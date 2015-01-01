  • Maßarbeit aus Glas: Die Glaserei Reher verbindet traditionelles Handwerk mit modernen Ansprüchen

    Seit über 25 Jahren steht die Glaserei Reher aus Wedel für hochwertige Glaslösungen in Hamburg und Umgebung. Hier trifft handwerkliche Präzision auf modernes Design.

    BildWer sich für hochwertige Glasarbeiten in der Region Hamburg interessiert, stößt über kurz oder lang auf den Namen Glaserei Reher. Das traditionsreiche Unternehmen aus Wedel setzt bei seinem Handwerk auf die Kombination aus Qualität und Erfahrung. Der Familienbetrieb besteht seit über 25 Jahren und wird inzwischen in der zweiten Generation von Jan-Stephan Reher geführt. Der Fokus liegt auf Glaslösungen in Innen- und Außenbereichen, die sowohl funktional als auch gestalterisch überzeugen. Privatkunden aus Hamburg und Umgebung schätzen die präzise Umsetzung, die persönliche Beratung und den hohen Anspruch an Qualität, für den die Glaserei Reher steht.

    Die Glaserei hat ihren Sitz im Gewerbegebiet von Wedel und betreut Projekte direkt vor Ort beim Kunden. Vom ersten Aufmaß bis zur finalen Montage wird eine enge Betreuung garantiert. Dabei entstehen individuelle Lösungen für Bäder, Küchen, Wohnbereiche oder Außenkonstruktionen, die in puncto Qualität ihresgleichen suchen. Glas wird hier zum Teil einer ästhetischen Raumgestaltung, die sich individuell an den Wünschen der Kunden und den örtlichen Gegebenheiten orientiert.

    Ein Schwerpunkt des Unternehmens liegt auf maßgefertigten Duschanlagen aus Einscheibensicherheitsglas. Diese lassen sich farblich auf Fliesen, Möbel oder Armaturen abstimmen und werden exakt in vorhandene Nischen oder Raumsituationen eingepasst. Auch bei den Beschlägen wird auf hochwertige Materialien geachtet, die sowohl optisch als auch funktional überzeugen. Das Ziel? Die Kombination aus Glas und anderen hochwertigen Komponenten soll jeden Duschbereich zu einem echten Highlight machen!

    Im Bereich Küchen setze die Glaserei auf Glasrückwände, die sich farblich individuell gestalten und leicht reinigen lassen. Glaserei Reher bietet hier individuelle Maßanfertigungen, die exakt zugeschnitten und vor Ort passgenau montiert werden. Dabei ist fast alles möglich: Farbige Glasflächen setzen ein besonderes Statement, fugenlose Oberflächen sorgen für architektonische Klarheit. Auch bei komplexen Grundrissen ist die individuelle Fertigung einer Küchenrückwand dank der großen handwerklichen Erfahrung problemlos möglich.

    Neben Innenanwendungen gehören bei der Glaserei Reher auch Glaslösungen für den Außenbereich zum festen Leistungsumfang. Je nach Bedarf werden Gläser mit Edelstahlprofilen kombiniert, um eine langlebige und stabile Konstruktion zu gewährleisten. Darüber hinaus übernimmt der Betrieb die klassische Fensterverglasung. Dabei kommen sowohl einfache Gläser als auch Wärmeschutz- oder Isolierverglasungen zum Einsatz – jeweils angepasst an den konkreten Bedarf. Auch hier steht die handwerklich saubere Ausführung im Vordergrund. Eine transparente Beratung und langfristig hochwertige Ergebnisse sind den Inhabern eine Herzensangelegenheit. Selbstverständlich übernimmt die Glaserei Reher auch Reparaturen an bestehenden Glasflächen.

    Potentielle Kunden erreichen das Unternehmen wochentags zuverlässig zwischen 7.30 Uhr und 17.00 Uhr. Schnellanfragen können direkt über die Homepage gestellt werden.

    Die Glaserei Reher ist ein inhabergeführter Meisterbetrieb mit Sitz in Wedel, der seit über zwei Jahrzehnten für hochwertige, exklusive Glaserarbeiten in Hamburg und Umgebung steht.

