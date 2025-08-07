Maxus Mining erwirbt 100%ige Beteiligung am Kupferprojekt Penny in British Columbia

Das Projekt umfasst ein großes prospektives Landpaket in einer fest etablierten Bergbaujurisdiktion mit umfangreicher historischer Exploration.

19. Mai 2026 / Vancouver, B.C. / IRW-Press / Maxus Mining Inc. (Maxus oder das Unternehmen) (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) freut sich bekannt zu geben, dass es eine rechtliche und wirtschaftliche Beteiligung in Höhe von einhundert Prozent (100 %) am Kupferprojekt Penny (das Projekt Penny, Penny oder das Projekt) erworben hat, welches sich in der Nähe von Kimberley in British Columbia befindet (siehe bitte Abbildung 1).¹

Das Unternehmen hat alle Verpflichtungen im Rahmen seiner Kaufvereinbarung (die Optionsvereinbarung) erfüllt, wodurch sich Maxus die volle Eigentümerschaft des Projekts Penny gesichert hat.

Überblick über das Kupferprojekt Penny

Das Projekt Penny besteht aus etwa 3.123 Hektar in einer produktiven Bergbauregion im Südosten von British Columbia in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley, British Columbia.¹ Das Projekt beherbergt zahlreiche historische Mineralvorkommen und profitiert von mehr als einem Jahrhundert dokumentierter Explorationsaktivitäten.

Historische und kürzliche Explorationsarbeiten auf Penny beinhalteten geologische Kartierungs-, Prospektions- und Gesteinsprobenahme-Programme, welche auf eine kupferreiche Mineralisierung abzielen, die mit vorteilhaften regionalen Strukturen und Alterationssystemen einhergeht. Vor Maxus umfassten kürzliche auf dem Projekt abgeschlossene Arbeitsprogramme geologische Kartierungen und Gesteinsprobenahmen, wobei das Probenahmeprogramm von 2017 Kupferwerte von 1046 ppm Cu (TK17-149c), 1808 ppm Cu (TK17-28) und 2388 ppm Cu (TK17-12) ergab.¹ Seit seiner Beteiligung am Projekt hat Maxus eine hochauflösende MobileMT-Untersuchung durchgeführt, gefolgt von geologischen Kartierungen und Gesteinsprobenahmen, bei denen Proben Kupferwerte von bis zu 0,34 % Cu lieferten.2

Das Projekt ist strategisch in einem aktiven Bergbaudistrikt gelegen, der stetig erhebliche Explorations- und Erschließungsfinanzierungen für sich gewinnt.

Höhepunkte der Transaktion

· 100%ige Eigentümerschaft erzielt: Alle Anforderungen im Rahmen der Optionsvereinbarung wurden erfüllt, wodurch das volle rechtliche und wirtschaftliche Eigentum des Projekts Penny gesichert ist.

· Strategische Kupferpräsenz: Penny stärkt das wachsende Portfolio von Maxus an kritischen Mineral- und polymetallischen Projekten in British Columbia.

· Potenzial in Distriktgröße: Das Projekt umfasst ein großes prospektives Landpaket in einer fest etablierten Bergbaujurisdiktion mit umfangreicher historischer Exploration.

· Betriebliche Flexibilität: Die volle Eigentümerschaft bietet Maxus die Flexibilität, die Exploration, die Identifizierung neuer Zielgebiete und künftige Erschließungsinitiativen im gesamten Projektgebiet im Einklang mit der Strategie des Unternehmens voranzutreiben.

Derzeit entwickelt Maxus die Explorationsplanung auf dem Projekt durch Zusammenstellung der historischen Daten, geologische Auswertung und Zielgenerierung weiter fort.

Wir sind sehr erfreut, den Erwerb einer 100%igen Beteiligung am Kupferprojekt Penny abgeschlossen zu haben, erklärte Scott Walters, CEO von Maxus. Kupfer ist nach wie vor ein Metall von kritischer Bedeutung und unterstützt die Elektrifizierung und das Infrastrukturwachstum weltweit. Penny verschafft Maxus Zugang zu einem hoch aussichtsreichen Kupferprojekt innerhalb eines produktiven Bergbaudistrikts. Die Sicherung der vollen Eigentümerschaft räumt dem Unternehmen die Flexibilität ein, die Exploration weiter voranzutreiben und das großräumige Potenzial des Projekts auszuwerten.

