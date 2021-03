Marta Xiangjin Cao stärkt Prestige Media Group Netzwerk in China und Asien

Die PRESTIGE MEDIA GROUP, Europas exklusivste Medienboutique, erweitert den Beirat mit Marta Xiangjin CAO, einer chinesisch-schweizerischen Projektmanagerin mit besten Kontakten in den Fernen Osten.

Marta Xiangjin Cao, die chinesischer Herkunft ist und in der Westschweiz lebt, ist eine vielseitige und international vernetzte Persönlichkeit. Sie studierte Literatur, Spanisch und Englisch an der Tianjin Foreign Studies University in China, Wirtschaft und Stadtplanung an der Universität Lausanne in der Schweiz sowie Rechnungswesen und Finanzanalyse an der London Business School in Großbritannien. Derzeit absolviert sie das Executive MBA Programm (EMBA) an der IMD Business School in Lausanne.

Beruflich arbeitete sie für die Repräsentanz der Provinz Shandong in Shanghai im Bereich internationale Investitionsbeziehungen und gründete später die Moma China SA in Vevey, Schweiz, eine Organisation, die den kulturellen und kommunikativen Austausch zwischen der Schweiz und China fördert. Marta Cao ist seit 2010 in der Gesundheits- und Gastronomiebranche tätig: zunächst als Geschäftsführerin und Aktionärin der Swiss Health Alliance AG in Le Mont Pélerin oberhalb von Vevey mit Aktivitäten in den Bereichen Gesundheitsbehandlungen, Medizintourismus und Investitionsprojekten der Biomedizin und Paramedizin. Dann als Geschäftsführerin und Aktionärin der Mirador Health & Wellness Center AG mit Sitz in einem Luxusresort, das 2016 unter ihrer Beteiligung an ein chinesisches börsennotiertes Unternehmen verkauft wurde. Seit 2020 ist die international tätige Projektmanagerin als Beraterin und Investorin für biomedizinische Projekte tätig.

Als Beiratsmitglied von PMG wird Marta Cao die geplante Expansion in den chinesisch-asiatischen Raum unterstützen. Sie verschafft PMG einen noch besseren Zugang zum Luxussegment in Asien und eröffnet damit ein weiteres Umsatzpotenzial in beträchtlicher Höhe. Sie wird den Beirat ergänzen, der bereits aus renommierten und international vernetzten Persönlichkeiten wie dem Schweizer Werbe- und Kommunikationsspezialisten Frank Bodin, dem Medienexperten Dr. Steven Neubauer und dem Unternehmensberater Mark Simon Müller besteht.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

PRESTIGE MEDIA GROUP SA

Herr Tibor Müller

Rue de Castiglione 5

75001 Paris

Frankreich

fon ..: 0799089145

web ..: http://www.prestige-media-group.com

email : tm@prestige-media-group.com

Im Jahr 2019 erwarb die PRESTIGE Media Group S.A. die Editorial AG und begann mit der Gründung der exklusivsten Medienboutique Europas. Im Jahr 2020 wurde diese Reise durch weitere Übernahmen unterstützt und das Wachstum in 2021 weiter fortgesetzt. Um das weitere Wachstum und den Ausbau noch schneller voran treiben zu können, wird die PRESTIGE Media Group S.A. in 2021 ihren IPO vollziehen.

Pressekontakt:

PRESTIGE MEDIA GROUP SA

Frau Raemil Tatis

Rue de Castiglione 5

75001 Paris

fon ..: +33 6 26 20 21 01

email : rt@prestige-media-group.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Alberto Mattle klärt auf: Was besagt die Energiesparverordnung? Makara durchschneidet 16,8 m mit 0,37 g/t Au und 10 g/t Ag, einschließlich 1,5 m mit 1,77 g/t Au und 40 g/t Ag in Rude Creek, Yukon