Maxus Mining und Palliser Exploration schließen erfolgreiche Explorationsprogramme 2025 auf vier Konzessionsgebieten für kritische Minerale ab

14. Oktober 2025 – Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | FWB: R7V) freut sich, den Abschluss des Bodenexplorationsprogramms 2025 (das Programm) auf seinen vier kritischen Mineralprojekten bekannt zu geben, nämlich dem Projekt Quarry, dem Projekt Hurley, dem Projekt Lotto und dem Projekt Alturas (die Konzessionsgebiete oder die Projekte) in der kanadischen Provinz British Columbia (siehe Abbildung 1). Palliser Exploration Ltd. (Palliser) wurde mit der Durchführung des Programms beauftragt, das im September und Oktober 2025 erfolgreich, termingerecht und innerhalb des Budgets abgeschlossen wurde.

Highlights des Programms

– Auf den Konzessionsgebieten wurden insgesamt mehr als zweihundert (+ 200) Gesteinsproben an der Oberfläche entnommen und zur geochemischen Multi-Element-Analyse an AGAT Laboratories Ltd. (AGAT) geschickt. Die Analyseergebnisse werden veröffentlicht, sobald sie vorliegen.

– Alturas East – Im Zuge der Exploration wurden die Standorte historischer Stollen bestätigt und eine stark oxidierte Verwerfungszone mit sichtbarer Sulfidmineralisierung, einschließlich Pyrit, Pentlandit und Chalkopyrit, sowie einer sekundären Kupfermineralisierung (Malachit, Chrysokoll) ermittelt. Das Vorkommen eines massiven eisernen Huts (lettenartige Alteration) und felsischer Intrusionsgänge mit Alterationshöfen deutet auf ein komplexes und möglicherweise mineralreiches geologisches Umfeld hin.

– Alturas West – Die Teams haben zugängliche und relativ ebene Bereiche identifiziert, die sich als Bohrstandorte eignen würden. Diese vorrangigen Ziele knüpfen direkt an die Ergebnisse der Oberflächenprobenahmen 2024 an, die hervorragende Gehalte von bis zu 69,98 % Antimon ergeben haben¶. Damit können auf dem Projekt kurzfristig Bohrungen durchgeführt werden.

– Konzessionsgebiet Hurley – Die Mitarbeiter im Feld konnten eine sichtbare Stibnitmineralisierung und die Standorte historischer Antimonvorkommen bestätigen, was das Potenzial des Projekts für die Auffindung hochgradiger kritischer Mineralvorkommen stärkt. In Quarzgängen konnte ebenfalls eine sichtbare Arsenopyrit-Pyrit-Mineralisierung festgestellt werden.

– Konzessionsgebiet Quarry – Es konnten Proben zahlreicher bleiglanzführender Quarzgänge in Ausbissen und Lesesteinen in mehreren Zonen entnommen werden, was die Argumente für eine weit verbreitete Blei-Silber-Mineralisierung untermauert.

– Konzessionsgebiet Lotto – Bei den Feldarbeiten konnten breite Gebiete mit Oxidationserscheinungen und intrusiven Gesteinseinheiten ermittelt werden, die ein sehr höffiges geologisches Milieu für eine kritische Mineralisierung darstellen. Die Entdeckung von Quarzgängen mit lilafarbenem Fluorit deutet auf eine späte hydrothermale Aktivität hin – ein Merkmal ertragreicher Mineralisierungssysteme.

Scott Walters, Chief Executive Officer des Unternehmens, sagt dazu: Unser Explorationsprogramm 2025 ist ein wichtiger Schritt nach vorne für Maxus Mining. Mit der gleichzeitigen Weiterentwicklung von vier Projekten in British Columbia konnten wir nicht nur starke technische Ergebnisse erzielen, sondern auch eine solide Grundlage für die nächste Entdeckungsphase schaffen. Die vielfältigen Mineralisierungsarten, die wir ermitteln konnten, unterstreichen die großen Chancen, die unser Portfolio bietet. Wir sind begeistert vom Potenzial, das diese Projekte im Hinblick auf eine langfristige Wertschöpfung für unsere Aktionäre besitzen. Das Programm wurde zeit- und budgetgerecht abgeschlossen und wir sind nun gut aufgestellt, um Schwung für 2026 und darüber hinaus aufzubauen.

