Welches Kollagen ist das richtige? WILD COLLAGEN, TRUE COLLAGEN oder RADIANT COLLAGYN von Ancient + Brave

Ancient + Brave bietet hochwertiges Kollagen für jeden Lebensstil: von hochwertigem Rinderkollagen über marinem Kollagen bis hin zur einzigartigen pflanzlichen Collagyn Mischung.

Kollagen ist ein Strukturprotein, das vielen Körperteilen ihre Festigkeit gibt, aber dessen Produktion leider ab dem Alter von 30 Jahren im Körper abnimmt. Eine regelmäßige Einnahme von Kollagen als Nahrungsergänzungsmittel kann Elastizität und Stärke von Haut, Knorpel und Knochen verbessern.

Dabei spielen Qualität, Ursprung und Bioverfügbarkeit eine Schlüsselrolle bei der Verwertung im Körper, und so dass auch Vegetarier, Pescetarier und Veganer davon profitieren können. Deshalb bietet Ancient + Brave drei hochwertige Kollagenformen an, angepasst an den Lebensstil und die Ernährungsweise:

– True Collagen, gewonnen aus grasgefütterten Rindern

– Wild Collagen, gewonnen aus wildgefangenem Weißfisch

– Radiant Collagyn, eine einzigartige Mischung aus pflanzlichen Proteinen und kollagenspezifischen Aminosäuren

Zwar sind die gesundheitlichen Vorteile von Kollagen bei jeder Form ähnlich, doch beeinflussen Faktoren wie die Bioverfügbarkeit, das Molekulargewicht der Peptidkette und die Löslichkeit, die biologischen Leistungen wie die antioxidative Kapazität und die antimikrobielle Aktivität.

TRUE COLLAGEN

True Collagen liefert hoch absorbierbare, klinisch erforschte hydrolysierte Typ 1 Kollagenpeptide aus hochwertigem, geschmacksneutralem Rinder-Kollagen in Bio-Qualität. Damit trägt es zur Stärkung von Haut, Knochen, Knorpel und Blutgefäßen bei. Bei regelmäßiger Anwendung unterstützt es die Verdauung, verbessert die Gelenk- und Knochendichte, hilft bei der körpereigenen Gewebereparatur und fördert eine natürlich strahlende, durchfeuchtete Haut. Da das True Kollagen geschmacks- und geruchsneutral ist, können nach Belieben 1-2 Teelöffel (ca. 5 g) in Smoothies, Heiß- und Kaltgetränke oder auch Speisen beigefügt werden.

* 5000 mg Kollagen pro Portion

* Reich an hoch absorbierbarem klinisch erforschtem Typ-I-Kollagen

* Hergestellt in der EU aus grasgefütterten EU-Rindern, frei von Antibiotika und Hormonen.

* Zur Verbesserung der Darm- und Gelenkgesundheit verwendet

* Top 14 allergenfrei

* Bevorzugtes Produkt für Menschen mit Fischallergien

* Schlüsselprotein, das die zelluläre Kollagenerneuerung und -bildung unterstützt

* Kollagen trägt zu einer normalen Funktion von Haut, Gelenken, Knochen und Knorpel bei

* Ausgezeichnete Proteinquelle zur Unterstützung von Muskelmasse und Körperkonditionierung

* Anti-Aging Nährstoff für eine hydratisierte und elastische Haut

* Nahrungsergänzung zur Unterstützung von Fastenstrategien

* Zuckerfrei

* Paleo- und ketogeeignet

* Glutenfrei

* GMO-frei

Erhältlich als:

* 200 g Glasgefäß mit ca. 40 Portionen (UVP: EUR36,00)

* Packung mit 15 Sachets x 5 g (UVP: EUR27,00)

