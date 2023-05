mattschwarze Haushaltshelfer von simplehuman im minimalistischen Design für Bad und Küche!

Zeitlos und kombinierbar präsentieren sich die beliebten simplehuman Tagesbegleiter nun in minimalistischen mattschwarzen Designs für das Bad oder die Küche.

leistungsstark im Alltag

Mit leistungsorientierten Innovationen in die tägliche Routine. Durch neue Technologien, sorgfältige Herstellung und Streben nach Verbesserungen, findet simplehuman neue und bessere Wege, um grundlegende, aber wichtige tägliche Aufgaben zu erfüllen.



minimalistisch

Der Kern eines jeden Tools ist seine Funktion. Simplehuman verzichtet auf Überflüssiges, um eine einfachere, intuitivere und zufriedenstellende Erfahrung zu bieten und verbessert die Produkte solange, bis eine minimalistische Form erhalten wird, die ihre Funktion perfekt ergänzt.



durch und durch nachhaltig

Alles, was simplehuman tut, hat ökologische Auswirkungen. Daher werden ausschließlich Produkte hergestellt, die die Menschen wirklich brauchen und die sie jahrelang Tag für Tag zu schätzen wissen, mit dem Ziel, das Leben zu verbessern “ nicht die Mülldeponien zu füllen.

Die neuen Produkte im Überblick:

TRET – UND SENSORABFALLEIMER FÜR BAD UND KÜCHE

Das umfangreiche Abfalleimer-Sortiment von simplehuman ist jetzt auch im neuen schwarzmatten Design erhältlich.

Ob klassische Treteimer oder die intelligenten Sensorabfalleimer – sie sind allesamt nachhaltig und für eine lange Lebensdauer gebaut, mit cleverem Design und Merkmalen, die das tägliche Leben vereinfachen und hygienischer machen. Beispielsweise stellt die patentierte lid shox-Technologie eine sanfte, leise Öffnung und Schließung des Deckels sicher. Zudem haben Keime und Fingerabdrücke bei simplehuman keine Chance: die unsichtbare fingerabdrucksichere Beschichtung aus Agion®, einem EPA-registrierten, antimikrobiellen Wirkstoff, hemmt das Wachstum von Bakterien, Pilzen, Schimmel und Keimen und schützt den Edelstahl des Abfalleimers; kombiniert mit den simplehuman odorsorb Pods werden zusätzlich unangenehme Gerüche bis zu 45 Tage lang neutralisiert; um den Mülltütenwechsel zu erleichtern verfügen die simplehuman Abfallbehälter über eine integrierte Müllbeuteltasche, mit Platz für 20 Müllbeutel; die Abfallbehälter sind in den verschiedensten Formen und Größen verfügbar und bieten somit die perfekte Lösung für jeden Raum und jedes Bedürfnis.

Mehr unter https://www.simplehuman.de/pages/trash-can“>https://www.simplehuman.de/pages/trash-can

* Rechteckiger Sensorabfalleimer mattschwarz 58 L UVP: 329,95 EUR

* Rechteckiger Sensorabfalleimer mattschwarz (Doppelfach) 58 L UVP: 379,95 EUR

* Halbrunder Sensorabfalleimer mattschwarz 45 L: UVP: 149,95 EUR

* Rechteckiger Treteimer mattschwarz 45 L UVP: 229,95 EUR

* Rechteckiger Treteimer mattschwarz 55 L UVP: 259,95 EUR

* Rechteckiger Treteimer mattschwarz 58 L (Doppelfach) UVP: 319,95 EUR

* Halbrunder Treteimer mattschwarz 45 L UVP: 89,95 EUR

* Schmetterling Treteimer mattschwarz 10 L UVP: 79,95 EUR

* Halbrunder Treteimer mattschwarz 6 L UVP: 59,95 EUR

* runder Treteimer mattschwarz 4,5 L UVP: 49,95 EUR

* schmaler, offener Abfalleimer mattschwarz 20 L (Doppelfach) UVP: 119,95 EUR

* Mini- Abfalleimer mattschwarz 1,5 L UVP: 19,95 EUR

* Schmaler Treteimer 5 L mattschwarz UVP: 79,95 EUR

SEIFENSPENDER FÜR BAD UND KÜCHE

Mit den simplehuman Sensorspendern können Sie Ihre Hände berührungslos, effektiv und hygienisch waschen – es werden keine Keime verbreitet oder Flecken hinterlassen. Dank der Silber-Ionen-Beschichtung werden Fingerabdrücke und Bakterienablagerungen auf der Oberfläche vermieden. Der Sensorspender verfügt über eine verstopfungssichere Schlauchpumpe, die ein präzises und konstantes Ausfließen ermöglicht, und ein Silikonventil, welches Nachtropfen vermeidet. Die gewünschte Seifenmenge kann selbst reguliert werden: Für wenig Seife die Hand nah an den Sensor halten und für mehr Seife weiter weg. Dabei springt das flexible Silikonventil auf, um ein schnelles, punktgenaues Ausfließen zu gewährleisten. Danach schnappt das Ventil wieder zu, sodass die Seife nicht nachtropft. Durch die trichterförmige Nachfüllöffnung gestaltet sich das Nachfüllen schnell und einfach. Danke der IP67 Schutzart kann der Spender im Spülbecken einfach unter Wasser abgespült werden. Mit dieser einfachen Methode, sieht er immer wie neu aus. Der Seifenspender kann mit dem mitgelieferten Ladekabel aufgeladen werden – eine Ladung hält bis zu 3 Monate.

