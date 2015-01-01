  • Mini-TV als Werbeartikel: Wie der Gucki Bildbetrachter Marken erlebbar macht

    Kompakte Werbe-Mini-Fernseher bietet im Inneren Platz für bis zu acht individuell gestaltbare Bildmotive

    BildWerbeartikel müssen heute mehr leisten als nur sichtbar zu sein. Unternehmen suchen nach Lösungen, die Aufmerksamkeit erzeugen, Emotionen wecken und nachhaltig im Gedächtnis bleiben. Genau hier setzt der sogenannte Gucki Mini-TV Bildbetrachter – auch als Klickfernseher bekannt – an: ein Werbemittel, das klassische Haptik mit moderner Markenkommunikation verbindet.

    Der kompakte Mini-Fernseher bietet im Inneren Platz für bis zu acht individuell gestaltbare Bildmotive. Diese lassen sich per Klickmechanismus nacheinander anzeigen. So entsteht eine kleine visuelle Präsentation, die Produkte, Dienstleistungen oder Unternehmensbotschaften Schritt für Schritt vermittelt.

    Interaktive Markenkommunikation statt flüchtiger Werbung

    Im Gegensatz zu vielen klassischen Giveaways fordert der Bildbetrachter – der Klickfernseher – zur aktiven Nutzung auf. Der Empfänger klickt sich durch die Motive und setzt sich dadurch intensiver mit den Inhalten auseinander.

    Gerade diese Interaktion sorgt für einen entscheidenden Vorteil:
    Die Werbebotschaft wird nicht nur gesehen, sondern bewusst erlebt.

    Unternehmen können den Bildablauf gezielt nutzen, beispielsweise für:

    Produktvorstellungen

    Imagekampagnen

    Unternehmensgeschichten (alt nach neu)

    Event- oder Messekommunikation

    Nostalgie als Türöffner für Aufmerksamkeit

    Ein zusätzlicher Erfolgsfaktor ist der Retro-Charakter des Produkts. Viele Nutzer verbinden mit dem Prinzip des Bildbetrachters positive Erinnerungen. Diese emotionale Komponente erhöht die Sympathie gegenüber der Marke und schafft eine unmittelbare Verbindung zum Absender.

    In einer Zeit digitaler Informationsflut wirkt ein analoger, mechanischer Klickfernseher bewusst anders – und genau dadurch besonders aufmerksamkeitsstark.

    Vielseitig einsetzbar im B2B-Marketing

    Der Mini-TV Bildbetrachter eignet sich für zahlreiche Einsatzbereiche:

    als hochwertiges Giveaway auf Messen

    für Direktmailings mit hoher Öffnungswirkung

    als kreatives Kundengeschenk

    zur Unterstützung von Vertriebsaktionen

    im Recruiting zur Darstellung der Arbeitgebermarke

    Durch seine kompakte Bauweise lässt sich der Werbeartikel einfach versenden und flexibel in Kampagnen integrieren.

    Individuelle Gestaltung und hochwertige Umsetzung

    Die Bildinhalte werden individuell nach Kundenvorgabe produziert und in die Geräte integriert. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Außenseite im 4-Farb-Druck zu gestalten.

    Die Fertigung erfolgt mit besonderem Fokus auf Qualität und Detailgenauigkeit. Dadurch entsteht ein langlebiger Werbeartikel, der nicht nach kurzer Zeit entsorgt wird, sondern über einen längeren Zeitraum im Umlauf bleibt.

    Nachhaltige Werbewirkung durch Mehrfachnutzung

    Ein wesentlicher Vorteil gegenüber klassischen Streuartikeln liegt in der Nutzungsdauer. Der Bildbetrachter bzw. Klickfernseher wird häufig mehrfach angesehen und auch an andere Personen weitergegeben.

    Diese wiederholte Nutzung sorgt für eine langfristige Präsenz der Werbebotschaft – ein wichtiger Faktor insbesondere im B2B-Umfeld mit längeren Entscheidungszyklen.

    Umsetzung bereits ab 240 Stück

    Individuell gestaltete Mini-TV Bildbetrachter sind ab einer Mindestmenge von 240 Stück realisierbar. Damit eignen sie sich sowohl für gezielte Marketingaktionen als auch für größere Kampagnen.

    Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

    GET IT Marketing Service Dipl.-Betrw. Thomas Schuster E. K.
    Herr Sven Maurer
    Mergenthalerallee 79-81
    65760 Eschborn
    Deutschland

    fon ..: 061969549473
    web ..: https://www.werbeartikel-mit-bedruckung.de
    email : cu@werbeartikel-mit-bedruckung.de

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    *E. K. seit 04/2015 als Rechtsnachfolger der 01/1985 gegründeten GET IT! Marketing Service Hansen und Schuster oHG

    Pressekontakt:

    GET IT Marketing Service Dipl.-Betrw. Thomas Schuster E. K.
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