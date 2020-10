Mawson beginnt startet Bohrungen und erhöht Landposition auf 785 qkm im Mount Isa Block Queensland, Australien

Vancouver, Kanada – Mawson Gold Limited („Mawson“) oder (das „Unternehmen“) (TSX:MAW) (Frankfurt: MXR) (Pinksheet: MWSNF – www.commodity-tv.com/ondemand/companies/profil/mawson-gold-ltd/ ) freut sich bekannt zu geben, dass Mawson mit den Bohrungen auf einem kombinierten großflächigen Gravitations-/Magnetfeldziel unter tiefer Abdeckung innerhalb des Mount-Isa-Blocks im Nordwesten von Queensland, Australien, begonnen hat. Darüber hinaus hat das Unternehmen weitere 312 Quadratkilometer an Explorationsgenehmigungen für eine Gesamtfläche von 785 Quadratkilometern an erteilten Explorationslizenzen und -anträgen beantragt.

Höhepunkte:

– Ein Zuschuss von 200.000 $ im Rahmen der Collaborative Exploration Initiative („CEI“) der Regierung von Queensland wird ein +800 Meter langes Bohrloch vollständig finanzieren, um eine kohärente und große, nicht gebohrte Mehrpunkt-Restschwereanomalie von 1,95 mgal („F11“) mit einem angrenzenden magnetischen Hoch zu erproben. Die Anomalie hat eine seichte Spitze von 700 Metern Tiefe und eine durchschnittliche Tiefe von 1.000-1.500 Metern. Ein Video des invertierten Magnet- und Schwerkraftmodells kann HIER angesehen werden. Die Tiefe der Abdeckung wird auf > 300 Meter geschätzt (Abbildung 1);

– In der Zwischenzeit hat Mawson seinen Mineralienbesitz um 65 % erhöht und zusätzliche 312 Quadratkilometer an Explorationsgenehmigungen für eine Gesamtposition von 785 Quadratkilometern an erteilten Explorationslizenzen und -anträgen im Cloncurry-Distrikt des Mount Isa-Blocks beantragt, was einer Gesamtlänge von 60 Kilometern entspricht.

Mr. Hudson, Chairman und CEO, erklärt: „Mawson hat bereits im Mai beträchtliche Geldmittel aufgebracht und arbeitet nun mit vier Bohranlagen, die drei Projekte in Finnland und Australien durchführen. Dieser von der Regierung geförderte und vollständig finanzierte Bohrtest eines großen und unerprobten kombinierten Gravitations- und Magnetziels in Mount Isa ist ein aufregender Moment. Der Mount Isa Block ist ein wahres Mineralieneldorado und enthält 5 % der weltweiten Silberressourcen, 1,7 % der weltweiten Kupferressourcen, 21,2 % der weltweiten Bleiressourcen und 11 % der weltweiten Zinkressourcen innerhalb zahlreicher Minen von Weltrang und erstreckt sich im Süden fast so weit unter 100-500 Meter Abdeckung wie an der Oberfläche“.

Das Schwerkraftziel F11 ist strukturell gut positioniert. Es befindet sich seitlich der interpretierten Spur der Cloncurry-Verwerfung, einer bedeutenden regionalen Struktur mit vielen Ausdehnungen, die sich in den Interpretationen der seismischen Linien zeigen. Die Silber-Blei-Mine Cannington von South32Ltd. befindet sich proximal derselben Verwerfungszone. Cannington ist der neuntgrößte Silberproduzent der Welt mit einer Produktion von 12,3 Moz im Jahr 2019. Zu seiner Blütezeit Anfang der 2000er Jahre war Cannington der größte einzelne Silberproduzent der Welt und repräsentierte etwa 6% der primären Silberproduktion der Welt. Die Gesamtressource in Cannington im Mai 2007 (Bailey, 1998) umfasste 43,8 Mio. T @ 538 g/t Silber, 11,6% Blei, 4,4% Zink für 758 Moz Silber (Abbildung 1).

Mawson hat vor kurzem zusätzliche 312 Quadratkilometer an Explorationsgenehmigungen für eine Gesamtposition von 785 Quadratkilometern an erteilten Explorationslizenzen und -anträgen im Cloncurry-Distrikt des Mount-Isa-Blocks beantragt, die sich über insgesamt 60 Kilometer Streichlänge erstrecken (Abbildung 1). Mawsons Strategie bestand darin, verdeckte Gebiete innerhalb der aussichtsreichen Wirtssequenzen in datenarmen Umgebungen zu erwerben. Die angepeilten Lagerstättentypen sind Eisenoxid-Kupfer-Gold (IOCG) oder Cannington-Silber-Zink (Broken-Hill-Typ). Kupfer, Gold, Zink und Silber gelten alle als „New Economy Minerals“ und tragen entscheidend zu einer sauberen, elektrifizierten und kohlenstoffarmen New Economy bei.

In den späten 1980er und frühen 1990er Jahren führten der weit verbreitete Einsatz geophysikalischer Techniken und die anhaltende Bohrtätigkeit zur Entdeckung einer Reihe größerer gedeckter Lagerstätten in der Region des Mount Isa, wie z.B. Cannington (ca. 60 Meter tief), Century (40 Meter) und die Eisenoxid-Kupfer-Gold-Lagerstätte Ernest Henry (40 Meter). Seit dieser Zeit hat die Grasgrundexploration weltweit abgenommen, während die Suchraumtiefe, angetrieben durch Technologie und zunehmende Explorationsreife, zugenommen hat. Nach der Entdeckung von Cannington im Jahr 1990 war das Gebiet nordwestlich von Mawsons Besitzgebiet Gegenstand mehrerer Bohrkampagnen sowie boden- und luftgestützter geophysikalischer Untersuchungen. Die Bohrungen sind jedoch nach wie vor äußerst spärlich, wenn die Bohrtiefe innerhalb von zehn Kilometern um das Bohrziel F11 >250 Meter übersteigt.

Technischer und ökologischer Hintergrund

Nick Cook (FAusIMM), Chefgeologe des Unternehmens, ist eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und hat die Erstellung der wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung vorbereitet oder überprüft.

Über Mawson Gold Limited (TSX:MAW, FRANKFURT:MXR, PINKSHEETS:MWSNF)

Mawson Gold Limited ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen. Mawson hat sich als führendes nordisches Arktis-Explorationsunternehmen mit Schwerpunkt auf dem Vorzeige-Gold-Kobaltprojekt Rajapalot in Finnland profiliert. In jüngerer Zeit hat es drei bedeutende epizonale Goldfelder mit einem großen Pachtportfolio von 471 Quadratkilometern in den australischen Victorian Goldfields erworben, das ein strategisches und diversifiziertes Portfolio von hochwertigen Goldexplorationsaktiva in zwei sicheren Gerichtsbarkeiten bietet. Das Unternehmen wird bis Ende 2020 über neun Bohrgeräte verfügen, die bei vier globalen Goldprojekten eingesetzt werden.

Im Namen des Vorstandes,

„Michael Hudson“–

Michael Hudson, Vorsitzender & CEO-

Weitere Informationen

www.mawsongold.com

1305 – 1090 West Georgia St., Vancouver, BC, V6E 3V7

Mariana Bermudez (Kanada),

Unternehmenssekretärin,

+1 (604) 685 9316,

info@mawsongold.com

In Europa:

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/53867/19102020_DE_MAW201019_Land increase DE.001.png

