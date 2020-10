Mawsons zweite Bohrung auf Sunday Creek in Victoria, Australien, liefert 21,0 Meter mit 3,4 g/t Gold und 5,0 Meter mit 5,2 g/t Gold

Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited (Mawson“ oder das Unternehmen“) (TSX:MAW) (Frankfurt:MXR) (PINKSHEETS: MWSNF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ ) gibt die Analyseergebnisse aus zwei weiteren Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen Projekt Sunday Creek bekannt. Die Bohrungen sind Teil eines laufenden 5-Kilometer-Programms in den Victoria Goldfields in Australien. Bei dem Projekt handelt es sich um ein Goldprospektionsgebiet des Epizonaltyps, das 56 Kilometer nördlich von Melbourne liegt und 19.365 Hektar an sowohl bewilligten als auch beantragten Explorationsliegenschaften umfasst.

Die wichtigsten Punkte:

– Die Kernbohrung MDDSC002 lieferte 5,0 m mit 5,2 g/t Gold ab 53,8 m, einschließlich 0,29 m mit 79,4 g/t Gold ab 53,8 m (Tabellen 1-3, Abbildungen 1 und 2) und 21,0 m mit 3,4 g/t Gold ab 109,0 Meter einschließlich 1,1 m mit 22,3 g/t Gold ab 109,0 m, während sie in Fallrichtung die direkten Ausläufer von Mawsons Bohrung MDDSC001 (15.2 15,2 m mit 3,7 g/t Gold ab der Oberfläche einschließlich 0,6 m mit 17,9 g/t Gold ab 10,4 m) und nicht abgebaute Erweiterungen des historischen Minengebiets Apollo unterhalb der Oxidzone überprüfte;

– Die Kernbohrung MDDSC003, die sich 330 m westnordwestlich der Bohrung MDDSC002 befindet, lieferte 7,9 m mit 1,8 g/t Gold ab 71,7 m (Tabellen 1-3, Abbildungen 1 und 3), während sie nicht abgebaute Erweiterungen des historischen Gebiets Rising Sun überprüfte.

– Dies ist der zweite Satz Kernbohrergebnisse, der den Metallgehalt der Goldvererzung bestätigt, der in Ergebnissen früherer Rückspülbohrungen (Reverse Circulation) gefunden wurde. Zur Bestätigung wurden orientierte Bohrkerne mit HQ-Durchmesser (63,5 mm) verwendet.

– Der historische Goldabbau zwischen 1880-1920 auf Sunday Creek erfolgte über einen mehr als 11 km langen Trend. Die Bohrungen in den 1990er- bis 2000er-Jahren konzentrierten sich auf nicht sehr tiefe, zuvor abgebaute Übertageabbaustätten, die ein Gebiet von 100 m Breite und 800 m Länge, aber nur bis zu einer Tiefe von 80 m abdeckten. Somit bleibt das gesamte Feld in Streichrichtung und in der Tiefe offen.

– Auf dem Goldprojekt Sunday Creek in den Victorian Goldfields wurden drei erste Bohrungen (MDDSC001-003) mit einer Gesamtlänge von 345 m niedergebracht. Angesichts der Intensität, der Art und des Gehalts der Vererzung, die bei diesen Bohrungen beobachtet wurden, wurde ein Bohrgerät nach Sunday Creek zurückgebracht, um das Goldvererzungssystem weiter abzugrenzen und das Volumen und den Umfang zu erweitern.

Herr Hudson, Chairman und CEO, erklärt: Diese Ergebnisse setzen unseren starken Start in Victoria mit weiteren guten Goldgehalten fort, die über beträchtliche Mächtigkeiten unmittelbar unterhalb und in Streichrichtung unserer Bohrungen auf dem zu 100 % unternehmenseigenen epizonalen Goldprojekt Sunday Creek erbohrt wurden. Die Bohrungen wurden Anfang Oktober angekündigt. Ein Bohrgerät wurde jetzt zurück nach Sunday Creek verlegt, um weitere Ausläufer der Vererzung abzubohren. In der Zwischenzeit ist auch ein Bohrgerät 7 Tage pro Woche auf dem Projekt Redcastle in Betrieb.

