AVGS-Gründungscoach in der Nähe: IHK-Preisträger öffnet TONNIKUM®-Netzwerk für 238 Orten

60 clever positionierte Senior-Experten für den Gründungszuschuss: Das neue Tool vom TONNIKUM® matcht Macher mit Fach-Profis – lokal vor Ort an 238 Orten oder flexibel online für den Fach-Match.

Zentrale der Macher: TONNIKUM® stellt mobile „Erfolgs-Eingreiftruppe“ vor

HAMM, 24. FEBRUAR 2026 – Wer heute gründen und seinen Gründungszuschuss sichern will, verlangt Tempo und Präzision. Zeitraubende Eigenrecherche und behördliche Unübersichtlichkeit sind oft die ersten Hürden auf dem Weg in die Freiheit. Das TONNIKUM® beendet diese Orientierungslosigkeit mit der Veröffentlichung seines neuen Matching-Tools für AVGS-Gründungscoaches im Nahbereich.

Die Diagnose: Wenn mangelnde Führung den Turbo-Start bremst

„Viele Gründer verlieren wertvolle Energie, weil ihnen der direkte Zugriff auf schlagfertige Experten fehlt“, erklärt Markus Tonn, IHK-Preisträger. Wer einen Aktivierungs- und Vermittlungsgutschein (AVGS) besitzt, sucht keine Standard-Betreuung, sondern Souveränität durch Architektur. Fehlende Struktur im Gründungsprozess ist eine Infektion, die wir durch maximale Effizienz und ein exklusives Senior-Experten-Netzwerk heilen.

Das Heilmittel: 60 Experten – 238 Orte im Nahbereich

Herzlich willkommen in der Zentrale der Macher. Das neue Tool matcht Gründer über die Postleitzahl direkt mit der mobilen Erfolgs-Eingreiftruppe vom TONNIKUM®. 60 geografisch clever positionierte Senior-Experten ermöglichen es, in 238 Orten eine echte Gründungsnähe zu erreichen. Dies bietet eine außergewöhnliche Schlagkraft für den Turbo-Start in die Selbstständigkeit.

Das Tool für maximale System-Hoheit bietet:

–> Barrierefreier Sofort-Match: Keine Anmeldung oder Registrierung erforderlich – die Eingabe der Postleitzahl genügt für das sofortige Ergebnis.

–> Reine Senior-Expertise: Ausschließlich spezialisierte Gründercoaches auf Senior-Niveau – keine fachfremden Generalisten.

–> Lokale Schlagkraft: Schnelle Identifikation von Experten an 238 Orten im Nahbereich.

–> Hybride Flexibilität: Alle Experten bieten neben der Präsenzberatung auch Online-Coaching für den perfekten Fach-Match an (wie Heilberufe, Handwerk, E-Commerce, etc.).

–> Fokus Gründungszuschuss: Gezielte Vorbereitung auf die behördlichen Anforderungen für maximale Bewilligungschancen.

Souveränität und Sicherheit durch Architektur

Das TONNIKUM® setzt dort an, wo gewöhnliche Beratungen aufhören. Durch die Kombination aus lokaler Erreichbarkeit und dem exklusiven Insider-Wissen von über 60 Senior-Beratern wird der Gründungsprozess von der behördlichen Last befreit. Erfolg ist planbar, wenn man auf die richtige Führung setzt.

Das Matching-Tool steht ab sofort kostenfrei zur Verfügung unter:

https://avgs-gruendungscoach.de/

Kontakt:

Ansprechpartner: Markus Tonn

Telefon: 02381 928 35 22

Über das TONNIKUM®:

Das TONNIKUM® ist die Top-Adresse für Gründer, die keine Standardberatung suchen, sondern Sicherheit durch System-Hoheit verlangen. Unter der Leitung von Markus Tonn transformiert ein bundesweites Senior-Experten-Netzwerk Gründungsideen in messbare Erfolge.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

TONNIKUM®

Herr Markus Tonn

Lupinenweg 8

59071 Hamm

Deutschland

fon ..: 02381 9283522

web ..: https://tonnikum.de/

email : info@tonnikum.de

Über TONNIKUM®: Die Elite-Schmiede für ergebnisorientierte Gründer und Pioniere im Mittelstand

TONNIKUM® ist seit 2012 die etablierte Premium-Marke für Gründungs- und Wachstumsexzellenz. Wir sind nicht nur Berater – wir sind der strategische Partner für Macher.

Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst: Für jeden Gründer ist der Start die wichtigste Weichenstellung für die berufliche Existenz. Deshalb agieren wir als Garant für die beste Vorbereitung auf die Selbstständigkeit. Unter der Leitung von Markus Tonn, einem seit 2000 aktiven Experten und ausgezeichneten Unternehmerpreisträger, transformiert TONNIKUM® Visionen in messbaren Erfolg.

Unsere Kernkompetenz liegt im schnellen, sicheren Start. Wir garantieren, dass Klienten ihre Expertise nicht aus einer Dokumentation, sondern von wirklichen Experten mit dem strengsten Zulassungsfilter der Branche (TONNIKUM® Qualitätsstandard) erhalten. Unser Engagement endet nicht bei der Gründung: Wir begleiten Gründer auch danach aktiv zum langfristigen Erfolg und nachhaltigem Wachstum.

TONNIKUM® steht für klare Ansagen, individuelle Turbo-Lösungen und eine Partnerschaft, die auf Vertrauen, ethischer Expertise und nachweisbaren Erfolgsgeschichten basiert. Wir helfen Ihnen, schneller und sicherer ans Ziel zu kommen.