Explorationsprogramm im Herbst 2025

Das Unternehmen hatte Palliser mit der Durchführung eines eingehenden Prospektions-, Kartierungs- und Probenahmeprogramms auf den kritischen Mineralprojekten Quarry, Hurley, Lotto und Alturas in British Columbia (Kanada) beauftragt. Das Programm war darauf ausgelegt, mehrere historische Mineralisierungsvorkommen an der Oberfläche in den Projekten zu bewerten. Die Mitarbeiter vor Ort entnahmen mehr als zweihundert (+ 200) Stichproben, absolvierten geologische Kartierungen des Grundgesteins (siehe Abbildung 2) und bestätigten mehrere Mineralisierungsvorkommen (siehe Abbildungen 3 bis 5). Alle entnommenen Proben wurden zur Aufbereitung, Verarbeitung und Multi-Element-Analyse mit dem ICP-MS-Verfahren bei der Einrichtung von AGAT in Calgary (Alberta) eingereicht; die Ergebnisse werden veröffentlicht, sobald das Unternehmen sie erhalten und geprüft hat. AGAT ist ein gemäß ISO-IEC 17025:2017 und dem Standards Council of Canada zertifiziertes Analyselabor. Im Einklang mit den Protokollen des Unternehmens zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle (QA/QC) wurden Leerproben, Standardreferenzmaterialien sowie Doppelproben in regelmäßigen Abständen in die Probencharge gegeben.

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81353/MAXM_141025_DEPRcom.001.png

Abbildung 1: Portfolio der kritischen Mineralprojekte von Maxus Mining in British Columbia (Kanada)

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81353/MAXM_141025_DEPRcom.002.png

Abbildung 2: Geologe von Palliser vermisst geologische Strukturen bei einem mit einem Lastkraftwagen zugänglichen Ausbiss bei Hurley East

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81353/MAXM_141025_DEPRcom.003.png

Abbildung 3: Projekt Altura East: (links) massiver eiserner Hut, (rechts) historischer Schacht in Gestein mit ausgeprägter Quarzäderung

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81353/MAXM_141025_DEPRcom.004.png

Abbildung 4: Projekt Hurley East: (links) Quarzgang-Lesestein mit gebänderter Stibnitmineralisierung, (rechts) Quarzgang mit gebänderter Arsenopyrit-Pyrit-Mineralisierung

www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/81353/MAXM_141025_DEPRcom.005.png

Abbildung 5: Projekt Quarry: Bleiglanzmineralisierung in Quarzgängen

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemeldung wurden von Morgan Verge, P.Geo., einer technischen Beraterin des Unternehmens und einer qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf den Konzessionsgebieten geprüft, was eine Überprüfung der historischen Probenahmen, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen umfasste.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf den Konzessionsgebieten. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten – unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt – nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die erzielt werden könnten.

Quellennachweis

NI 43-101 – Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland P.Geo., 14. August 2024.

Open File 1992-11, Map Number 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 – Loto 3 , Stichprobe aus dem Jahr 1980 –

minfile.gov.bc.ca/report.aspx?f=PDF&r=Inventory_Detail.rpt&minfilno=082FSW228

¶ Equinox Resources – 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb – cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-02878498-6A1236703

Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 gpt Au Over 0.5 m In 2024 Drilling – 24. Februar 2025 – endurancegold.com/news-releases/endurance-summarizes-antimony-results-from-the-reliance-gold-project-bc-best-intervals-include-19.2-antimony-and-2.16-ppm-au/

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Rechtsgebieten gerichtet ist. Das Unternehmen bemüht sich um den Ausbau seines vielfältigen Portfolios an Explorationskonzessionen, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain umfasst. Davon verteilen sich 8.920 Hektar auf drei Antimonprojekte, 3.123 Hektar auf das Kupferprojekt Penny und die restlichen 3.054 Hektar auf das Wolframprojekt Lotto.

Das Kupferprojekt Penny mit einer Grundfläche von rund 3.123 Hektar ist seit mehr als 100 Jahren Gegenstand von Explorationsaktivitäten, wobei die jüngsten Arbeiten Gesteinsprobenahmen und in geringfügigem Maße geologische Kartierungen umfassten. Das Kupferprojekt Penny befindet sich unweit der bedeutenden, ehemals aktiven Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, das im vergangenen Jahr das Interesse von Junior-Explorationsunternehmen, aber auch von großen Konzernen geweckt hat. Im Rahmen eines Arbeitsprogramms im Jahr 2017 wurden auf dem Kupferprojekt Penny 17 Stichproben entnommen, die Kupferwerte von bis zu 1.046 ppm Cu (TK17-149c), 1.808 ppm Cu (TK17-28) und 2.388 ppm Cu (TK17-12) lieferten.

Auf dem Antimonprojekt Quarry in der kanadischen Provinz British Columbia wurden in einer historischen Probe Analysewerte von 0,89 ppm Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 % ppm Ag und 20 % Sb ermittelt3. Eine ausgewählte Stichprobe, die im Jahr 1980 auf dem Wolframprojekt Lotto aus einem Quarzerzgang mit Scheelit entnommen wurde, lieferte einen Gehalt von 10,97 % WO§. Die Antimonprojekte Alturas und Hurley sind ebenfalls strategisch günstig positioniert. Auf dem Projekt Alturas wurde vor Kurzem hochgradiges, natürlich vorkommendes Antimon mit Gehalten von bis zu 69,98 % Sb entdeckt¶. Hurley grenzt an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp., wo im Rahmen des Bohrprogramms 2024 Antimonergebnisse von bis zu 19,2 % Sb zusammen mit 2,16 ppm Au auf 0,5 m ermittelt wurden.

