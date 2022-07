Massagesessel Welt bietet ab sofort auch Probesitzen im Berliner Hauptstadt-Showlofts

Seit dem 8. Juli 2022 stehen ausgewählte Massagesessel der Massagesessel Welt zum Probesitzen und Ausprobieren nun auch in der Hauptstadtmetropole Berlin.

Die Massagesessel Welt mit Hauptsitz bei Stuttgart nutzt Showlofts https://www.showlofts.de, um Kunden in ganz Deutschland zu erreichen. Seit dem 8. Juli 2022 stehen ausgewählte Massagesessel zum Probesitzen und Ausprobieren nun auch in der Hauptstadtmetropole Berlin.

Dies ist für die Massagesessel Welt die zweite Showlofts-Präsentation in Deutschland nach einer erfolgreichen Premiere bereits in München. Die Ausstellung ermöglicht Kunden, sich mit Massagesesseln vertraut zu machen und sie mit dem eigenen Körper zu testen. Der Inhaber der Massagesessel Welt Michael Roedeske ist von dem Konzept der Showlofts überzeugt: „Das ist eine kundenorientierte Weiterentwicklung des Onlinehandels, die speziell für hochwertige Produkte definitiv einen großen Vorteil bietet.“

Fast wie im Fachgeschäft: Beratung per Live-Schaltung möglich

Kunden, die das Gefühl der Massage live ausprobieren möchten, können sich im Showlofts Berlin ganz in Ruhe umsehen und probe sitzen. Per WhatsApp oder FaceTime Live-Schaltung können Sie sich dabei vom Fachpersonal aus Stuttgart oder Leverkusen beraten lassen. „Durch die Beratung während des Probesitzen kommt die Situation dem persönlichen Besuch am Stützpunkt nahe“, weiß Roedeske. Die Chance, die Massagesessel-Modell ganz in Ruhe ausprobieren zu können, nehmen die Kunden im Showlofts München bereits gerne an.

„Der Kauf eines Massagesessels ist in der Regel ein längerer Prozess. Unsere Kunden möchten oft die Sessel vor einem Kauf individuell für sich ausprobieren. Eine lange Anreise zu den bisherigen Standorten in Stuttgart und Leverkusen in der ersten Überlegungsphase ist erfahrungsgemäß eine Hürde, die wir mit der weiteren Ausstellung aus dem Weg räumen.“ Showlofts sind als Schnittstelle zwischen Onlinehandel und Möbelhaus zu verstehen: Kunden haben die Möglichkeit, ihr Wunschprodukt im Loft persönlich kennenzulernen und können es mehrfach ausprobieren, ehe sie sich endgültig entscheiden, es online zu bestellen. „Die Einzelheiten rund um den Kauf klären wir zusätzlich persönlich per Telefon oder Live-Schalte“, erklärt Roedeske, der nicht um neue Ideen verlegen ist, wenn es um Kunden-Komfort geht.

Auszeit auf Knopfdruck

Massagesessel sind für ihn und seine Frau Manuela Radu eine Bereicherung in vielen Lebensbereichen. Modelle aus dem breiten Sortiment werden gerne genutzt als besondere Angebote von Arbeitgebern für ihre Mitarbeiter und kommen in Alten- und Pflegeheimen zum Einsatz. Neben konkreten medizinischen Hilfestellungen bieten sie auch eine Wohltat für die Psyche. „Die Wirkung der kleinen Auszeit vom Alltag auf Knopfdruck ist nicht zu unterschätzen“, so Roedeske. „Das führen sich auch immer mehr Privatkunden vor Augen“, meint der Fachmann.

Im Hauptstadt-Showlofts Berlin werden ab dem 27. Juli 2022 die Modelle BetaSonic II und AlphaSonic III aus dem Hause Casada Healthcare sowie der Smart ReLuxe und Master Drive Plus von OGAWA präsentiert.

Von Dienstag bis Samstag sind die Berliner Showlofts am Brunsbütteler Damm 136a in 13851 Berlin auf dem Hof der alten Kaiser´s Kaffeefabrik jeweils von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Der Besuch ist ohne Termin möglich, Parkplätze sind vorhanden. Auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist das Loft gut erreichbar.