WILD KOLLAGEN

Wild Collagen versorgt den Körper mit hydrolysierten Kollagenpeptiden vom Typ 1, ist dabei leicht verdaulich, geschmacksneutral und liefert eine natürliche Nahrungsergänzung aus wildem, marinem Kollagen. Der strukturellen Proteinmatrix in Haut, Knochen, Sehnen und Knorpeln wird Festigkeit und Stabilität verliehen. Wild Collagen zeichnet sich durch eine hohe Bioverfügbarkeit aus und wird nachhaltig aus der Haut wild gefangener Weißfische aus dem Nordatlantik gewonnen. Mit seinem neutralen Geschmack können 1-2 Teelöffel des Wild Collagens in heißen oder kalten Getränken aufgelöst werden oder auf beliebige Speisen gestreut werden.

* 5000 mg Kollagen pro Portion

* Reich an Typ 1 Kollagen

* Aus wild gefangenem Fisch gewonnen

* Große Ähnlichkeit mit menschlichem Kollagen

* Marine Peptidmoleküle sind kleiner, wodurch sie möglicherweise etwas besser bioverfügbar und absorbierbar sind

* Schlüsselnährstoffe, die an der zellulären Kollagenerneuerung beteiligt sind, für einen aktiven Lebensstil

* Verbessert nachweislich die Elastizität und Feuchtigkeit der Haut und mindert das Erscheinungsbild von Falten

* Ausgezeichnete Protein- und Nährstoffquelle zur Unterstützung von Fastenstrategien

* Zuckerfrei

* Paleo- und ketogeeignet

* Glutenfrei

* GMO-frei

Erhältlich als:

* 200 g Glasgefäß mit ca. 40 Portionen (UVP: EUR40,00)

* Packung mit 15 Sachets x 5 g (UVP: EUR29,00)

RADIANT COLLAGYN

Radiant Collagyn von Ancient + Brave bietet eine echte pflanzliche Alternative zu hydrolysierten Kollagenpeptiden und unterstützt als vegane Nahrungsergänzung die Kollagensynthese und sorgt für einen gesunden und strahlenden Teint. Dieser innovative Mix aus Himbeere, Roter Bete, Honigbeere, Hagebutte und natürlichen Phytonährstoffen ist angereichert mit kollagenspezifischen Aminosäuren, den Vitaminen C und D, Jod und Cholin für Ihr optimales, tägliches Wohlbefinden. Die enthaltenen präbiotischen Ballaststoffe unterstützen außerdem eine gesunde Darmflora und sind eine ausgezeichnete Proteinquelle für Muskelaufbau, Körperkonditionierung und nachhaltiges Fasten.

Mit seinem beerigen Geschmack können 2-3 Teelöffel (10 g) des Radiant Collagyns einfach zu Smoothies hinzugefügt werden. Alternativ 2-3 Teelöffel (ca. 10 g) mit wenig heißem Wasser zu einer Paste verrühren und mit 150 ml heißer Pflanzenmilch oder Wasser auffüllen und genießen.

* 3000 mg kollagenspezifische Aminosäuren pro Portion

* Enthält die veganen Versionen der Aminosäuren, die in tierischem Kollagen enthalten sind

* Bietet eine Quelle für Vitamin C – ein wichtiger Kofaktor bei der Kollagenproduktion

* Vorteile für die Umwelt und den Tierschutz

* Unterstützt die Kollagenbildung für Haut, Knorpel und Knochen

* Schützt die Zellen vor oxidativem Stress und fördert einen gesunden und strahlenden Teint

* Hilft Müdigkeit und Erschöpfung zu reduzieren

* Unterstützt den Prozess der Zellerneuerung und einen gesunden Stoffwechsel, stärkt das Immunsystem, förder die Leberfunktion

* Präbiotischen Ballaststoffe unterstützen eine gesunde Darmflora

* ausgezeichnete Proteinquelle für Muskelaufbau, Körperkonditionierung und nachhaltiges Fasten

* Glutenfrei

* GMO-frei

Erhältlich als

* 250 g Glasgefäß mit ca. 25 Portionen (UVP: EUR46,00)

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.



