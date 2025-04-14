MAX Power arbeitet bei der erstmaligen Erschließung eines Vorkommens von Natürlichem Wasserstoff in Kanada mit einem der führenden Bohrunternehmen zusammen

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

MAX Power Saskatchewan Natural Hydrogen Documentary Video

www.maxpowermining.com/NaturalHydrogen-NewEra/

Saskatoon, SK – 17. Oktober 2025 – Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF), freut sich, einen wichtigen Meilenstein in seiner Geschäftstätigkeit bekannt zu geben: Das Unternehmen hat einen führenden Bohrdienstleister mit Sitz in Saskatchewan ausgewählt, um Kanadas erste Tiefbohrung zur Erforschung von natürlichem Wasserstoff im Lawson-Zielgebiet innerhalb des 200 km langen Genesis-Trends durchzuführen. MAX Power geht davon aus, dass die Bohrungen in Lawson am oder um den 7. November 2025 beginnen werden, vorbehaltlich des Erhalts der Lawson-Bohrlizenz, die in Kürze erwartet wird.

Der umfangreiche Prozess, der der Unterzeichnung des Bohrvertrags vorausging, spiegelt das Engagement von MAX Power wider, branchenführende Fachkenntnisse und Technologien in diesem aufstrebenden Bereich einzusetzen und dabei den Schwerpunkt auf Sicherheit zu legen.

Diese erste Bohrung nach natürlichem Wasserstoff wird über einen Zeitraum von etwa drei Wochen mit einer leistungsstarken Tele-Doppelbohranlage und einer Gesamtbelegschaft von 24 Mitarbeitern in zwei 12-Stunden-Schichten durchgeführt.

Mansoor Jan, CEO von MAX Power, kommentierte: Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit einem erstklassigen Bohrunternehmen, das sich durch eine außergewöhnliche Sicherheits- und Leistungsbilanz sowie eine sehr erfahrene Crew auszeichnet und uns dabei helfen wird, in Saskatchewan Geschichte zu schreiben. Dies ist ein großer Moment für unsere Aktionäre, und wir sind bereit, mit einem erstklassigen Team den Genesis Trend in Angriff zu nehmen, um die weltweit erste kommerzielle Entdeckung von natürlichem Wasserstoff zu erzielen.

Lawson Well wird gebohrt, während MAX Power auf dem weltweit führenden Naturwasserstoff-Gipfel präsentiert

MAX Power wird vom 13. bis 14. November auf der H-Nat in Paris, Frankreich, stark vertreten sein, darunter mit einem erstklassigen Präsentationsslot zum Auftakt der weltweit größten Naturwasserstoff-Konferenz am Donnerstagmorgen, dem 13. November. Wegweisend für einen neuen Bereich für natürlichen Wasserstoff in Saskatchewan, Kanada ist eine Präsentation, die die geologischen und rechtlichen Grundlagen des größten genehmigten Landpakets in Kanada für die Entdeckung von natürlichem Wasserstoff hervorhebt und über die aktuellen Entwicklungen bei den Explorations- und Bohraktivitäten von MAX Power informiert.

Steve Halabura, Chefgeowissenschaftler von MAX Power, kommentierte: Es ist ein außergewöhnlicher Zeitpunkt, Kanadas erste Tiefbohrung nach natürlichem Wasserstoff durchzuführen, während MAX Power in Paris vor den weltweit führenden Experten für natürlichen Wasserstoff und einer großen Anzahl von Investoren spricht. Saskatchewan verfügt über die Geologie, die Infrastruktur, den Unternehmergeist und die Dynamik, um die globale Bewegung für natürlichen Wasserstoff voranzutreiben.

Zusammenfassung

Für Investoren bedeutet dieser Meilenstein von MAX Power, einen Bohrunternehmer auszuwählen und mit der Bohrung nach natürlichem Wasserstoff zu beginnen, den Übergang von der Modellierung zur Umsetzung – ein First-Mover-Vorteil bei einer Entdeckung, die eine ganze Generation prägen könnte. MAX Power besitzt Kanadas größtes genehmigtes Landpaket für die Exploration und Erschließung von natürlichem Wasserstoff (1,3 Millionen Acres, weitere 5,7 Millionen Acres sind beantragt), gestützt durch ein überzeugendes geologisches Modell, das durch die Zusammenarbeit mit dem Petroleum Technology Research Centre (PTRC) in Saskatchewan, hochkarätigen Investoren und einem leistungsstarken Team vor Ort, das zur Umsetzung bereit ist, unterstützt wird.