Für das Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Direktor

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

Haftungsausschluss in Bezug auf zukunftsgerichtete Informationen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und zukunftsgerichtete Informationen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen. Die Verwendung von Wörtern wie annehmen, glauben, schätzen, erwarten, anvisieren, planen, prognostizieren, können, würden, könnten, vorsehen und ähnlichen Wörtern oder Ausdrücken in dieser Pressemeldung dient der Kennzeichnung von zukunftsgerichteten Aussagen oder Informationen.

Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

Diese Pressemeldung enthält zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der kanadischen Wertpapiergesetze. Aussagen, die sich nicht auf historische Fakten beziehen, können zukunftsgerichtete Informationen darstellen und beinhalten, sind aber nicht beschränkt auf Aussagen über die Konzessionsgebiete und ihr Mineralisierungspotenzial, die Zielsetzungen, Ziele oder zukünftigen Pläne des Unternehmens für die Konzessionsgebiete, die Durchführung weiterer Explorationsarbeiten auf den Konzessionsgebiete in der Zukunft, die erwarteten Ergebnisse des Programms. Im Hinblick auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen hat das Unternehmen zahlreiche Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug darauf, dass die geologische, metallurgische, technische, finanzielle und wirtschaftliche Beratung, die das Unternehmen erhalten hat, zuverlässig ist und auf Praktiken und Methoden basieren, die den Industriestandards entsprechen. Obwohl das Unternehmen diese Annahmen für vernünftig hält, sind diese Annahmen naturgemäß erheblichen Ungewissheiten und Unwägbarkeiten unterworfen. Darüber hinaus gibt es bekannte und unbekannte Risikofaktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften des Unternehmens wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den hier enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören unter anderem: Schwankungen der Rohstoffpreise und Wechselkurse; Ungewissheiten in Bezug auf die Interpretation von Bohrergebnissen und auf die Geologie, die Kontinuität und den Gehalt von Kupfer-, Gold-, Wolfram-, Antimon- und anderen Metalllagerstätten; die Ungewissheit von Schätzungen der Kapital- und Betriebskosten, Gewinnungsraten, Produktionsschätzungen und geschätzten wirtschaftlichen Erträgen; die Notwendigkeit der Zusammenarbeit mit Regierungsbehörden bei der Exploration und Erschließung von Konzessionsgebieten und die Erteilung erforderlicher Genehmigungen; die Notwendigkeit, zusätzliche Finanzmittel für die Erschließung von Konzessionsgebieten zu beschaffen, und die Ungewissheit hinsichtlich der Verfügbarkeit und der Bedingungen zukünftiger Finanzierungen; die Möglichkeit von Verzögerungen bei Explorations- oder Erschließungsprogrammen oder bei Bauprojekten und die Ungewissheit, ob die erwarteten Programmmeilensteine erreicht werden; die Ungewissheit hinsichtlich der rechtzeitigen Verfügbarkeit von Genehmigungen und anderen behördlichen Zulassungen; erhöhte Kosten und Betriebseinschränkungen aufgrund der Einhaltung von Umwelt- und anderen Anforderungen; erhöhte Kosten, die die Metallindustrie betreffen, und verstärkter Wettbewerb in der Metallindustrie um Konzessionsgebiete, qualifiziertes Personal und Management. Alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen sind in ihrer Gesamtheit durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt, und das Unternehmen lehnt jede Verpflichtung ab, solche zukunftsgerichteten Informationen zu überarbeiten oder zu aktualisieren oder das Ergebnis von Überarbeitungen der hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen öffentlich bekannt zu geben, um zukünftigen Ergebnissen, Ereignissen oder Entwicklungen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die Canadian Securities Exchange (CSE) übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Maxus Mining Inc.

Scott Walters

6th Floor – 905 West Pender

V6C 1L6 Vancouver, BC

Kanada

email : info@maxusmining.com

Pressekontakt:

Maxus Mining Inc.

Scott Walters

6th Floor – 905 West Pender

V6C 1L6 Vancouver, BC

email : info@maxusmining.com

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Aventis Energy gibt Ernennung von Chris Fozard zum technischen Berater bekannt Millennial Potash durchteufet 101,45 m kumulative Kalidicke einer hochgradigen Carnallitit-Mineralisierung in Bohrloch BA-004 seines Banio-Kaliprojekts in Gabun