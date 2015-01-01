FortoLabs macht KI-Dokumentenverarbeitung sofort erlebbar: Explore LumoDoc gestartet

Mit „Explore LumoDoc“ öffnet FortoLabs seine KI-Technologie erstmals für den direkten Praxistest: Unternehmen können eigene Dokumente hochladen und die automatisierte Datenextraktion sofort erleben.

FortoLabs, die Plattform der Spedition Forto für KI-basierte SaaS-Lösungen, stellt mit „Explore LumoDoc“ ab sofort einen öffentlichen und kostenfreien Testzugang für ihr erstes Produkt LumoDoc bereit. Damit können Unternehmen die KI-basierte Dokumentenverarbeitung direkt auf der FortoLabs-Website testen – ohne komplexe Einrichtung oder Integrationsaufwand. Durch das Hochladen eigener Dokumente erhalten sie in Sekunden einen direkten Einblick, wie LumoDoc manuelle Erfassungs- und Prüfaufwände reduziert und Abläufe beschleunigt.

LumoDoc ist eine KI-basierte SaaS-Lösung von FortoLabs zur automatisierten Verarbeitung von Logistikdokumenten. Die generative KI kategorisiert eingehende Dokumente, extrahiert relevante Daten und überführt sie strukturiert in nachgelagerte IT-Systeme. Unterstützt werden alle gängigen Logistikdokumente – von Packlisten und Zolldokumenten bis zu Rechnungen und Frachtbriefen. Ziel ist es, manuelle Dateneingaben zu reduzieren, Fehlerquoten zu senken und operative Teams spürbar zu entlasten.

„Mit Explore vereinfachen wir den Zugang zu LumoDoc grundlegend: Statt langer Demos und komplexer Setups können Unternehmen die Lösung jetzt in wenigen Augenblicken mit ihren eigenen Dokumenten testen“, erklärt Tamer Cagatay, Director FortoLabs. „Dadurch werden der Nutzen der KI und das Automatisierungspotenzial in dokumentenbasierten Prozessen sofort sichtbar.“

FortoLabs KI-Technologie in Echtzeit erleben

In der interaktiven Testumgebung Explore LumoDoc können Nutzer verschiedene Dokumenttypen wie PDFs oder Bilder hochladen und unmittelbar beobachten, wie die KI relevante Informationen erkennt und extrahiert. Die Ergebnisse erscheinen in weniger als einer Minute. Explore LumoDoc hebt die extrahierten Datenpunkte direkt im Dokument hervor, sodass Nutzer exakt nachvollziehen können, wo die KI die jeweiligen Informationen gefunden hat. So bleibt der gesamte Verarbeitungsprozess transparent und leicht überprüfbar.

Ein zusätzliches „Pick-to-Review“-Feature ermöglicht es Anwendern, Textstellen direkt in den Ergebnissen anzuklicken und im Ursprungsdokument zu validieren. Diese schnelle Interaktion demonstriert die intuitive Benutzeroberfläche von LumoDoc und vereinfacht die Qualitätskontrolle der extrahierten Daten.

Schneller Einstieg – auch ohne eigene Logistikdokumente

Wer gerade kein eigenes Dokument zur Hand hat, kann auf vorbereitete Muster typischer Logistikdokumente wie Rechnungen, Packlisten oder Frachtbriefe zugreifen und LumoDoc erleben. So erhalten Unternehmen ohne Vorlaufzeit einen realistischen Eindruck von der Leistungsfähigkeit von LumoDoc. Anstelle abstrakter Produktpräsentationen erleben sie direkt, wie die KI arbeitet – eine solide Basis, um Automatisierungs- und Effizienzpotenziale in bestehenden Prozessen konkreter zu bewerten.

FortoLabs ist die Plattform der technologiegetriebenen Spedition Forto für KI-basierte SaaS-Lösungen in der Logistik. Sie baut auf KI-Fähigkeiten auf, die Forto ursprünglich in den eigenen operativen Teams und für die eigenen Prozesse entwickelt und eingesetzt hat. Dort haben sie bereits zu Zeitersparnissen von bis zu 53 Minuten pro Sendung geführt. Diese Technologien stellt Forto über die FortoLabs-Plattform nun als eigenständige SaaS-Produkte zur Verfügung. Explore LumoDoc ermöglicht Interessenten, die KI-gestützte Dokumentenverarbeitung unkompliziert zu testen und zu evaluieren.

Dokumentenprozesse als Bremsfaktor in Lieferketten

„Dokumentenbasierte Prozesse zählen bis heute zu den größten Hemmschuhen in globalen Supply Chains“, sagt Guillaume Petit-Perrin. „Mit LumoDoc wollen wir diese Abläufe durch generative KI grundlegend verändern. Explore LumoDoc öffnet die FortoLabs-Technologie nun für den Markt und macht ihren Nutzen für Unternehmen entlang der Lieferkette erstmals unmittelbar erfahrbar.“

Unter https://lumodoc.fortolabs.com/explore/upload können Interessierte das Tool selbst ausprobieren.

Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:

Forto Logistics SE & Co. KG

Frau Renate Härle

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Über FortoLabs

FortoLabs ist die KI-basierte SaaS-Plattform von Forto, die KI-gestützte Logistiktechnologie in den Markt bringt. Die Lösungen verbinden tiefgreifende Logistikexpertise mit modernster KI-Entwicklung und wurden in realen Logistikprozessen entwickelt und erprobt. Mit LumoDoc als erstem Produkt bietet FortoLabs Unternehmen entlang der Lieferkette spezialisierte Anwendungen zur Automatisierung dokumentenbasierter Abläufe.

Weitere Informationen: www.fortolabs.com

Über Forto

Forto ist eine führende, technologiegetriebene Spedition mit Hauptsitz in Berlin. Das Logistikunternehmen bietet Lösungen für globale Lieferketten und unterstützt Geschäftskunden bei der transparenten, effizienten und nachhaltigen Abwicklung internationaler Transporte – von der Buchung über das Tracking bis hin zur Analyse. Forto wurde 2016 gegründet und ist heute weltweit mit mehreren eigenen Standorten und einem zuverlässigen, globalen Partnernetz vertreten.

Weitere Informationen: www.forto.com

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STROOMER PR Concept GmbH

Christian Stephan

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