Mehr unter: https://www.simplehuman.de/pages/soap-pump“>https://www.simplehuman.de/pages/soap-pump

* Flüssigseifensensor mattschwarz 266 ml UVP: 99,95 EUR

* Flüssigseifensensor mattschwarz 414 ml UVP: 99,95 EUR

* Flüssigseifensensor mattschwarz 414 ml mit Caddy UVP: 159,95 EUR

ORDNUNG IN DER KÜCHE

Aufgetürmtes Geschirr, was darauf wartet abgetrocknet zu werden lässt jede noch so hochwertige Küche unordentlich aussehen! Das Abtropfgestell von simplehuman – jetzt auch in mattschwarz – bringt Funktionalität und Design perfekt zusammen und fügt sich nahtlos in die Küche ein: Alles an seinen Platz: ob hohe Weingläser, Besteck oder Teller in unterschiedlichsten Formaten, dieses Gestell ist kompakt und bietet dennoch dank seines cleveren Designs mit gesonderten Weinglas- und Besteckhaltern viel Platz. Kratzfrei: Der Tellerhalter mit Silikonbeschichtung sorgt für eine sichere Aufbewahrung des Geschirrs, sodass nichts zu Bruch geht oder unschöne Kratzer davonträgt. Hygienisch und schnell? Die integrierte Tropfschale mit herausnehmbarem Schwenkausguss leitet das Wasser direkt in das Spülbecken und nicht auf die Arbeitsplatte, gleichzeitig schützt die fingerabdrucksichere Beschichtung vor Schmutzflecken – einfach sauber und effizient.

* Abtropfgestell mattschwarz UVP: 139,95 EUR

KOMPOSTIEREN LEICHT GEMACHT

Einfache, effiziente und geruchsneutrale Kompostentsorgung mit dem Kompost-Caddy von simplehuman. Der Kompost Caddy von simplehuman ist ein Komposteimer, der sich über ein magnetisches Andocksystem an der Seite des Abfalleimers befestigen lässt und bei Bedarf abgenommen werden kann. Dabei stellt die Dichtung sicher, dass Gerüche drinnen bleiben und Schädlinge fernbleiben. Die maßgeschneiderten Code-Z Müllbeutel sind kompostierbar und passen perfekt in den Kompost-Caddy, sodass es keinen Überstand gibt.

* Kompost Caddy mattschwarz 4 L UVP: 69,95 EUR

ALL-IN-ONE UND PREISGEKRÖNT

Alles, für eine schnelle und einfache Reinigung ist mit dem weltweit ersten All-in-One-Papierhandtuchhalter mit Sprühpumpe von simple human direkt zur Hand! Der Spannarm des Halters ermöglicht das einhändige Abreißen von Papierhandtüchern, und ein einziger Druck entriegelt die integrierte Pumpe, die in der Mitte des Halters verborgen ist. Der ergonomisch geformte Abzug der Pumpe gibt einen kontinuierlichen, feinen Reinigungsnebel ab.

Mehr unter: https://www.simplehuman.com/products/paper-towel-pump?variant=43107808936067″>https://www.simplehuman.com/products/paper-towel-pump?variant=43107808936067

* Küchenrollenhalter mit Pumpsprüher mattschwarz UVP: 99,95 EUR

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Brandertain GmbH

Herr René Dominik

Sanddornweg 70

14624 Dallgow-Döberitz

Deutschland

fon ..: +49 (0) 30 4036 8856

web ..: https://www.simplehuman.de/

email : dominik.r@brandertain.com

Über simplehuman:

Das tägliche Leben bietet viele Möglichkeiten für Verbesserungen. Das ist der Grundgedanke hinter simplehuman. Weil wir einfache, oft übersehene Probleme lösen, helfen wir Menschen, bei ihren täglichen Aufgaben effizienter zu sein. Deshalb nennen wir unsere Produkte auch Geräte für ein effizientes Wohnen. Sie sind immer einfach, funktional und für eine lange Lebensdauer entwickelt. Wir entwerfen ausschließlich Produkte, die wir selbst gerne benutzen würden.

Die Innovation:

Wir sind manchmal wie besessen davon, unsere Produkte noch weiter zu verbessern. Um die Verwendung unserer Treteimer zu vereinfachen, haben wir so lange mit der Neigung und der Höhe der Pedale experimentiert, bis die optimale Balance und das richtige Gefühl gefunden waren. Unsere Sensorspender haben den schnellsten Sensor, den wir finden konnten, damit Sie die Seife fünfmal schneller in den Händen haben als bei einem manuellen Spender. Unsere Abtropfgestelle haben eine geneigte Schale und einen verstellbaren Ausguss, der das Wasser ins Spülbecken leitet und nicht auf die Arbeitsplatte.

Pressekontakt:

Question de Style UG

Frau Laurence Balshüsemann

Am Deich 19

40547 Düsseldorf

fon ..: +49 (0) 211-43 63 80 12

email : laurence@qds-pr.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aufgaben der Landwirtschaft, der Milchwirtschaft in den nächsten Jahren