Q-Energy eröffnet neue Standorte in Hamburg und Wiesbaden

Berlin, 26. September 2022: Kurz vor dem Start der Hamburg WindEnergy gibt Q-Energy die Eröffnung weiterer Deutschland-Standorte bekannt.

Bei aktuell mehr als 130 MitarbeiterInnen und über 50 Windprojekten im Bestand ist die Expansion der nächste Meilenstein, um die lokale Nähe zu den Projektregionen zu gewährleisten.

Q-Energy hat in den letzten vier Jahren mehr als EUR 300 Mio. in den Erwerb und die Entwicklung von Repowering- und Greenfieldprojekten in Deutschland investiert und sich damit in der Erneuerbaren Energien Branche als fester Partner etabliert.

„Mit der Eröffnung der neuen Standorte in Hamburg und Wiesbaden setzen wir unseren Expansionskurs fort und verfolgen zudem konsequent die Strategie mit großer Nähe zu Anwohnern und Gemeinden erfolgreich zu sein.“, so Borja Caruana, Geschäftsführer der Q-Energy Deutschland GmbH.

Auch an den neuen Unternehmensstandorten deckt Q-Energy die gesamte Bandbreite der Wertschöpfung ab und bietet damit sämtlichen Stakeholdern kompetente AnsprechpartnerInnen aus den Bereichen Erwerb, Projektierung, Bau und Betrieb von Erneuerbaren Energien Projekten.

Die Q-Energy Deutschland GmbH gehört zu einer der weltweit führenden Investment-Plattformen für Erneuerbare Energien. Die Projekte werden aktuell in Deutschland, Spanien, Italien, Polen, und Großbritannien realisiert. Partnerschaftlich, dynamisch, innovativ setzt Q-Energy in der Projektentwicklung neue Maßstäbe. Nachhaltiges Investment trifft auf innovative Projektentwicklung und genau die Kombination beider Welten erklärt den rasanten Wachstumskurs.

„Für alle die diesen Kurs mit uns gemeinsam gehen möchten, haben wir aktuell Jobchancen in Hamburg, Berlin und Wiesbaden. Sehr gern sprechen wir darüber auch auf der WindEnergy in Hamburg.“ ergänzt HR Managerin Annemarie Jehring.

Weitere Informationen unter: https://qenergy.com/de/deutschland-in-the-world/

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Q-Energy Deutschland GmbH

Frau Theresa Tolle

Münzstr. 19

10178 Berlin

Deutschland

fon ..: +49 30 8632 36 236

fax ..: +49 30 8632 36 236

web ..: https://qenergy.com/de/deutschland-in-the-world/

email : theresa.tolle@qenergy.com

Mit einem Team aus mehr als 300 Experten hat Q-Energy seit 2007 bereits über 11 Milliarden Euro weltweit in Erneuerbare Energien Projekte investiert. Diese Investitionen werden über fünf Fonds realisiert: Fotowatio / FRV, Vela Energy, Q-Energy III, Q-Energy IV und Q-Energy V.

Q-Energy bietet integrierte Investitions- und Asset Management Dienstleistungen an und verwaltet Projekte mit mehr als 1,6 GW Erneuerbarer Energie. Das Portfolio setzt sich aus 1 GW Photovoltaik, 243 MW Solarthermie (CSP), 325 MW Windenergie und 6 MW Batteriespeicher, realisiert in Deutschland, Spanien, Großbritannien, Polen und Italien, zusammen. Q-Energy verfügt außerdem über eine Projektpipeline von mehr als 3,5 GW in verschiedenen Entwicklungsstadien.

Die Q-Energy Deutschland GmbH ist Teil der Q-Energy Gruppe und konzentriert sich auf Erwerb, Finanzierung, Projektentwicklung, Bau und Betrieb von Onshore-Windenergieanlagen.



