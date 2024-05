Markus Arendt nimmt seine Tätigkeit im Vorstand der Dr. Hönle AG auf

Gilching (IRW-Press/07.05.2024) – Dr. Markus Arendt hat, wie geplant, am 1. Mai 2024 seine Tätigkeit als Vorstand bei der Dr. Hönle AG aufgenommen. Er folgt Dr. Franz Richter, der vom Aufsichtsrat für ein Jahr in den Vorstand entsendet wurde. Franz Richter kehrt in den Aufsichtsrat zurück und übernimmt dort wieder den Vorsitz. Herr Niklas Friedrichsen hatte während der Zeit der Entsendung den Vorsitz im Aufsichtsrat übernommen.

„Wir freuen uns außerordentlich, dass sich Markus Arendt entschieden hat, unser Unternehmen als Vorstand zu leiten“, so Franz Richter, Aufsichtsratsvorsitzender der Dr. Hönle AG. „Er beweist seit mehr als zwei Jahrzehnten in unterschiedlichen Leitungsfunktionen sowohl seine fachliche Expertise als auch seine Führungskompetenz. Er hat in seiner bisherigen Laufbahn globale Geschäftsaktivitäten gesteuert und erfolgreich ausgebaut. Zudem bringt er die gewünschte Branchen- und Kundenerfahrung mit, die er in mehreren Technologieunternehmen gesammelt hat.“

Markus Arendt (57), dessen Vorstandsvertrag zunächst bis zum 30. April 2027 läuft, verfügt über langjährige Erfahrung als Geschäftsführer und Bereichsleiter bei international tätigen Industrieunternehmen. Er war zuletzt Geschäftsführer der deutschen Tochtergesellschaft der MKS Instruments, Inc., eines an der NASDAQ notierten Zulieferers der Halbleiterindustrie. Zuvor war er 15 Jahre bei der SUSS MicroTec SE unter anderem als Leiter der Business Unit Lithography und als Geschäftsführer der SUSS Photonic Systems Inc., Corona, USA tätig. Der Diplom-Wirtschaftsingenieur promovierte an der Universität Heidelberg und dem Forschungszentrum Karlsruhe, dem heutigen KIT Karlsruher Institut für Technologie.

„Ich bedanke mich beim Aufsichtsrat für das Vertrauen, diese wichtige Rolle in einem dynamischen mittelständischen Unternehmen ausfüllen zu dürfen“, so Markus Arendt. „Die Hönle Gruppe ist mit ihrem Produkt- und Technologiespektrum bereits heute in attraktiven Wachstumsmärkten aktiv. Ich freue mich darauf, meine Branchenkenntnis im Advanced Packaging und meine internationalen Erfahrungen insbesondere in den USA und in Asien zur weiteren Entwicklung der Unternehmensgruppe einzubringen.“

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit 600 Beschäftigten innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Einsatzbereiche. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Geräte zur Klebstoffhärtung. Ferner werden Systeme für die Farb- und Lacktrocknung für die Druck- und Beschichtungsindustrie sowie Anlagen zur Sonnensimulation für Materialtests hergestellt. Ein weiteres Geschäftsfeld befasst sich mit der umweltfreundlichen Entkeimung von Wasser, Luft und Oberflächen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

(Ende)

Aussender: Dr. Hönle AG

Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching

Land: Deutschland

Ansprechpartner: Peter Weinert

Tel.: +49 8105 2083 173

E-Mail: peter.weinert@hoenle.de

Website: www.hoenle.de

ISIN(s): DE0005157101 (Aktie)

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Hannover, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Stuttgart; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Dr. Hönle AG

Peter Weinert

Lochhamer Schlag 1

82166 Gräfelfing/München

Deutschland

email : peter.weinert@hoenle.de

Pressekontakt:

Dr. Hönle AG

Peter Weinert

Lochhamer Schlag 1

82166 Gräfelfing/München

email : peter.weinert@hoenle.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Rock Tech Lithium veröffentlicht Subventionsupdate. Verlagerung der Förderanträge auf Landesebene. Keine Gelder aus TCTF-Bundesfördermitteln, stattdessen Verhandlung zu Finanzierungsprogrammen des Bundeslandes Brandenburg. Technische Bauteile aus Metall bedrucken mit dem UV-LED Digitaldruck