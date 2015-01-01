  • City-Car greift in Hamburg-Bergedorf an: Neuer Markenauftritt, mehr Leistung, klare Ansage im Mietwagenmarkt

    Der bisherige STARCAR-Standort am Curslacker Neuer Deich 66 positioniert sich neu: Ab sofort firmiert die Filiale als City-Car Autovermietung Hamburg-Bergedorf.

    BildEhemaliger STARCAR-Standort startet unter starker Marke – vertrautes Team bleibt an Bord.
    Der bisherige STARCAR-Standort am Curslacker Neuer Deich 66 positioniert sich neu: Ab sofort firmiert die Filiale als City-Car Autovermietung Hamburg-Bergedorf. Mit dem Markenwechsel wird die Zugehörigkeit zu einem bundesweit etablierten Mobilitätsnetzwerk sichtbar – und zugleich ein deutliches Signal in den regionalen Mietwagenmarkt gesendet. Für Kundinnen und Kunden bleibt dabei das Wichtigste bestehen: das vertraute Team, die persönliche Betreuung und die gewohnte Servicequalität. Bewährtes Team – Volle Einsatzbereitschaft – Neue Stärke im Hintergrund

    Der Standort wird weiterhin als Lizenzbetrieb von Sven Lange geführt. Das eingespielte Team, das bereits unter STARCAR für hohe Kundenzufriedenheit stand, bleibt vollständig erhalten. Langjährige Erfahrung, regionale Marktkenntnis und echte Kundenorientierung prägen weiterhin den Alltag am Standort. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stehen auch unter neuem Namen für schnelle Lösungen, direkte Kommunikation und maximale Einsatzbereitschaft.

    „Für unsere Kundinnen und Kunden ändert sich vor allem eines nicht: unser persönlicher Einsatz. Wir bleiben das gleiche Team mit der gleichen Haltung – nur mit deutlich mehr Möglichkeiten im Hintergrund. Die Einbindung in das City-Car Netzwerk stärkt unsere Leistungsfähigkeit erheblich und eröffnet uns neue Perspektiven im Hamburger Osten“, erklärt Sven Lange, Lizenzpartner der City-Car Autovermietung für Hamburg-Bergedorf.

    Mehr Leistung durch Integration in das City-Car Netzwerk

    Durch die vollständige Integration in die Markenstruktur von City-Car erweitert sich das Leistungsportfolio deutlich:

    o Zugriff auf eine größere Fahrzeugflotte
    o verbesserte Fahrzeugverfügbarkeit
    o bundesweite Geschäftskundenlösungen
    o moderne IT- und Buchungsprozesse
    o flexible Langzeit- und Flottenmodelle

    Damit wird aus dem ehemaligen STARCAR-Standort ein strategisch gestärkter Bestandteil eines professionellen, mittelständisch geprägten Mobilitätsverbunds.
    https://city-car-autovermietung.de/uber-uns/aktuelles/autovermietung-hamburg-bergedorf-standort-uebernommen

    Mobilitätslösungen für Hamburg-Bergedorf und den Wirtschaftsraum Ost

    Am Standort Hamburg-Bergedorf profitieren Privat- und Geschäftskunden von einem breiten Angebot:
    – Mietwagen aller Fahrzeugklassen
    – Transporter & Umzugsfahrzeuge
    – Lkw bis 7,5 Tonnen
    – Firmenfahrzeuge & Projektlösungen
    – Flexible Langzeitmieten
    – Ersatzmobilität für Werkstätten & Versicherungen

    Insbesondere Unternehmen in Bergedorf, Curslack, Allermöhe, Neuallermöhe, Reinbek sowie den umliegenden Gewerbegebieten erhalten maßgeschneiderte Mobilitätskonzepte – von kurzfristigen Engpasslösungen bis hin zu langfristigen Flottenvereinbarungen.

    E-Mail buchungsl@city-car-autovermietung.de
    Website www.city-car-autovermietung.de/station/city-car-hamburg-bergedorf

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    BEAUREAU
    Herr Patrick Hartung
    Isestrasse 87
    20149 Hamburg
    Deutschland

    fon ..: 01724104080
    web ..: https://www.beaureau.de
    email : ph@beaureau.de

    Klare Positionierung im Hamburger Mietwagenmarkt
    Die City-Car Autovermietung steht seit über 20 Jahren für mittelständische Stabilität, nachhaltiges Wachstum und persönliche Ansprechpartner. Mit rund 2.000 Fahrzeugen und knapp 30 Standorten bundesweit verbindet das Unternehmen professionelle Strukturen mit regionaler Verantwortung.
    Im Gegensatz zu zentral gesteuerten Konzernanbietern setzt City-Car bewusst auf:
    o direkte Erreichbarkeit
    o kurze Entscheidungswege
    o transparente Konditionen
    o individuelle Lösungen statt Standardprozesse
    Mit dem neuen Markenauftritt in Hamburg-Bergedorf sendet City-Car ein klares Signal: Starke Marke. Starkes Team. Starke Perspektive für den Hamburger Osten.

    Pressekontakt:

    City Car Autovermietung Hamburg Bergedorf
    Herr Sven Lange
    Curslacker Neuer Deich 66
    Hamburg 21029

    fon ..: +49 40 725 60 60
    email : buchungSL@city-car-autovermietung.de


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