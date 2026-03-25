AVGS Coaching: AVOCONS erweitert Netzwerk auf fast 170 Standorte in Deutschland

AVOCONS erweitert sein Coaching-Netzwerk bundesweit und stärkt mit neuen Standorten sowie einem größeren Expertenpool die Möglichkeiten für individuelles, gefördertes Karrierecoaching.

Berlin, 25.03.2026 – Die AVOCONS GmbH erweitert ihr bundesweites Angebot im Bereich AVGS Coaching und baut ihr Netzwerk weiter aus. Nach der Zulassung von zwölf neuen Schulungsstätten durch eine fachkundige Stelle verfügt das Unternehmen nun über nahezu 170 Standorte in ganz Deutschland.

Damit stärkt AVOCONS gezielt die regionale Verfügbarkeit von gefördertem Karrierecoaching und unterstützt Menschen in beruflicher Neuorientierung noch flächendeckender.

Mehr regionale Präsenz für Coaching und berufliche Neuorientierung

Der Ausbau folgt einer klaren strategischen Ausrichtung: Coaching soll dort stattfinden, wo Menschen Unterstützung benötigen. Im Fokus stehen regionale Nähe, persönliche Betreuung und ein leichter Zugang zu geförderten Angeboten.

Neue Standorte sind unter anderem in Berlin, Hamburg, Frankfurt am Main, Stuttgart, Dresden, Dortmund, Köln, Neuwied und Erkrath entstanden. Durch die Kombination aus großen Metropolregionen und wirtschaftlich wachsenden Städten entsteht eine breite und gleichzeitig gezielte Abdeckung.

Größeres Netzwerk mit rund 250 Coaches für passgenaues AVGS Coaching

Für Teilnehmende bedeutet der Ausbau vor allem mehr Auswahl und eine bessere individuelle Passung. Parallel zur Erweiterung der Standorte hat AVOCONS auch seinen Coachingpool ausgebaut und arbeitet aktuell mit rund 250 Coaches im AVGS Coaching zusammen.

Kundinnen und Kunden profitieren dadurch von einem erweiterten Expertennetzwerk, zusätzlichen Spezialisierungen und einer präziseren Abstimmung zwischen persönlichem Bedarf und Coachingprofil. Die neuen Schulungsstätten schaffen zudem die Grundlage für flexible Coachingformate, die sowohl vor Ort als auch remote genutzt werden können.

Ein zentraler Bestandteil bleibt die Qualität der Angebote. Alle neuen Standorte wurden im Rahmen der AZAV-Zertifizierung geprüft und zugelassen. Damit erfüllen die Coachingmaßnahmen die erforderlichen Qualitätsstandards und sind über den Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) förderfähig.

AVOCONS verbindet ein wachsendes Netzwerk mit digitalen Prozessen und individueller Betreuung. Terminorganisation und Matching werden systematisch unterstützt, während die persönliche Begleitung im Mittelpunkt bleibt. So entsteht ein skalierbares Angebot, das gleichzeitig auf individuelle Bedürfnisse eingeht.

„Unser Ziel ist es, AVGS Coaching nicht nur verfügbar zu machen, sondern wirklich zugänglich“, erklärt André Voltz, Geschäftsführer der AVOCONS. „Der Ausbau unseres Netzwerks ist die Grundlage dafür, Menschen individueller und passgenauer in ihrer beruflichen Neuorientierung begleiten zu können.“

Mit der Erweiterung auf nahezu 170 Standorte unterstreicht AVOCONS seine Position als einer der führenden Anbieter für AVGS Coaching und Karrierecoaching in Deutschland.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

AVOCONS GmbH

Frau Jasmin Haas

Friedrichstraße 171

10117 Berlin

Deutschland

fon ..: 030 921 092 286

web ..: https://avgs-coaching.de/

email : presse@avocons.de

Die AVOCONS GmbH begleitet Menschen auf ihrem Weg in eine neue berufliche Perspektive – individuell, praxisnah und förderbar durch den AVGS. Im Zentrum stehen flexible Coaching-Angebote, die gezielt auf unterschiedliche Lebenssituationen und berufliche Ziele zugeschnitten sind. Ergänzend zur Einzelberatung entwickelt AVOCONS auch strategische Konzepte für nachhaltige Qualifizierung und bietet Unternehmen Unterstützung in den Bereichen Digitalisierung, Personalentwicklung und Organisationsberatung.

Pressekontakt:

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Frau Jasmin Haas

Friedrichstraße 171

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