MAX Power Saskatchewan Dokumentarvideo über natürlichen Wasserstoff

www.youtube.com/watch?v=TXGDtTUbJ2c

MAX Power Präsentation über natürlichen Wasserstoff

Erfahren Sie mehr über die Vorteile von MAX Power im Bereich natürlicher Wasserstoff in Nordamerika, indem Sie auf den folgenden Link klicken:

www.maxpowermining.com/Maxpower_Hydrogen_Oct3_2025.pdf

Folgen Sie uns auf:

X (ehemals Twitter) x.com/MaxPowerMining

LinkedIn: linkedin.com/company/max-power-mining-corp

und indem Sie unserem Telegram-Kanal beitreten: t.me/MaxpowerMining

Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineralexplorationsunternehmen, das sich auf die Umstellung Nordamerikas auf Dekarbonisierung konzentriert. Das Unternehmen ist ein Vorreiter im schnell wachsenden Sektor für natürlichen Wasserstoff, wo es eine dominante Landposition auf Distriktebene mit etwa 1,3 Millionen Acres (521.000 Hektar) an Genehmigungen aufgebaut hat, die vielversprechende Explorationsgebiete mit großem Potenzial für natürliche Wasserstoffvorkommen abdecken. Für den Beginn der Bohrungen im vierten Quartal 2025 wurden erste Bohrziele mit hoher Priorität identifiziert. MAX Power verfügt außerdem über ein Portfolio von Grundstücken in den Vereinigten Staaten und Kanada, die sich auf kritische Mineralien konzentrieren. Diese Grundstücke werden durch eine Diamantbohrentdeckung aus dem Jahr 2024 im Willcox Playa Lithium Project im Südosten von Arizona hervorgehoben.

Im Namen des Vorstands:

Mansoor Jan, CEO

Max Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

15 Innovation Boulevard

Saskatoon, SK, S7N 2X8

Kanada

Investor Relations:

Chad Levesque

Tel.: +1-306-981-4753

Über diese Pressemitteilung:

Die deutsche Übersetzung dieser Pressemitteilung wird Ihnen bereitgestellt von www.aktien.news – Ihrem Nachrichtenportal für Edelmetall- und Rohstoffaktien. Weitere Informationen finden Sie unter www.akt.ie/nnews.

Rechtliche Hinweise

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze darstellen, einschließlich National Instrument 51-102 – Continuous Disclosure Obligations. Zukunftsgerichtete Informationen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Annahmen und Schätzungen des Managements zum Zeitpunkt dieser Veröffentlichung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse wesentlich von den hierin ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie antizipieren, glauben, anstreben, schätzen, erwarten, planen, beabsichtigen, können, werden, könnten, würden, sollten oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Diese Aussagen sind keine Garantien für zukünftige Leistungen, und die Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf sie zu verlassen. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung gehören unter anderem das geplante Bohrprogramm des Unternehmens und dessen Zeitplan.

Solche zukunftsgerichteten Aussagen basieren auf Annahmen, die das Management zum Zeitpunkt der Veröffentlichung für angemessen hält, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen zu akzeptablen Bedingungen, des rechtzeitigen Erhalts der erforderlichen Genehmigungen sowie der allgemeinen Geschäfts-, Wirtschafts- und Kapitalmarktbedingungen.

Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten erhebliche Risiken und Ungewissheiten, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den ausdrücklichen oder impliziten Ergebnissen abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten zählen unter anderem: Marktbedingungen und Anlegerstimmung; Schwankungen der Rohstoffpreise; Risiken, die mit der Mineralexploration und -erschließung verbunden sind, einschließlich Betriebsrisiken, unerwarteter geologischer Bedingungen, Unfällen und Verzögerungen; die Verfügbarkeit und der Zeitpunkt der Finanzierung; die Fähigkeit, Genehmigungen und behördliche Zulassungen zu erhalten; die Ungewissheit der Bohr- und Explorationsergebnisse; die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal; sowie Veränderungen des politischen, regulatorischen oder rechtlichen Umfelds, die sich auf die Geschäftstätigkeit des Unternehmens auswirken könnten.

Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste nicht vollständig ist. Weitere Informationen zu Risiken, Annahmen und Unsicherheiten finden Sie in den laufenden Offenlegungsunterlagen des Unternehmens, die auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar sind. Sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Max Power Mining Corp.

Adrian Sydenham

Suite 2700 – 1133 Melville St.

V6E 4E5 Vancouver, BC

Kanada

email : info@marketsmart.ca

Pressekontakt:

Max Power Mining Corp.

Adrian Sydenham

Suite 2700 – 1133 Melville St.

V6E 4E5 Vancouver, BC

email : info@marketsmart.ca

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Cytophage Technologies gibt nicht vermittelte Privatplatzierung bekannt Professionelle PC, IT, Computer Entsorgung & Recycling in Stade mit zertifizierter Datenvernichtung