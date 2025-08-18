Revolution im digitalen Business: Ein 58-jähriger Handwerker zeigt, wie es geht

Wie ein 58-jähriger Handwerker die digitale Welt erobert und jetzt auch dir den Weg zur finanziellen Freiheit zeigt.

Berlin, den 18.08.2025 – In einer Welt, in der der Einstieg ins Online-Geschäft oft als exklusives Terrain für junge, technikaffine Menschen gilt, bricht Maik Dassow, ein 58-jähriger gelernter Heizungsmonteur, mit diesem Klischee. In einer inspirierenden Erfolgsgeschichte demonstriert er, wie man auch jenseits des traditionellen Berufslebens den Weg zur finanziellen Freiheit findet. Mit seinem innovativen Ansatz im Affiliate-Marketing und der Schaffung eigener digitaler Produkte inspiriert er nun Tausende, ihrem Beispiel zu folgen.

Ohne Vorkenntnisse, aber mit viel Entschlossenheit, eignete er sich das nötige Wissen durch Kurse an, probierte aus und setzte um. Heute ist er nicht nur ein erfolgreicher Affiliate-Marketer, sondern auch ein Vendor, der seine eigenen digitalen Produkte vermarktet und damit ein System geschaffen hat, das für andere arbeitet.

Ein Masterplan für finanzielle Unabhängigkeit:

Das Herzstück von Maiks Angebot ist der „Digital Business Masterplan“, ein umfassendes System, das den Einstieg in die digitale Welt radikal vereinfacht. Dieser Plan ermöglicht es Nutzern, in nur wenigen Minuten ihr eigenes Online-Produkt zu erstellen oder sofort als Affiliate zu starten. Mit einer beeindruckenden Provision von 343 EUR pro Verkauf und der Möglichkeit, 90 % des Umsatzes zu verdienen, ohne ein eigenes Produkt besitzen zu müssen, bietet dieser Masterplan einen lukrativen Weg zur finanziellen Unabhängigkeit.

Für Einsteiger, die noch zögern, hat Maik Dassow die „5-Schritte-Erfolgsformel“ entwickelt. Diese kostenlose Anleitung liefert eine leicht verständliche und sofort umsetzbare Roadmap, um ein passives Einkommen aufzubauen. Sie entlarvt die vier größten Denkfehler, die Anfänger blockieren, und ebnet den Weg für einen erfolgreichen Start in 2025.

Geld verdienen ohne eigenes Produkt: Die Kunst des Affiliate-Marketings.

Maiks Philosophie basiert auf der Überzeugung, dass jeder, unabhängig von Alter, Beruf oder Vorkenntnissen, online erfolgreich sein kann. Dies beweisen auch seine weiteren Produkte:

Affiliate Profit Masterplan: Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, die zeigt, wie man mit fremden Produkten online Geld verdient. Das ortsunabhängige und flexible System ist ideal für jeden, der nebenbei ein Einkommen aufbauen möchte. Dieses Angebot ist heute für nur 27 EUR erhältlich und beinhaltet eine 14-tägige Geld-zurück-Garantie.

Affiliate Income Booster: Dieses Programm vermittelt die besten Strategien, Plattformen und Tools, um als kompletter Anfänger ein vierstelliges Online-Einkommen zu erzielen. Es hilft, typische Anfängerfehler zu vermeiden, und basiert auf bewährten, von erfolgreichen Affiliates getesteten Methoden. Auch dieses Paket ist heute für nur 27 EUR verfügbar, inklusive Geld-zurück-Garantie.

Mit seinem eigenen Lebensweg als Beweis und einem Portfolio von sorgfältig konzipierten Produkten inspiriert Maik Dassow Menschen dazu, ihre Komfortzone zu verlassen und sich im digitalen Raum ein zweites Standbein aufzubauen. Sein Credo lautet: „Wenn ich das mit 58 neben dem Job schaffe, schaffst du das auch.“ Mit dieser Botschaft sendet er ein klares Signal: Das digitale Zeitalter steht jedem offen, der bereit ist, den ersten Schritt zu tun.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Affiliate Proft Masterplan

Herr Maik Dassow

Seelenbinderstraße 12

17033 Neubrandeburg

Deutschland

fon ..: 0309351790

web ..: https://www.maikdassow.de/business/

email : mdassow000@gmail.com

Pressekontakt:

Affiliate Proft Masterplan

Herr Maik Dassow

Seelenbinderstraße 12

17033 Neubrandeburg

fon ..: 0309351790

web ..: https://www.maikdassow.de/business/

email : mdassow000@gmail.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Lampenwelt.de präsentiert strahlende Akzente für den Herbstgarten Maßarbeit aus Glas: Die Glaserei Reher verbindet traditionelles Handwerk mit modernen Ansprüchen