Maximale Effizienz: Virtuelle Assistenzen revolutionieren die „alte“ Arbeitswelt

Kümmern Sie sich um Ihr Geschäft – den Rest erledigen wir remote!

Unsere Welt dreht sich schneller denn je, gerade die Corona-Pandemie hat in vielen Bereichen des Lebens Veränderungen herbeigeführt – auch zum Wohle der Gesellschaft. So hat etwa die Digitalisierung in der Arbeitswelt deutliche Fortschritte gemacht. Dazu kommen neue Arbeitsmodelle, die dem Home-Office in seiner Entwicklung als Erfolgs-Keimzelle in einer agilen Arbeitswelt verhelfen. Virtuelle Assistenz heißt ein Zauberwort, das vor allem eine neue Haltung gegenüber der „alten“ Arbeitswelt voraussetzt. Das Ziel: Unternehmen auch in turbulenten Zeiten konkurrenzfähig zu halten – mit veränderten Personal-Ressourcen. Kirstin S. Garnatz, Gründerin von kg.remote, erklärt: „Unternehmen müssen über neue Strukturen nachzudenken, um auch zukünftig konkurrenzfähig zu sein – so müssen Arbeitsmodelle sowohl in räumlicher als auch in zeitlicher Hinsicht zunehmend flexibler werden“, so Garnatz. Viele Bereiche könnten daher kostengünstig an so genannte Remote-Kräfte übertragen werden, die räumlich nicht im Unternehmen verankert sind, sich aber sowohl individuell als auch punktgenau auf den Arbeitgeber einstellen könnten. „Das schafft größtmögliche Effizienz auf beiden Seiten“, weiß Garnatz. Flexibilität ist daher die Basis und bedeutet gleichzeitig maximale Wirtschaftlichkeit. Ein weiterer Vorteil: Der Schwerpunkt kehrt zurück auf ökonomische und strategische Fragen sowie weitere bedeutende Dinge im Leben: den veränderten Berufs- und Privatalltag unter einen Hut bringen und diese weitsichtig managen. Dazu sei es immer bereichernd, mit neuen Menschen konfrontiert zu werden und von deren Erfahrung und Expertise zu profitieren. Kirstin Garnatz verspricht: „Gemeinsam geben wir Ihrem Unternehmen eine flexible und agile Organisationsstruktur, die Ihnen eine stärkere Fokussierung auf das Kerngeschäft ermöglicht – damit ihr Geschäftsmodell erfolgreich bleibt. Mein Tipp: Bleiben Sie nicht neugierig – lassen Sie uns sprechen!“

Die Erfolgsbasis: kg.remote schafft effiziente Büroorganisation.

Konkurrenzfähig in turbulenten Zeiten zu bleiben, heißt auch, über neue Organisationsstrukturen nachzudenken und diese zeitnah umzusetzen. kg.remote unterstützt seine Kunden in der Gestaltung und Umsetzung neuer Arbeitsmodelle – räumlich und zeitlich flexibel und damit wesentlich effizienter. kg remote ist die virtuelle Assistenz und Impulsgeber für das agile „Lean Office. Unternehmen können zeitintensive Aufgaben abgeben, um den Fokus auf die wesentlichen Unternehmensaufgaben zu setzen. kg.remote – Damit ihr Geschäftsmodell erfolgreich bleibt!

