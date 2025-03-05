Matrix42 ernennt Patrick Adams zum Chief Revenue Officer

Die ergebnisorientierte Führungskraft mit umfassender Erfahrung in der Skalierung von SaaS-Unternehmen wird das Wachstum von Matrix42 als European Choice für Service-Management weiter beschleunigen.

Frankfurt/Main, 5.3.2025 – Matrix42, der führende europäische Anbieter von Lösungen für Intelligent Service Management, ernennt Patrick Adams zum Chief Revenue Officer (CRO). Der international erfahrene Manager hat seine Position Ende Februar angetreten und kommt in einer spannenden Phase der Unternehmensentwicklung zu Matrix42, die von starker Dynamik geprägt ist.

Nach Jahren kontinuierlichen Wachstums ist das Unternehmen gut positioniert, um seine führende Marktstellung weiter auszubauen und das Wachstum zusätzlich zu beschleunigen. Damit kann Matrix42 die steigende Nachfrage nach souveränen, in Europa entwickelten Softwarelösungen für Intelligent Service Management gezielt bedienen. Die Marktführerschaft von Matrix42 wurde zuletzt auch im aktuellen Forrester-Report deutlich, in dem das Unternehmen als führender europäischer Anbieter für Enterprise Service Management hervorstach.

In seiner Funktion verantwortet Adams den weltweiten Umsatz und wird die Vermarktungsstrategie des Unternehmens weiter vorantreiben. Er verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Softwarebranche und hat zahlreiche SaaS-Unternehmen erfolgreich skaliert – sowohl in börsennotierten Unternehmen als auch in wachstumsstarken Scale-ups. Zu seinen beruflichen Stationen zählen unter anderem Ariba (heute Teil von SAP), Planview, Pricefx und Mercell.

„Matrix42 hat sich eine starke Position als führender Anbieter von Enterprise-Service-Management-Software aufgebaut, die unsere europäischen Prinzipien widerspiegelt. Das engagierte Team, dem ich mich anschließe, hat bereits eine klare Vision und eine beeindruckende Dynamik für unseren Wachstumskurs geschaffen – dazu möchte ich gerne beitragen“, sagt Patrick Adams, CRO von Matrix42.

Niilo Fredrikson, CEO von Matrix42, ergänzt: „Ich freue mich sehr, Patrick in unserem Team willkommen zu heißen. Während wir Innovationen weiter vorantreiben und unser Wachstum beschleunigen, steht für uns vor allem im Mittelpunkt, unseren Kunden mit unserer umfassenden Plattform für Intelligent Service Management echten Mehrwert zu bieten. Mit seiner Erfahrung und seinem Mindset wird Patrick uns dabei helfen, diesen Weg erfolgreich fortzusetzen.“

Der bisherige CRO von Matrix42, Roberto Casetta, der seit 2019 im Unternehmen tätig ist, wird das Team künftig weiterhin als Executive Advisor unterstützen. „Ich möchte auch Roberto für seine Führungsleistung danken. Er hat in den vergangenen sieben Jahren Unglaubliches geleistet und maßgeblich dazu beigetragen, dass wir heute der europäische Marktführer sind“, betont Fredrikson.

Mit diesem Führungswechsel baut Matrix42 – gemeinsam mit seinem starken Partnernetzwerk – sein Momentum im Markt weiter aus. Unternehmen in Europa und darüber hinaus suchen zunehmend nach Möglichkeiten, ihre Produktivität zu steigern, die täglichen Arbeitsbedingungen ihrer Mitarbeitenden zu verbessern, Kosten zu senken und gleichzeitig Compliance sicherzustellen. Die Matrix42-Plattform unterstützt Kunden dabei, indem sie Intelligent Service Management mit Asset- und Endpoint-Management verbindet. Die Kombination aus Workflows, Daten und KI ermöglicht die Automatisierung von Serviceprozessen in IT und Business. Gleichzeitig entsteht eine einheitliche Sicht auf Services, Assets, Geräte, Identitäten und Sicherheitsaspekte. Als Lösung, die in Europa entwickelt, gebaut und betrieben wird, unterstützt Matrix42 zudem die Bestrebungen seiner Kunden nach mehr digitaler Souveränität und Resilienz.

Weitere Informationen zum Produktportfolio für Service-Management:

https://www.matrix42.com/de/matrix42-service-management

Weitere Informationen zum Konzept der European Choice im Service-Management:

https://www.matrix42.com/de/the-european-choice-in-service-management

Über Matrix42 GmbH

Matrix42 unterstützt Organisationen dabei, ihre Arbeit zu digitalisieren und zu automatisieren. Als die „European Choice“ im Service Management erfüllen wir die Anforderungen von Kunden in Europa und darüber hinaus – sowohl im öffentlichen als auch im privaten Sektor. Mit unserer flexiblen Plattform können Unternehmen IT- und Geschäftsprozesse, Assets, Endpunkte und Identitäten verwalten, um Produktivität, Agilität, Sicherheit und Mitarbeitererfahrung zu verbessern. Wir liefern die „Cloud Your Way“, d.h. die Kunden können wählen, wie sie die Matrix42-Technologie nutzen wollen: Public Cloud, Private Cloud oder On-Premises, und das alles zu überzeugenden Gesamtbetriebskosten. www.matrix42.com

