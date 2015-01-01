40 Jahre Werbeartikel-Kompetenz: GET IT! Marketing Service Onlineshop mit 180.000 Artikeln B2B

Werbeartikel-Spezialitäten: Klickfernseher/Guckis, Melaminbrettchen, Schneekugeln, Papiertaschentücher

GET IT! Marketing Service ist seit 1985 im Geschäft mit bedruckten Werbeartikeln aktiv und verbindet langjährige Praxis mit internationaler Markterfahrung, Direktimport sowie Sonderanfertigungen. Mit dem B2B-Onlineshop werbeartikel-mit-bedruckung.de stellt das Unternehmen Firmenkunden ein Sortiment von über 180.000 Werbeartikeln zur Verfügung und unterstützt sie bei der individuellen Logobedruckung.

Erfahrung seit 1985 – von Standardartikeln bis zur Sonderanfertigung

Seit der Gründung im Jahr 1985 arbeitet GET IT! Marketing Service an Lösungen, mit denen Unternehmen ihre Marke über haptische Werbemittel sichtbar machen. Dabei umfasst das Leistungsspektrum nicht nur klassische Werbeartikel, sondern auch die Umsetzung von Sonderanfertigungen sowie die Beschaffung über Direktimport. Diese Kombination ermöglicht es, unterschiedliche Anforderungen im B2B-Kontext abzudecken – von der Auswahl passender Produkte bis zur Umsetzung der gewünschten Personalisierung.

„Werbeartikel funktionieren dann besonders gut, wenn Produkt, Einsatz und Veredelung zusammenpassen“, sagt Thomas Schuster, Inhaber von GET IT! Marketing Service. „Unsere Aufgabe ist es, Unternehmen dabei zu unterstützen, genau diese passende Kombination zu finden – zuverlässig und mit Blick auf die Details der Umsetzung.“

Spezialitäten: Klickfernseher/Guckis, Schneekugeln, Papiertaschentücher, Melaminbrettchen, Holzbrettchen

Der Fokus liegt auf bedruckten Werbeartikeln für Firmenkunden, die etwa für Messen, Kundentermine, interne Kommunikation oder als Bestandteil von Marketingkampagnen eingesetzt werden. Im Zentrum steht dabei die individuelle Logobedruckung, mit der Unternehmen ihre Markenbotschaft auf ausgewählten Artikeln platzieren können. Ergänzend bringt GET IT! Marketing Service seine Erfahrung aus internationalen Märkten sowie aus Projekten mit Sonderanfertigungen ein, wenn Standardlösungen nicht ausreichen oder spezifische Vorgaben erfüllt werden sollen.

B2B-Onlineshop als Beschaffungsweg: 180.000+ Artikel auf

werbeartikel-mit-bedruckung.de

Mit werbeartikel-mit-bedruckung.de betreibt GET IT! Marketing Service einen B2B-Onlineshop, der Firmenkunden einen direkten Zugriff auf ein breites Produktspektrum bietet. Mehr als 180.000 Werbeartikel stehen dort zur Auswahl – ein Umfang, der unterschiedliche Branchen, Budgets und Einsatzzwecke adressiert. Der Onlineshop dient als zentraler Einstiegspunkt, um Artikel zu recherchieren, auszuwählen und die Logobedruckung als Personalisierungsleistung einzuplanen.

„Der Shop ist für viele Kunden der Startpunkt – sie möchten schnell einen Überblick gewinnen und gezielt Produkte vergleichen“, sagt Thomas Schuster. „Gleichzeitig bleibt die individuelle Umsetzung entscheidend, besonders bei Veredelung und Sonderanfertigungen.“

Der Ausbau des B2B-Onlineshops unterstreicht den Anspruch, Beschaffung und Individualisierung von Werbeartikeln strukturiert zusammenzuführen: Sortimentstiefe, Orientierung im Auswahlprozess und die Option auf personalisierte Umsetzung greifen dabei ineinander. Gerade im Firmenkundengeschäft, in dem Zeitpläne, CI-Vorgaben und Abstimmungen zu Druckdaten eine Rolle spielen, schafft ein klarer digitaler Zugang eine praktikable Basis für die Zusammenarbeit.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

GET IT Marketing Service Dipl.-Betrw. Thomas Schuster E. K.

Sven Ebert

Mergenthalerallee 79-81

65760 Eschborn

Deutschland

fon ..: 061969549471

web ..: https://www.werbeartikel-mit-bedruckung.de

email : cu@werbeartikel-mit-bedruckung.de

Seit über 40 Jahren*

100% zuverlässiger B2B-Partner

Internationale Werbeartikel jeglichen Genres

– Online-Shop mit bis zu 200.000 Werbeartikeln

– Weltweite Beschaffung sämtlicher Werbeartikel/Werbemittel

– Sonderproduktionen jeglicher Art

– Importservice

*E. K. seit 04/2015 als Rechtsnachfolger der 01/1985 gegründeten GET IT! Marketing Service Hansen und Schuster oHG



Pressekontakt:

GET IT Marketing Service Dipl.-Betrw. Thomas Schuster E. K.

Herr Sven Ebert

Mergenthalerallee 79-81

65760 Eschborn

fon ..: +4961969549471

email : cu@werbeartikel-mit-bedruckung.de

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