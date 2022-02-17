MAX Power gibt den Verkauf seines Lithium-Projekts in Arizona bekannt

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Regina, SK – 31. Juli 2026 – Max Power Mining Corp. (Max Power oder das Unternehmen) (CSE: MAXX – WKN: A3DJYU – OTCQX: MAXXF) freut sich bekannt zu geben, dass es die zuvor angekündigte strategische Transaktion mit Homeland Critical Minerals Corp. (Homeland) abgeschlossen und gemäß einem Aktienkaufvertrag vom 5. Juni 2026 (der Vertrag) die Genehmigung der CSE für diese Transaktion erhalten hat. MAX Power hat alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Anteile an seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaft MAX Power Resources LLC an Homeland verkauft und im Gegenzug 11 Millionen Stammaktien von Homeland (die Gegenleistungsaktien) erhalten. MAX Power Resources LLC ist Eigentümerin des Willcox-Playa-Lithium-Projekts (das Willcox-Projekt) und eine nach den Gesetzen des Bundesstaates Arizona gegründete Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

MAX Power wird in Zukunft möglicherweise verschiedene Alternativen hinsichtlich seines Bestands an Homeland-Aktien prüfen, einschließlich der potenziellen Ausschüttung eines Teils oder aller dieser Aktien an die MAX Power-Aktionäre, vorbehaltlich der geltenden gesellschaftsrechtlichen, wertpapierrechtlichen und aufsichtsrechtlichen Anforderungen. Homeland beabsichtigt, kurzfristig eine Notierung an der TSX Venture Exchange anzustreben.

Weitere Vorteile dieser Transaktion für die MAX Power-Aktionäre sind wie folgt:

· MAX Power konzentriert sich weiterhin intensiv auf sein unmittelbares Ziel, den Lawson-Komplex und den weiter gefassten Genesis-Trend zur weltweiten Wiege der groß angelegten kommerziellen Nutzung von natürlichem Wasserstoff zu machen;

· Angesichts eines verbesserten Lithiummarktes und einer Regierung, die den Schwerpunkt auf die Erschließung kritischer Mineralien legt, ist Homeland gut positioniert, um den Wert des Willcox-Projekts zu erschließen und weitere potenzielle Chancen im Bereich kritischer Mineralien in den Vereinigten Staaten zu verfolgen;

· Durch den Besitz von 11 Millionen Gegenleistungsaktien, die knapp 50 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Aktien von Homeland entsprechen, ist MAX Power weiterhin maßgeblich am zukünftigen Erfolg des Willcox-Projekts und an der übergeordneten Geschäftsstrategie von Homeland beteiligt.

Anfang 2024 bestätigte MAX Power eine Bohrentdeckung von oberflächennahen lithiumreichen Tonerden über ein ausgedehntes Gebiet des Willcox-Projekts entlang der Ostseite der insgesamt 50 Quadratmeilen großen Playa (siehe Pressemitteilung vom 26. April 2024). Ein Großteil der übrigen Fläche der Playa ist vom US-Verteidigungsministerium vom Bureau of Land Management (BLM) gepachtet.

Die Transaktion

Gemäß der Vereinbarung erwarb Homeland alle ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Kapitalanteile an MAX Power Resources LLC im Tausch gegen die Gegenleistungsaktien. Die Gegenleistungsaktien haben einen Gesamtmarktwert von etwa 1,1 Millionen kanadischen Dollar (CDN) und wurden zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelt. Im Zusammenhang mit der Transaktion fielen keine Vermittlergebühren an. Die Gegenleistungsaktien unterliegen den geltenden gesetzlichen Weiterverkaufsbeschränkungen, einschließlich einer viermonatigen Haltefrist.

Herr Ran Narayanasamy, CEO von MAX Power, kommentierte: Wir freuen uns, diese Transaktion abgeschlossen zu haben, die den Wert eines von Investoren bisher übersehenen Vermögenswerts freisetzt, insbesondere angesichts unserer starken Fokussierung auf natürlichen Wasserstoff und unseres Erfolgs in Saskatchewan. Als Großaktionär von Homeland sieht MAX Power der Entwicklung und dem Wachstum dieses Unternehmens als wichtiger Akteur im Sektor der kritischen Mineralien in den Vereinigten Staaten erwartungsvoll entgegen.

Abbildung 1 – Bohrfoto aus Lawson, Genesis-Trend (Nov. 2025)

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Über MAX Power

MAX Power ist ein innovatives Mineral- und Energieexplorationsunternehmen, das sich auf den Übergang zur Dekarbonisierung konzentriert. Die Lawson Discovery des Unternehmens in der Nähe von Central Butte, Saskatchewan, stellt Kanadas erstes unterirdisches System für natürlichen Wasserstoff dar, das durch Tiefbohrungen bestätigt und dessen Daten von drei unabhängigen Labors validiert wurden. MAX Power hat in ganz Saskatchewan eine marktbeherrschende Landposition auf Distriktebene aufgebaut, mit etwa 2 Millionen Acres (~809.000 Hektar) an Genehmigungen, die erstklassige Explorationsgebiete abdecken, die vielversprechend für großvolumige Vorkommen von natürlichem Wasserstoff sind, und hat ein Folgebohrprogramm mit mehreren Bohrlöchern gestartet, um die Wirtschaftlichkeit des größeren Lawson-Komplexes zu validieren, der sich laut Interpretation über eine Fläche von 28 km² entlang des 475 km langen Genesis-Trends erstreckt. MAX Power hält zudem eine bedeutende Beteiligung an Homeland Critical Minerals, das nun das Willcox-Projekt in Arizona besitzt – eine Lithiumentdeckung, die Anfang 2024 von MAX Power bestätigt wurde. MAX Power bekennt sich zu verantwortungsvollen Explorations- und Erschließungspraktiken, bei denen Umweltschutz, eine sinnvolle Einbindung der lokalen Bevölkerung und eine starke Unternehmensführung im Vordergrund stehen.

Im Namen des Vorstands:

Ran Narayanasamy, CEO

MAX Power Mining Corp.

info@maxpowermining.com

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Chad Levesque

Ph: 1-306-981-4753

Email: chad@maxpowermining.com

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Sarah Mawji, Venture Strategies

Email: sarah@venturestrategies.com

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