Auf dem Goldprojekt Sunday Creek wurden jetzt drei erste Bohrungen (MDDSC001-003) mit einer Gesamtlänge von 345 m fertiggestellt. Das Ziel ist eine hochgradige Gangbildung mit zugehörigen vererzten Halos, die typisch für eine Goldvererzung des Epizonaltyps sind. Ein Geophysikteam wurde jetzt ins Gebiet Sunday Creek mobilisiert, um mittels 3D-IP-, Gravitations- und Bodenmagnetik-Untersuchungen das System im Streichen und in der Tiefe zu überprüfen.

Die Vererzung auf Sunday Creek ist beherbergt in spät-silurischen bis früh-devonischen Schiefern und Schluffsteinen, die eine Reihe von vulkanischen Gängen mit felsisch-intermediärer Zusammensetzung enthalten. Das Gold konzentriert sich in später entstandenen spröden Strukturen, wird von zwei Arten dominiert werden: eine in Dehnungsklüften beherbergte Quarz-Antimonit-Arsenkiest-Gangschar und eine breitere Zone mit in spröden Verwerfungs-/Scherzonen beherbergte sulfidische Vererzung mit chaotischerer Gang- und Brekzienbildung. Die in Klüften beherbergten Quarz-Antimonit-Gänge scheinen im Mittelpunkt des historischen Bergbaus in Sunday Creek gestanden zu haben, während die mächtigeren in Verwerfungen beherbergten Systeme scheinbar unberührt geblieben sind. Eine Reihe felsischer Intrusionsgänge sind über eine Streichlänge von 2,5 km und bis zu einer Breite von 100 m bekannt und sie scheinen für einige der hochgradigeren Goldvererzungen eine günstige Wirts-Lithologie zu sein.

Technischer und ökologischer Hintergrund

Die wahre Mächtigkeit des vererzten Abschnitts entspricht laut Interpretation ungefähr 70 % der beprobten Mächtigkeit. Reine Goldabschnitte werden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0,5 g/t Gold über eine Mächtigkeit von 1 Meter angegeben. Es wurde kein oberer Cut-off-Gehalt angewandt.

Für das Bohrprogramm wurde ein Bohrgerät des Bohrunternehmens Starwest Pty Ltd. verwendet. Der Kerndurchmesser war HQ (63,5 mm) und orientiert. Die Kernausbringung ist ausgezeichnet und liegt sowohl im oxidierten als auch im frischen Gestein im Durchschnitt bei nahezu 100 %. Nach dem Fotografieren und Protokollieren in Mawsons Bohrkernprotokolliereinrichtungen in Nagambie wurden die Bohrkernabschnitte von Mawsons Personal mit Diamantsägen in zwei Hälften gesägt. Eine Hälfte des Bohrkerns wird zu Verifizierungs- und Referenzzwecken aufbewahrt. Die Analyseproben werden zur Einrichtung der On Site Laboratory Services in Bendigo transportiert, die sowohl nach einem ISO 9001- als auch nach einem NATA-Qualitätssystem arbeitet. Die Proben wurden aufbereitet und mithilfe der Brandprobentechnik (25-Gramm-Einwaage) auf Gold analysiert, gefolgt von der Messung des Goldes in Lösung mittels eines Flammen-AAS-Geräts. Proben für die Multi-Element-Analyse wurden mittels Königswasseraufschluss und ICP-MS-Verfahren analysiert. Das QA/QC-Programm von Mawson besteht aus der systematischen Zugabe zertifizierter Standards mit bekanntem Goldgehalt, Doppelproben durch Vierteln des Kerns und Blindproben innerhalb des interpretierten vererzten Gesteins. Darüber hinaus werden vor Ort Blindproben und Standards in den Analyseprozess eingefügt.

