CITY-CAR übernimmt STARCAR-Gründungsfiliale in Hamburg und stärkt Standorte in Deutschland

Die CITY-CAR Autovermietung baut ihre Marktpräsenz weiter aus und übernimmt im Zuge der aktuellen Entwicklungen im norddeutschen Autovermietungsmarkt mehrere bisherige STARCAR-Standorte.

In das CITY-CAR-Netz integriert werden die Filialen in Hamburg-Jenfeld, Hamburg-Bergedorf, Lübeck, Kiel, Braunschweig und Magdeburg, der Landeshauptstadt von Sachsen-Anhalt.

Besondere Bedeutung kommt dabei der Filiale in Hamburg-Jenfeld zu: Sie gilt als ursprüngliche Gründungsfiliale von STARCAR und ist damit historisch eng mit dem Aufbau des Unternehmens verbunden.

Neben Jenfeld werden auch die weiteren Standorte in der Metropolregion Hamburg sowie in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Sachsen-Anhalt strategisch gestärkt. Ziel ist es, gewachsene Marktpositionen zu sichern, regionale Strukturen auszubauen und Kundinnen und Kunden weiterhin verlässliche Mobilitätslösungen anzubieten.

„Wir sehen in der aktuellen Marktsituation eine Verantwortung gegenüber Mitarbeitenden, Kunden und regionalen Wirtschaftsstrukturen. Unser Anspruch ist es, bestehende Standorte nachhaltig weiterzuentwickeln und langfristig zu stabilisieren“, erklärt Geschäftsführer Thomas Leuckfeld.

Die übernommenen Filialen bleiben erhalten und werden in das bestehende CITY-CAR-System integriert. Die jeweiligen Teams vor Ort werden übernommen; der Geschäftsbetrieb läuft ohne Unterbrechung weiter.

https://city-car-autovermietung.de/uber-uns/aktuelles/fuenf-neue-standorte-city-car-expandiert-nach-norddeutschland/

Marktumfeld

Die Übernahme erfolgt in einem Marktumfeld, das von strukturellen Veränderungen geprägt ist.

Branchenanalysen gehen für den deutschen Autovermietungsmarkt von einem Jahresumsatz im niedrigen einstelligen Milliardenbereich aus. Gleichzeitig steht die Branche unter erheblichem Kostendruck – unter anderem durch gestiegene Fahrzeugpreise, veränderte Finanzierungsbedingungen und regulatorische Anforderungen.

Der deutsche Mietwagenmarkt ist durch mehrere tausend Stationen und einen Flottenbestand im hohen sechsstelligen Bereich geprägt. Nach dem pandemiebedingten Einbruch hat sich die Nachfrage deutlich erholt und liegt wieder auf stabilem Niveau. Gleichzeitig sind die Rahmenbedingungen anspruchsvoller geworden: Die Anschaffungskosten für Fahrzeuge sind in den vergangenen Jahren spürbar gestiegen, ebenso die Finanzierungskosten infolge höherer Zinsen.

Hinzu kommen erhöhte Restwertrisiken sowie längere Lieferzeiten bei Neufahrzeugen, was die Flottenplanung komplexer macht. Für Vermieter bedeutet dies einen höheren Kapitalbedarf pro Fahrzeug bei gleichzeitig steigendem Kostendruck.

Die Branche reagiert darauf mit strengerer Flottensteuerung, höherer Auslastungsorientierung und einer stärkeren Fokussierung auf margenstarke Segmente wie Transporter, Langzeitmieten und gewerbliche Kundenlösungen. Regionale Anbieter mit klarer Kostenstruktur und lokaler Marktverankerung können in diesem Umfeld wettbewerbsfähig agieren, sofern sie ihre Kapazitäten effizient steuern.

Strategische Einordnung

Vor diesem Hintergrund ist die Integration der Standorte in Hamburg-Jenfeld, Hamburg-Bergedorf, Lübeck, Kiel, Braunschweig und Magdeburg Teil einer langfristig ausgerichteten Expansionsstrategie.

Mit der Erweiterung stärkt CITY-CAR insbesondere ihre Präsenz in Hamburg-Ost, baut zugleich aber auch ihre überregionale Marktstellung in Norddeutschland weiter aus. Das Angebot umfasst weiterhin Pkw, Transporter, 7,5-t-Lkw, Langzeitmieten für Gewerbekunden sowie Ersatzmobilität im Schadenfall.

Die strategische Ausrichtung berücksichtigt sowohl die zunehmende Elektrifizierung der Fahrzeugflotten als auch die wachsende Bedeutung flexibler Mobilitätsmodelle im Unternehmens- und Privatkundensegment. Die Integration der Standorte ist somit nicht nur ein Schritt zur regionalen Stärkung, sondern auch eine unternehmerische Antwort auf die strukturellen Veränderungen im deutschen Mobilitätsmarkt.

CITY-CAR Autovermietung – Immer eine Idee besser.

www.city-car-autovermietung.de

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

City-Car Autovermietung

Herr Tom Drigalla

Delitzscher Str. 84-86

04129 Leipzig

Deutschland

fon ..: +49 395 36 94 99 90

web ..: https://www.city-car-autovermietung.de

email : presse@city-car-autovermietung.de

Über City-Car

Die City-Car Autovermietung steht seit über 20 Jahren für mittelständische Stabilität, persönliches Engagement und nachhaltiges Wachstum. Als bundesweit aktiver Mobilitätsdienstleister mit knapp 30 Standorten verbindet City-Car professionelle Strukturen mit regionaler Verantwortung.

Statt anonymer Service-Hotlines setzt das Unternehmen konsequent auf feste Ansprechpartner vor Ort, kurze Entscheidungswege und individuelle Lösungen für Privat- und Gewerbekunden. Mit einer Flotte von rund 2.000 Fahrzeugen – vom Kleinwagen über Transporter bis hin zu 7,5-t-Lkw – positioniert sich City-Car bewusst als qualitätsorientierte Alternative zu konzerngeführten Autovermietern und rein preisgetriebenen Anbietern.

Pressekontakt:

BEAUREAU

Herr Patrick Hartung

Isestrasse 87

20149 Hamburg

fon ..: 01724104080

email : ph@beaureau.de

Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.

Schulabgänger Werbegeschenke 2026 Wie lerne ich zu lernen?