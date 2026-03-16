Neue Perspektiven in der Krebstherapie: Warum der Immunstatus zunehmend in den Fokus rückt

Was tun, wenn Therapien nicht mehr ausreichen? Der Blick auf das Immunsystem eröffnet neue Perspektiven für individuelle Behandlungsstrategien.

Berlin,26.03.2026

Viele Krebspatienten stehen nach intensiven Behandlungen vor einer entscheidenden Frage:

Wie geht es weiter, wenn Standardtherapien ausgeschöpft sind oder nicht den gewünschten Erfolg bringen?

In den letzten Jahren haben sich zahlreiche Therapieformen etabliert, darunter:

* Chemotherapie, die gezielt schnell wachsende Zellen angreift

* Strahlentherapie, die Tumorgewebe lokal zerstört

* Hormontherapien, insbesondere bei hormonabhängigen Tumoren

* Zielgerichtete Therapien, die spezifische molekulare Strukturen adressieren

* Immuntherapien, die das körpereigene Abwehrsystem aktivieren sollen

Trotz dieser Fortschritte erleben viele Patienten, dass Therapien an Wirkung verlieren oder die Erkrankung erneut auftritt.

Der unterschätzte Faktor: Das Immunsystem

Ein zentraler Aspekt rückt dabei zunehmend in den Fokus:

der individuelle Immunstatus des Patienten.

„Das Immunsystem spielt eine entscheidende Rolle bei der Kontrolle von Tumorzellen. Dennoch wird es in der Praxis oft nicht umfassend analysiert, bevor weitere Therapien eingeleitet werden“, erklärt

Andreas Rach, Geschäftsführer eines internationalen Netzwerks für immunologische Therapieansätze.

Eine gezielte Analyse kann Aufschluss darüber geben:

* wie aktiv das Immunsystem aktuell ist

* ob eine immunologische Schwächung vorliegt

* wie gut der Körper auf weitere Therapien reagieren kann

Personalisierte Ansätze gewinnen an Bedeutung

Auf Basis dieser Erkenntnisse entwickeln sich zunehmend individuell abgestimmte Therapiekonzepte, die nicht nur den Tumor, sondern auch das Immunsystem berücksichtigen.

Ein strukturierter Ansatz umfasst dabei häufig:

* Immunstatus-Analyse (z. B. T-, B-, NK-Zellen)

* Bestimmung der Tumoraktivität (z. B. zirkulierende Tumorzellen / CTCs)

* Bewertung der bisherigen Therapien

* Ableitung individueller Therapieoptionen

Dendritische Zelltherapie als ergänzender Ansatz

Eine besondere Form der Immuntherapie ist die dendritische Zelltherapie (DZT).

Dabei werden körpereigene Immunzellen (dendritische Zellen) genutzt, um das Immunsystem gezielt auf Tumorstrukturen aufmerksam zu machen.

Diese Therapie verfolgt einen personalisierten Ansatz und kann – abhängig von der individuellen Situation – als ergänzende Maßnahme in Betracht gezogen werden.

Orientierung statt Standardlösung

Gerade Patienten mit fortgeschrittenen oder wiederkehrenden Erkrankungen suchen nicht nur eine weitere Therapie, sondern vor allem eines:

Orientierung.

„Viele Patienten haben bereits mehrere Behandlungen durchlaufen. Der entscheidende Schritt ist dann nicht sofort die nächste Therapie, sondern zunächst das Verständnis der aktuellen Ausgangssituation“, so Andreas Rach.

Ein neuer Ansatz: Analyse vor Therapie

Daher gewinnt ein Konzept zunehmend an Bedeutung:

Zuerst analysieren – dann entscheiden

Durch eine strukturierte Bewertung kann individuell geprüft werden:

* welche Therapieoptionen sinnvoll sind

* ob immunologische Ansätze unterstützend wirken können

* wie die Verträglichkeit verbessert werden kann

Kostenfreie individuelle Einschätzung

Ein besonderer Fokus liegt darauf, behandelnden Ärzten, Praxen und Kliniken eine strukturierte Entscheidungsgrundlage zur Verfügung zu stellen.

Die aufbereiteten Analysen dienen dabei als Diskussionsbasis, um individuelle Therapieoptionen besser einordnen zu können – insbesondere im Kontext aktueller wissenschaftlicher Erkenntnisse und Studienlagen.

Ziel ist es, komplexe medizinische Informationen so aufzubereiten, dass sie im ärztlichen Alltag schneller bewertet und in die Therapieplanung integriert werden können.

„Wir verstehen uns ausdrücklich als unterstützende Schnittstelle“, so Andreas Rach.

„Die finale Therapieentscheidung liegt immer beim behandelnden Arzt bzw. Therapeuten in Abstimmung mit dem Patienten.“

Durch die strukturierte Zusammenführung von Befunden, Immunstatus und wissenschaftlichen Daten kann der behandelnde Arzt Zeit sparen und gleichzeitig eine fundierte Grundlage für die individuelle Therapieentscheidung erhalten.

Auf diese Weise profitieren sowohl Behandler als auch Patienten von einer klareren Orientierung und besser abgestimmten Therapieoptionen.

Ziel: Informierte Entscheidungen ermöglichen

Das Ziel moderner Krebstherapie liegt nicht nur in neuen Behandlungsmethoden, sondern auch darin,

Patienten eine fundierte Entscheidungsgrundlage zu bieten.

Weitere Informationen und kostenfreie Anfrage:

www.immumedic.info

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IMMUMEDIC ist ein internationales Kompetenznetzwerk mit Fokus auf moderne immunologische Ansätze in der Onkologie. Das Unternehmen versteht sich als Schnittstelle zwischen Patienten, Ärzten, Laboren und spezialisierten Einrichtungen und unterstützt bei der strukturierten Einordnung individueller Therapieoptionen.

Im Mittelpunkt steht dabei die Betrachtung des Immunsystems als ergänzender Faktor im Kontext einer Krebserkrankung. IMMUMEDIC koordiniert und begleitet Prozesse rund um die Analyse von Befunden, Blutwerten und – sofern sinnvoll – immunologischen Parametern, um Patienten und behandelnden Ärzten eine fundierte Orientierung zu ermöglichen.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Einordnung personalisierter immunologischer Ansätze, darunter auch die dendritische Zelltherapie. Dabei arbeitet IMMUMEDIC mit internationalen Partnern aus Medizin, Forschung und Labordiagnostik zusammen.

Das Unternehmen bietet keine eigenen medizinischen Behandlungen an, sondern versteht sich als unterstützendes Netzwerk für Organisation, Analyse und Kommunikation im Rahmen individueller Therapieentscheidungen. Diese erfolgen ausschließlich durch entsprechend qualifizierte Behandler.

Ziel von IMMUMEDIC ist es, Patienten und Angehörigen in komplexen Situationen eine strukturierte Orientierung zu geben und den Zugang zu weiterführenden medizinischen Möglichkeiten zu erleichtern.

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