Qualifizierte Person

Herr Michael Hudson (FAusMM), Chairman und CEO des Unternehmens, ist gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure or Mineral Projects eine qualifizierte Person und hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung vorbereitet oder überprüft.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, OTCPINK:MWSNF)

Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes nordisches Arktis-Explorationsunternehmen profiliert, dessen Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Goldprojekt Rajapalot in Finnland liegt. Die australische Goldakquisition bietet Mawson ein strategisches und diversifiziertes Portfolio an hochwertigen Goldexplorations-Assets in zwei sicheren Gerichtsbarkeiten.

Vorausschauende Erklärung

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen oder zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze (zusammenfassend „zukunftsgerichtete Aussagen“). Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Obwohl Mawson der Ansicht ist, dass solche Aussagen vernünftig sind, kann das Unternehmen keine Gewähr dafür übernehmen, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise durch Wörter wie: glauben, erwarten, voraussehen, beabsichtigen, schätzen, postulieren und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder sind solche, die sich ihrer Natur nach auf zukünftige Ereignisse beziehen. Mawson warnt Investoren davor, dass jegliche vorausblickenden Aussagen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse oder Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse aufgrund verschiedener Faktoren erheblich von denen in vorausblickenden Aussagen abweichen können, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf den Zeitpunkt und den erfolgreichen Abschluss der in Redcastle und Sunday Creek geplanten geophysikalischen Untersuchungen und Bohrprogramme, Kapital- und andere Kosten, die erheblich von den Schätzungen abweichen, Veränderungen auf den Weltmetallmärkten, Veränderungen auf den Aktienmärkten, die potenziellen Auswirkungen von Epidemien, Pandemien oder anderen Krisen im Bereich der öffentlichen Gesundheit, einschließlich des aktuellen Ausbruchs des neuartigen Coronavirus, bekannt als COVID-19, in der Geschäftstätigkeit des Unternehmens, geplante Bohrprogramme und Ergebnisse, die von den Erwartungen abweichen, Verzögerungen bei der Erzielung von Ergebnissen, Versagen der Ausrüstung, unerwartete geologische Bedingungen, Beziehungen zu den lokalen Gemeinden, Umgang mit Nichtregierungsorganisationen, Verzögerungen beim Betrieb aufgrund von Genehmigungserteilungen, Umwelt- und Sicherheitsrisiken sowie andere Risiken und Ungewissheiten, die unter der Überschrift Risikofaktoren“ in Mawsons jüngstem Jahresinformationsformular auf www.sedar.com eingereicht wurde. Jede zukunftsgerichtete Aussage bezieht sich nur auf das Datum, an dem sie gemacht wird, und, sofern nicht durch die anwendbaren Wertpapiergesetze erforderlich, lehnt Mawson jede Absicht oder Verpflichtung zur Aktualisierung einer zukunftsgerichteten Aussage ab, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder Ergebnisse oder aus anderen Gründen.

Abbildung 1: Lageplan des Projekts Sunday Creek mit 11 km langen Trend der historischen Minen (unten links) und aktueller Standort des Kernbohrgerätes mit historischen Minen und Bohrungen (oben).

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53987/MAW201027_FINAL_DE.001.png

Abbildung 2: Bohrung MDDSC002 – mit Anmerkungen versehener HQ-Bohrkern (63.5mm Durchmesser), Angabe der Bohrtiefe und Goldgehalte.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53987/MAW201027_FINAL_DE.002.png

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53987/MAW201027_FINAL_DE.003.png

Abbildung 3: Bohrung MDDSC002 – mit Anmerkungen versehener HQ-Bohrkern (63.5mm Durchmesser), Angabe der Bohrtiefe und Goldgehalte.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53987/MAW201027_FINAL_DE.004.png

Tabelle 1: Informationen über Bohransatzpunkte der Bohrungen von Mawson auf dem Projekt Sunday Creek

