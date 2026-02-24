  • AVGS-Gründungscoach in der Nähe: IHK-Preisträger öffnet TONNIKUM®-Netzwerk für 238 Orten

    60 clever positionierte Senior-Experten für den Gründungszuschuss: Das neue Tool vom TONNIKUM® matcht Macher mit Fach-Profis – lokal vor Ort an 238 Orten oder flexibel online für den Fach-Match.

    BildZentrale der Macher: TONNIKUM® stellt mobile „Erfolgs-Eingreiftruppe“ vor

    HAMM, 24. FEBRUAR 2026 – Wer heute gründen und seinen Gründungszuschuss sichern will, verlangt Tempo und Präzision. Zeitraubende Eigenrecherche und behördliche Unübersichtlichkeit sind oft die ersten Hürden auf dem Weg in die Freiheit. Das TONNIKUM® beendet diese Orientierungslosigkeit mit der Veröffentlichung seines neuen Matching-Tools für AVGS-Gründungscoaches im Nahbereich.

    Die Diagnose: Wenn mangelnde Führung den Turbo-Start bremst
    „Viele Gründer verlieren wertvolle Energie, weil ihnen der direkte Zugriff auf schlagfertige Experten fehlt“, erklärt Markus Tonn, IHK-Preisträger. Wer einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) besitzt, sucht keine Standard-Betreuung, sondern Souveränität durch Architektur. Fehlende Struktur im Gründungsprozess ist eine Infektion, die wir durch maximale Effizienz und ein exklusives Senior-Experten-Netzwerk heilen.

    Das Heilmittel: 60 Experten – 238 Orte im Nahbereich
    Herzlich willkommen in der Zentrale der Macher. Das neue Tool matcht Gründer über die Postleitzahl direkt mit der mobilen Erfolgs-Eingreiftruppe vom TONNIKUM®. 60 geografisch clever positionierte Senior-Experten ermöglichen es, in 238 Orten eine echte Gründungsnähe zu erreichen. Dies bietet eine außergewöhnliche Schlagkraft für den Turbo-Start in die Selbstständigkeit.

    Das Tool für maximale System-Hoheit bietet:
    –> Barrierefreier Sofort-Match: Keine Anmeldung oder Registrierung erforderlich – die Eingabe der Postleitzahl genügt für das sofortige Ergebnis.
    –> Reine Senior-Expertise: Ausschließlich spezialisierte Gründercoaches auf Senior-Niveau – keine fachfremden Generalisten.
    –> Lokale Schlagkraft: Schnelle Identifikation von Experten an 238 Orten im Nahbereich.
    –> Hybride Flexibilität: Alle Experten bieten neben der Präsenzberatung auch Online-Coaching für den perfekten Fach-Match an (wie Heilberufe, Handwerk, E-Commerce, etc.).
    –> Fokus Gründungszuschuss: Gezielte Vorbereitung auf die behördlichen Anforderungen für maximale Bewilligungschancen.

    Souveränität und Sicherheit durch Architektur
    Das TONNIKUM® setzt dort an, wo gewöhnliche Beratungen aufhören. Durch die Kombination aus lokaler Erreichbarkeit und dem exklusiven Insider-Wissen von über 60 Senior-Beratern wird der Gründungsprozess von der behördlichen Last befreit. Erfolg ist planbar, wenn man auf die richtige Führung setzt.

    Das Matching-Tool steht ab sofort kostenfrei zur Verfügung unter:
    https://avgs-gruendungscoach.de/

    Kontakt:
    Ansprechpartner: Markus Tonn
    Telefon: 02381 928 35 22

    Über das TONNIKUM®:
    Das TONNIKUM® ist die Top-Adresse für Gründer, die keine Standardberatung suchen, sondern Sicherheit durch System-Hoheit verlangen. Unter der Leitung von Markus Tonn transformiert ein bundesweites Senior-Experten-Netzwerk Gründungsideen in messbare Erfolge.

