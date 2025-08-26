Maxus Mining berichtet über Explorationserkenntnisse aus dem Projekt Lotto in British Columbia

Unerschlossenes Potenzial für die Auffindung von Wolfram- und kritischen Mineralvorkommen in der Trail Creek Mining Division

27. Oktober 2025, Vancouver, B.C. -/ IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich, eine Zusammenfassung der wichtigsten Explorationsergebnisse aus seinem 3.054 Hektar großen Projekt Lotto (Lotto oder das Projekt) in British Columbia bereitzustellen (siehe Abbildung 1). Das Unternehmen hat eine umfassende Prüfung von mehr als fünfzehn (15) historischen Bewertungsberichten absolviert, die mehrere historische kritische Mineralvorkommen und höffige polymetallische Explorationsziele für Wolfram und andere kritische Metalle beschreiben.

Wichtigste Erkenntnisse:

– Hochgradige Wolfram-Mineralisierung: Historische Proben mit sichtbarer Scheelit-Mineralisierung aus dem Vorkommen Loto 3 lieferten Analyseergebnisse von bis zu 10,97 % WO3.1

– Potenzial für polymetallische Vorkommen: Bei historischen geochemischen Bodenprobenahmen wurden Zonen mit anomalen Mo-, Cu-, Ag-, Zn- und W-Werten im Bereich des Vorkommens Midas ermittelt, die mit wichtigen strukturellen Kontrollen in Zusammenhang stehen.

– Hervorragende Jurisdiktion & Standort: Lotto ist über den Straßenweg zugänglich und befindet sich in strategisch günstiger Lage entlang des Crowsnest Highway im Trail Creek Mining District, weniger als 20 Kilometer von Castlegar (BC) entfernt.

Scott Walters, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: Die historischen Ergebnisse aus dem Konzessionsgebiet Lotto geben überzeugende Hinweise auf ein starkes Entdeckungspotenzial auf dem gesamten Projektgebiet. Angesichts vielversprechender Molybdän-, Silber- und Kupferwerte aus dem Gebiet Midas sowie hochgradiger Wolframvorkommen im Gebiet Loto 3 bietet das Projekt Potenzial für die Auffindung traditioneller und kritischer Mineralvorkommen. Diese Ergebnisse bestärken uns in unserer Überzeugung, dass Lotto im Zuge der Erschließung seines Potenzials für mehrere Metalle durch moderne Exploration einen bedeutenden Wert liefern kann.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81545/Maxus_271025_DEPRCOM.001.jpeg

Abbildung 1: Lageplan des Projekts Lotto

Über das Projekt Lotto

Das Projekt erstreckt sich über 3.054 Hektar an Flächen mit Explorationspotenzial für kritische Minerale in der Region Kootenay bzw. der Trail Creek Mining Division in British Columbia, einem ertragreichen Mineralrevier mit hervorragenden Infrastruktureinrichtungen, die laufende Explorations- und Erschließungsarbeiten unterstützen. Das Projekt befindet sich 19 Kilometer west-südwestlich von Castlegar und ist direkt vom Crowsnest Highway aus erreichbar.

Aus geologischer Sicht ist das Projektgebiet von Gestein der Coryell Plutonic Suite unterlagert, wobei das Intrusionspaket von ausgeprägten von Ost nach West streichenden Brekzienzonen durchkreuzt wird. Jüngere Quarz- und Quarz-Magnetit-Erzgang-Stockwerke überlagern das Nebengestein und ältere Brekzien und sind insbesondere entlang des Rands der Brekzienstrukturen gut ausgebildet. Das Gebiet bietet aufgrund seiner strukturellen Komplexität ideale Leiter und Kontrollen für eine Mineralisierung. Innerhalb und entlang des Randbereichs der Brekzienzonen sowie innerhalb von Scherzonen in Zusammenhang mit einer Chlorit-Magnetit-Alteration konnte eine Molybdänitmineralisierung festgestellt werden.1

Das Projekt ist Standort von zwei bemerkenswerten historischen Vorkommen. Das Vorkommen Loto 3 im südöstlichen Teil des Projekts weist eine Scheelit-Mineralisierung (Ca(WO4)) innerhalb eines 9 Meter mächtigen Erzgangs auf, der auf einem Straßenschnitt des Highway freigelegt ist.2 Das Vorkommen Midas im Nordwesten des Projektgeländes besteht aus mineralisierten quarzreichem Granit-(Alaskit)-Skarn. Alaskitskarne kommen häufig in Vergesellschaftung mit Wolframlagerstätten bzw. Vorkommen anderer Metalle mit wirtschaftlicher Bedeutung vor, was das Mineralpotenzial des Gebiets unterstreicht.2

Das technische Team des Unternehmens hat mehr als fünfzehn (15) historische Bewertungsberichte über das Projekt geprüft und die entsprechenden Daten und Informationen in eine zentralisierte GIS-Datenbank eingepflegt. Der Großteil der historischen Arbeiten konzentrierte sich auf die Vorkommen Midas und Loto 3 und liefert eine wertvolle Grundlage für moderne Explorationsprogramme.