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Abbildung 1: Karte des Projekts Penny mit den Highlights des Explorationsprogramms 2025.

Die nächsten Schritte

Nach Sicherung der vollen Eigentümerschaft liegt der Schwerpunkt des Unternehmens nun auf:

· Fortentwicklung der geologischen und geophysikalischen Auswertung, um die Verfeinerung der Bohrziele zu optimieren;

· Integration vorliegender Datensätze in sich weiterentwickelnde geologische 2D- und 3D-Modelle; und

· Bewertung zukünftiger Explorationsprogramme quer über das gesamte Projekt.

Einzelheiten zur Optionsvereinbarung

Am 17. Mai 2024 hat das Unternehmen die Vereinbarung geschlossen, die Option von Andrew Molnar (der Optionsgeber) zu erwerben, folgendermaßen eine 100%ige Beteiligung an dem Projekt durch eine Kombination aus Barzahlungen und Emission von Stammaktien zu erwerben:

1) Zahlung von insgesamt 65.000 $ in bar an den Optionsgeber wie folgt:

a. 15.000 $ am oder vor dem 16. Juni 2024 (abgeschlossen);

b. 25.000 $ zum oder vor dem Zeitpunkt zehn Tage nach dem 8. Mai 2025 (das Listing-Datum) (abgeschlossen); und

c. 25.000 $ zum oder vor dem Zeitpunkt zehn Tage nach dem ersten Jahrestag des Listing-Datums (abgeschlossen); und

2) Emission von insgesamt 200.000 Stammaktien im Kapital des Unternehmens an den Optionsgeber zum oder vor dem Zeitpunkt zehn Tage nach dem Listing-Datum (abgeschlossen).

Im Rahmen dieser Vereinbarung nicht verbundener Parteien wurden keine Vermittlungsprovisionen gezahlt.

Erklärung der qualifizierten Sachverständigen

Die wissenschaftlichen und fachlichen Informationen in dieser Pressemitteilung wurden von Morgan Verge, P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einer qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift NI 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft, verifiziert und genehmigt. Frau Verge hat die Informationen bezüglich der historischen Exploration auf dem Projekt geprüft, einschließlich einer Überprüfung der historischen Proben, Analysen und Verfahren, die diesen Informationen zugrunde liegen, sowie der darin enthaltenen Meinungen.

Das Management weist ausdrücklich darauf hin, dass die historischen Ergebnisse, die von Betreibern unabhängig von Maxus erhoben und gemeldet wurden, von seiner qualifizierten Sachverständigen weder verifiziert noch bestätigt wurden; die historischen Ergebnisse bilden jedoch die wissenschaftliche Grundlage für die laufenden Arbeiten auf dem Projekt. Das Management weist darüber hinaus darauf hin, dass historische Ergebnisse, Entdeckungen und veröffentlichte Ressourcenschätzungen bei benachbarten oder nahegelegenen Mineralkonzessionsgebieten – unabhängig davon, ob es sich dabei um aktuelle oder historische Ressourcenschätzungen handelt – nicht zwangsläufig auf die Ergebnisse schließen lassen, die auf dem Projekt erzielt werden könnten.

Über Maxus Mining Inc.

Maxus Mining Inc. (CSE: MAXM | OTCQB: MXMGF | FWB: R7V) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung, den Erwerb und gegebenenfalls die Erschließung wirtschaftlicher Mineralkonzessionsgebiete in erstklassigen Jurisdiktionen gerichtet ist. Das Unternehmen treibt die Weiterentwicklung seines diversifizierten Portfolios, das nun etwa 15.098 Hektar an höffigem Terrain in British Columbia (Kanada) umfasst, aktiv voran.

