr Bewegungsfreiheit im eigenen Zuhause zu finden.

    Im Mittelpunkt steht die Sitzlift-Beratung. Denn Sitzlifte sind mit über 70 Prozent Marktanteil die am häufigsten gewählte Form des Treppenlifts. Sie sind platzsparend, leise, komfortabel und oft schon innerhalb eines Tages montiert. Regional Treppenlift hilft dabei, das passende Modell zu finden – egal ob für gerade oder kurvige Treppen, Innen- oder Außenbereiche, Neu- oder Gebrauchtanlagen.
    Die Beraterinnen und Berater erklären technische Unterschiede, zeigen Preisrahmen auf, vergleichen Hersteller und begleiten auf Wunsch auch bei Förderanträgen und Zuschüssen. So entsteht ein klarer Überblick über Kosten, Modelle und Fördermöglichkeiten, ohne Verkaufsdruck und ohne versteckte Bedingungen.

    Der Service von Regional Treppenlift ist bundesweit verfügbar. Über ein Netzwerk aus geprüften Fachpartnern und Monteuren wird jedes Projekt individuell geplant. Kunden erhalten persönliche Ansprechpartner, verbindliche Angebote und transparente Ablaufpläne.
    Dabei steht die Beratung immer vor dem Verkauf – unabhängig davon, ob am Ende ein Lift eingebaut, gemietet oder gebraucht übernommen wird. Ziel ist, dass Menschen fundierte Entscheidungen treffen können und sich in ihrem Zuhause sicher und wohlfühlen.

    Darüber hinaus bietet Regional Treppenlift eines der umfangreichsten Informationsportale zur Sitzlift-Beratung in Deutschland: mit praxisnahen FAQ, einem Preisrechner, Themenbeiträgen zu Förderprogrammen und Checklisten rund um den barrierefreien Umbau. Damit versteht sich das Unternehmen nicht nur als Anbieter, sondern als Partner für langfristige Lebensqualität.

    Regional Treppenlift – Ihr unabhängiger Berater für Sitzlifte, Mobilität und Barrierefreiheit.

    Kontakt:
    Regional Treppenlift
    Telefon: 0800 356 2673
    E-Mail: info@regional-treppenlift.de

    Internet: www.regional-treppenlift.de

