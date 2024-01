Maximale Balance und minimaler Ballast: Joe Nimble launcht neues Speed-Hiking-Modell Mountain Addict

Mit dem neuen Mountain Addict hat Joe Nimble ein Schuhmodell für Speed-Hiker entwickelt, das auf schwierigen Pfaden ein natürliches und agiles Laufgefühl garantiert.

Ludwigsburg, 22. Januar 2024. Speed-Hiker wünschen sich vor allem eines: Eine ultraleichte und auf ihren Einsatzzweck abgestimmte Ausrüstung. Mit dem neuen Mountain Addict hat der schwäbische Spezialist für Laufschuhe mit Zehenfreiheit, Joe Nimble, ein spezielles Modell für alle entwickelt, die den Weg zum Gipfel im Laufschritt mit maximaler Balance und minimalem Ballast bewältigen wollen.

Wie alle Modelle von Joe Nimble setzt auch der Mountain Addict auf das Prinzip von toefreedom. Die großzügige Zehenbox, in der sich die Zehen im Schuh natürlich aufspreizen können, garantiert Speed-Hikern ein natürliches und agiles Laufgefühl auf schwierigen Pfaden. Die Zehenfreiheit fördert die Balance und Flexibilität der Läufer und stärkt gleichzeitig ihre Fußmuskulatur.

toefreedom verbessert die Stabilität beim Speed-Hiking

„Eine gute Körperbalance ist für Speed-Hiker wichtig, um sicher und verletzungsfrei an ihr Ziel zu kommen“, erklärt Joe-Nimble-Gründer Sebastian Bär, selbst passionierter Läufer. „Wir sind überzeugt davon, dass sich die Balance beim Speed-Hiking erheblich verbessert, wenn die Zehen genug Platz haben, um ihre natürliche Stabilisierungsfunktion des Körpers zu erfüllen. Das ist die Idee hinter unserer toefreedom-Philosophie. Und das ist auch das Konzept hinter dem neuen Mountain Addict.“

Neben Zehenfreiheit als Kern-DNA der Marke setzte Joe Nimble beim Design des neuen Mountain Addict in allen Aspekten auf Leichtigkeit und Funktionalität:

* der weiche Schaft aus Mikrofaser und Mesh ist rundum robust konstruiert und verzichtet auf störende Nähte

* der Knöchelbereich ist angenehm weich abgepolstert und bietet einen angenehmen Ausschnitt an der Achillessehne

* über den obersten Schnellschnürhaken lässt sich der Halt am Fuß perfekt individuell einstellen

* die Zwischensohle ist aus leichtem, dämpfenden EVA-Schaum

* die teilweise biobasierte, wasserdichte und atmungsaktive Sympatex-Membran schützt den Fuß verlässlich gegen Nässe

Einzigartig ist auch das Laufsohlenkonzept, das in Zusammenarbeit mit Vibram speziell für den Einsatz im Gelände entwickelt wurde. Auf Basis der widerstandsfähigen VIBRAM Litebase Megagrip compound Gummimischung entstand eine Laufsohle, die bei geringem Abrieb und Gewicht sowohl auf trockenem als auch auf nassem Terrain ein hohes Maß an Rutschfestigkeit, Stabilität und Komfort bietet. Das innovative TractionLug-Profil vergrößert dank eines exklusiven Designs der Mikrostollenelemente auf der Oberfläche der Stollen die Kontaktfläche mit dem Boden um 50 Prozent, was die Traktion im Vergleich zu einem normalen Profil um bis zu 25 Prozent steigert und sowohl bergauf als auch bergab eine größere Stabilität bietet.

Der Mountain Addict ist ab März 2024 im Web bei Joe Nimble für Damen (UK 3-8) und Herren (UK 6-13) erhältlich. Die unverbindliche Preisempfehlung liegt bei 269,00 Euro.

Die Features im Überblick:

Gewicht: 425 Gramm

Mittelsohlen-Technologie:

* leichte Vibram EVA Mittelsohle

* anhaltende Performance bei minimalem Gewicht

* 31mm Stack height (Ferse)

* 4mm Sprengung

Materialien:

* Obermaterial: Robustes und widerstandsfähiges Mesh und Mikrofaser

* Futter: Atmungsaktives Mesh Textil

* wasserdichte Sympatex Membran (