Das Portfolio umfasst drei Antimonprojekte mit 8.920 Hektar Gesamtfläche, allen voran das Vorzeigeantimonprojekt Alturas, auf dem kürzlich hochgradiges natürlich vorkommendes Antimon mit einem Gehalt von bis zu 69,98 % Sb¶ entdeckt wurde. Das Unternehmen verfügt zudem über das Antimonprojekt Hurley, das an das Goldprojekt Reliance von Endurance Gold Corp. angrenzt, wo bei Bohrungen im Jahr 2024 19,2 % Sb und 2,16 g/t Au auf 0,5 m ermittelt wurden, und das Antimonprojekt Quarry, das in der Vergangenheit polymetallische Proben mit einem Gehalt von 0,89 g/t Au, 3,8 % Cu, 0,34 % Zn, 42,5 % Pb, 0,65 g/t Ag und 20 % Sb lieferte.

Teil des Portfolios von Maxus sind zudem das 3.054 Hektar große Wolframprojekt Lotto, wo eine ausgewählte Stichprobe aus einem scheelitführenden Quarzgang im Jahr 1980 einen Gehalt von 10,97 % WO§ ergab, sowie das 3.123 Hektar umfassende Kupferprojekt Penny, das auf eine über 100-jährige Explorationsgeschichte zurückblicken kann. Im Rahmen der jüngsten Arbeitsprogramme bei Penny erfolgten Gesteinsprobenahmen und geologische Kartierungen, wobei die Probenahmen im Jahr 2017 Kupferwerte von 1046 ppm Cu (TK17-149c), 1808 ppm Cu (TK17-28) und 2388 ppm Cu (TK17-12) lieferten. Das Projekt befindet sich in strategisch günstiger Lage in der Nähe der historischen Mine Sullivan in Kimberley (British Columbia), einem Gebiet, in dem weiterhin bedeutende Explorationsaktivitäten stattfinden.

Maxus Mining ist entschlossen, seine Projekte in British Columbia durch gezielte Explorationsprogramme auszubauen, die darauf ausgerichtet sind, den Wert mehrerer kritischer Mineralsysteme zu erschließen.

Quellennachweis

1 NI 43-101 – Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

2 Maxus Mining Pressemitteilung vom 9. Dezember 2025. Link

¶ Equinox Resources – 8. November 2024, Ultra High Grade Naturally Occurring Antimony at Alturas Project with Assays up to 69.98% Sb- Link

Endurance Summarizes Antimony Results From The Reliance Gold Project, BC – Best Intervals Include 19.2% Antimony And 2.16 ppm Au Over 0.5 m In 2024 Drilling – 24. Februar 2025 – Link

Open File 1992-11, Karte Nr. 10.

§ MILFILE No: 082FSW228 – Loto 3, Stichprobe aus dem Jahr 1980 – Link

NI 43-101 – Technical Report on the Penny Property British Columbia, NTS 82G/12 49° 55° North Latitude -115° 90° West Longitude, Derrick Strickland, P.Geo., 14. August 2024.

Im Namen des Board of Directors

Scott Walters

Chief Executive Officer, Director

+1 (778) 374-9699

info@maxusmining.com

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Zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen, die sich auf die künftige Mineralproduktion, die Liquidität, die Wertsteigerung und das Kapitalmarktprofil von Maxus, das künftige Wachstumspotenzial von Maxus und seinem Geschäft sowie auf künftige Explorationspläne beziehen, beruhen auf den begründeten Annahmen, Schätzungen, Erwartungen, Analysen und Meinungen des Managements auf Grundlage seiner Erfahrungen und seiner Wahrnehmung von Trends, aktuellen Bedingungen und erwarteten Entwicklungen sowie auf anderen Faktoren, die das Management unter den gegebenen Umständen für relevant und angemessen hält, die sich jedoch als falsch erweisen können. Es wurden Annahmen getroffen, unter anderem in Bezug auf den Preis von Kupfer, Gold, Wolfram, Antimon und anderen Metallen, die Explorations- und Erschließungskosten, die geschätzten Kosten für die Erschließung von Explorationsprojekten, die Fähigkeit von Maxus, sicher und effektiv zu arbeiten, und die Fähigkeit des Unternehmens, Finanzierungen zu angemessenen Bedingungen zu erhalten.

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