Koordinaten-Referenz-System GDA94, Zone 55 (EPSG:28355)

Bohrung RechtsweHochwerNeigun AzimuRL Tiefe Berichtsdat

Nr. rt t g t (m) (m) um

MDDSC001331079.65867769-55 279 318.167 7. Oktober

2020

MDDSC002331084.75867771-65 250 317.6150.3 Hier

MDDSC003330776.35867892-65 240 294.9127.7 Hier

Tabelle 2: Abschnitte aus Sunday Creek. Abschnitte wurden mit einem unteren Cut-off-Gehalt von 0, 3g/t Au über 2.5 m angegeben.

Es wurde kein oberer Cut-off-Gehalt angewendet.

Bohrung Von (m)bis (m)Länge (m)Au g/t

Nr.

MDDSC001 0 15.2 15.2 3.7

including 10.4 11.0 0.6 17.9

MDDSC002 17.2 18.0 0.9 1.9

MDDSC002 26.5 26.7 0.3 6.0

MDDSC002 39.0 41.0 2.0 1.3

MDDSC002 50.0 52.0 2.0 0.8

MDDSC002 53.8 59.0 5.2 5.0

including 53.8 54.09 0.29 79.4

MDDSC002 76.0 76.5 0.5 1.1

MDDSC002 96.0 96.6 0.6 2.3

MDDSC002 109.0 130.0 21.0 3.4

including 109.0 110.1 1.1 22.3

MDDSC002 143.0 144.0 1.0 1.9

MDDSC003 71.7 79.6 7.9 1.8

MDDSC003 83.6 84.5 0.9 1.0

MDDSC003 91.5 92.0 0.5 0.6

MDDSC003 115.6 116.0 0.4 1.5

MDDSC003 117.0 118.7 1.7 0.8

Tabelle 3: Einzelne Analysedaten aus den Bohrungen, über die in dieser Pressemitteilung berichtet wird.

BohrunVon bis Länge Au g/t

g (m) (m) (m)

Nr.