Vorkommen Midas

Im Gebiet Midas auf dem Projekt wurden bei historischen geophysikalischen und geochemischen Bodenuntersuchungen mehrere Zonen mit anomalen Mo-, Cu-, Ag-, Zn- und W-Werten abgegrenzt. Die kritischen Metallanomalien stimmen mit kartierten Brekzienzonen auf dem Projekt überein. Biochemische Probenahmen im Jahr 1973 lieferten 9.500 ppb Mo in einer Probe diesem Gebiet.3 Im Zuge eines Diamantbohrprogramms wurde 1973 eine Reihe der anomalen Zonen erprobt, wobei mehrere mächtige Brekzienzonen mit einer Mo-, Cu- und Ag-Mineralisierung abgegrenzt werden konnten (siehe Tabelle 1). Die Bohrungen bestätigten die strukturelle Kontrolle der Mineralisierung in den in Ost-West-Richtung streichenden Brekzienzonen, die nach wie vor offen und unzureichend erkundet sind.2

Tabelle 1: Wichtigste Ergebnisse der historischen Bohrungen auf dem Konzessionsgebiet Lotto

Bohrloch Beste Abschnitte Wirtsgestein

DDH 3 0,37 % Cu; 0,17 % Mo; 10,3 ppm Ag auf 0,3 m Andesit

DDH 6 0,38 % Cu; 0,011 % Mo; 27,43 ppm Ag auf 4,57 m Syenit-Porphyr

DDH 6 0,035 % Mo auf 3,05m Brekzienzone

DDH 7 0,15 % MoS2 auf 57,9m; einschl. 0,36 % MoS2 auf 15,24 m Brekzienzone in

Syenit-Porphyr

Quellenangabe 2: ARIS 5197. Sellmer, H.W. and DePaoli, G.M., 1974. 1973 Geological, Geochemical, and Geophysical Assessment Report

Wichtigste historische Ergebnisse aus Loto 3

Im Zuge historischer Kartierungen auf dem Projekt wurde eine 10 Meter mächtige Zone mit Quarzgängen abgegrenzt, die in unterschiedlichen Mengen Scheelit enthielten. Darüber hinaus lieferten Proben aus einer historischen Grube, rund 60 m nördlich der Quarzzone, ebenfalls eine bemerkenswerte Scheelit-Mineralisierung. Eine aus dieser Grube entnommene Probe (Grubenprobe; Tabelle 2) enthielt 10,97 % Wolframoxid (WO3).

Tabelle 2: Wichtigste Analyseergebnisse aus Loto 3

Probe Gesteinsart Easting Northing WO3 (%)

PIT Alaskitskarn 432286 5458044 10,97

Quellenangabe 1: ARIS 8187. Paszty, S., 1980. Assessment Report of Loto #3 Claim, Nancy Greene Lake, B.C.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81545/Maxus_271025_DEPRCOM.002.png

Abbildung 2: Karte des Projekts Lotto mit den wichtigsten historischen Ergebnissen

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., einer technischen Beraterin des Unternehmens und einer qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, was eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen umfasste.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt.

Quellennachweis

1 ARIS 8187. Paszty, S., 1980. Assessment Report of Loto #3 Claim, Nancy Greene Lake, B.C.

2 ARIS 5197. Sellmer, H.W. and DePaoli, G.M., 1974. 1973 Geological, Geochemical, and Geophysical Assessment Report

3 ARIS 4236. Veerman, H., 1973. Geochemical Report on the Deer 27 and Deer 28 Mineral Claims Located 30 Miles West of Castlegar, B.C. at the Headwaters of Shield Creek in the Trail Creek Mining Division.

NI 43-101 – Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland P.Geo., 14. August 2024.

Open File 1992-11, Map Number 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 – Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 –

minfile.gov.bc.ca/report.aspx?f=PDF&r=Inventory_Detail.rpt&minfilno=082FSW228

¶ Equinox Resources – 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb – cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02878498-6A1236703

Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 gpt Au Over 0.5 m In 2024 Drilling – 24. Februar 2025 – endurancegold.com/news-releases/endurance-summarizes-antimony-results-from-the-reliance-gold-project-bc-best-intervals-include-19.2-antimony-and-2.16-ppm-au/

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich um den Ausbau seines vielfältigen Portfolios an Explorationskonzessionen, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain umfasst. Davon verteilen sich 8.920 Hektar auf drei Antimonprojekte, 3.123 Hektar auf das Kupferprojekt Penny und die restlichen 3.054 Hektar auf das Wolframprojekt Lotto.

Das Kupferprojekt Penny mit einer Grundfläche von rund 3.123 Hektar ist seit mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, wobei die jüngsten Arbeiten Gesteinsprobenahmen und in geringfügigem Maße geologische Kartierungen umfassten. Das Kupferprojekt Penny befindet sich unweit der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, das im vergangenen Jahr das Interesse von Junior-Explorationsunternehmen, aber auch von großen Konzernen geweckt hat. Im Rahmen eines Arbeitsprogramms im Jahr 2017 wurden auf dem Kupferprojekt Penny 17 Stichproben entnommen, die Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten.

Auf dem Antimonprojekt Quarry in der kanadischen Provinz British Columbia wurden in einer historischen Probe Analysewerte von 0,89 ppm Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 % ppm Ag und 20 % Sb ermittelt3. Eine ausgewählte Stichprobe, die im Jahr 1980 auf dem Wolframprojekt Lotto aus einem Quarzerzgang mit Scheelit entnommen wurde, lieferte einen Gehalt von 10,97 % WO§. Die Antimonprojekte Alturas und Hurley sind ebenfalls strategisch günstig positioniert. Auf dem Projekt Alturas wurde vor Kurzem hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit Gehalten von bis zu 69,98 % Sb entdeckt¶. Hurley grenzt an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp., wo im Rahmen des Bohrprogramms 2024 Antimonergebnisse von bis zu 19,2 % Sb zusammen mit 2,16 ppm Au auf 0,5 m ermittelt wurden.

Für das Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemitteilung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über das Projekt und sein Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für das Projekt, die Durchführung weiterer Explorationsarbeiten auf dem Projekt in der Zukunft. Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemitteilung.