MDDSC017.2 17.6 0.5 2.4

02

MDDSC017.6 18.0 0.4 1.2

02

MDDSC018.0 19.0 1.0 0.2

02

MDDSC026.0 26.5 0.4 0.4

02

MDDSC026.5 26.7 0.3 6.0

02

MDDSC026.7 27.3 0.6 0.2

02

MDDSC027.3 28.0 0.7 0.1

02

MDDSC039.0 40.0 1.0 2.1

02

MDDSC040.0 41.0 1.0 0.6

02

MDDSC050.0 51.0 1.0 0.5

02

MDDSC051.0 52.0 1.0 1.2

02

MDDSC053.7 53.8 0.1 0.5

02

MDDSC053.8 54.1 0.3 79.4

02

MDDSC054.1 54.5 0.4 2.0

02

MDDSC054.5 55.3 0.8 0.1

02

MDDSC055.3 55.7 0.5 1.3

02

MDDSC055.7 56.1 0.4 0.7

02

MDDSC056.1 57.0 0.9 0.4

02

MDDSC057.0 58.0 1.0 0.5

02

MDDSC058.0 59.0 1.0 0.8

02

MDDSC095.0 96.0 1.0 0.3

02

MDDSC096.0 96.6 0.6 2.3

02

MDDSC0108.0 109.0 1.0 0.2

02

MDDSC0109.0 109.7 0.7 5.7

02

MDDSC0109.7 110.1 0.4 48.8

02

MDDSC0110.1 110.5 0.4 0.1

02

MDDSC0110.5 111.6 1.0 0.4

02

MDDSC0111.6 112.6 1.0 0.1

02

MDDSC0112.6 112.8 0.3 9.9

02

MDDSC0112.8 113.6 0.8 0.1

02

MDDSC0113.6 114.3 0.7 0.2

02

MDDSC0114.3 115.3 1.0 0.3

02

MDDSC0115.3 115.7 0.4 0.3

02

MDDSC0115.7 116.0 0.3 27.1

02

MDDSC0116.0 117.0 1.1 0.6

02

MDDSC0117.0 117.4 0.4 18.3

02

MDDSC0117.4 117.8 0.4 1.2

02

MDDSC0117.8 118.7 0.9 1.1

02

MDDSC0118.7 119.0 0.3 1.5

02

MDDSC0119.0 119.6 0.5 7.2

02

MDDSC0119.6 120.0 0.5 2.9

02

MDDSC0120.0 120.4 0.4 1.1

02

MDDSC0120.4 121.3 0.9 0.9

02

MDDSC0121.3 122.0 0.7 0.8

02

MDDSC0122.0 123.0 1.0 1.1

02

MDDSC0123.0 123.8 0.8 6.1

02

MDDSC0123.8 124.1 0.3 3.0

02

MDDSC0124.1 124.6 0.4 1.5

02

MDDSC0124.6 125.5 0.9 4.7

02

MDDSC0125.5 126.5 1.0 1.3

02

MDDSC0126.5 127.5 1.0 1.5

02

MDDSC0127.5 127.6 0.1 1.7

02

MDDSC0127.6 128.4 0.8 0.2

02

MDDSC0128.4 128.5 0.2 7.1

02

MDDSC0128.5 129.0 0.5 0.3

02

MDDSC0129.0 130.0 1.0 1.7

02

MDDSC0130.0 131.0 1.0 0.1

02

MDDSC0131.0 132.0 1.0 0.0

02

MDDSC0132.0 133.0 1.0 0.3

02

MDDSC0133.0 134.0 1.0 0.2

02

MDDSC0134.0 135.0 1.0 0.1

02

MDDSC0135.0 135.3 0.3 0.8

02

MDDSC0135.3 136.0 0.7 0.5

02

MDDSC0139.0 140.0 1.0 0.1

02

MDDSC0140.0 140.9 0.9 0.0

02

MDDSC0140.9 141.3 0.4 0.0

02

MDDSC0141.3 142.0 0.7 0.1

02

MDDSC0142.0 143.0 1.0 0.2

02

MDDSC0143.0 144.0 1.0 1.9

02

MDDSC0144.0 144.3 0.3 0.3

02

MDDSC070.7 71.7 1.0 0.0

03

MDDSC071.7 72.3 0.6 1.1

03

MDDSC072.3 73.2 0.9 5.5

03

MDDSC073.2 74.0 0.8 0.1

03

MDDSC074.0 75.0 1.0 0.0

03

MDDSC075.0 75.5 0.5 0.2

03

MDDSC075.5 75.9 0.3 2.0

03

MDDSC075.9 76.5 0.6 2.8

03

MDDSC076.5 77.5 1.0 2.2

03

MDDSC077.5 78.4 0.9 0.2

03

MDDSC078.4 79.0 0.6 0.2

03

MDDSC079.0 79.6 0.6 5.9

03

MDDSC079.6 80.0 0.4 0.1

03

MDDSC080.0 80.9 0.8 0.0

03

MDDSC080.9 81.0 0.2 0.7

03

MDDSC081.0 82.0 1.0 0.1

03

MDDSC082.0 83.0 1.0 0.3

03

MDDSC083.0 83.6 0.6 0.3

03

MDDSC083.6 84.3 0.6 0.7

03

MDDSC084.3 84.5 0.2 2.0

03

MDDSC084.5 85.0 0.5 0.2

03

MDDSC0115.6 116.0 0.4 1.5

03

MDDSC0116.0 116.5 0.5 0.1

03

MDDSC0116.5 117.0 0.5 0.0

03

MDDSC0117.0 117.9 0.8 0.5

03

MDDSC0117.9 118.1 0.2 1.1

03

MDDSC0118.1 118.7 0.6 1.1

03

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version, Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert, Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein, Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen, Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

